La Universidad Nacional del Delta reúne a estudiantes y emprendedores para crear soluciones tecnológicas a problemáticas de la región

La Universidad Nacional del Delta convocó a estudiantes, emprendedores, empresas y gobiernos a reunirse en CarpinchIA, un hackathon para impulsar soluciones innovadoras con impacto territorial

La Universidad Nacional del Delta (UNDelta) lanza CarpinchIA, un hackathon que convoca a estudiantes, desarrolladores, emprendedores, empresas, organizaciones y gobiernos a trabajar en equipos para diseñar soluciones tecnológicas a problemas concretos del territorio. La propuesta, impulsada junto al ecosistema de innovación de la región, parte de una premisa que invierte la lógica habitual de este tipo de eventos: primero los problemas, después las herramientas.

La inteligencia artificial, los datos y las tecnologías digitales atraviesan hoy casi todos los sectores productivos y de gestión pública. Frente a ese escenario, la iniciativa plantea una pregunta que orienta todo el diseño del encuentro: ¿cómo poner esas capacidades al servicio de las personas y de las necesidades reales de las comunidades? La respuesta que propone CarpinchIA no pasa por exhibir tendencias, sino por generar condiciones para que equipos multidisciplinarios transformen esas tendencias en respuestas aplicables.

PUBLICIDAD

A diferencia de los hackathones centrados en la novedad tecnológica por sí misma, este evento organiza el trabajo en torno a seis áreas estratégicas definidas para la región: seguridad, sostenibilidad y ambiente, agua, tránsito y transporte, salud y deporte. Cada una de esas categorías responde a desafíos identificados en el territorio, y los equipos participantes deberán desarrollar propuestas viables que puedan implementarse y, eventualmente, evolucionar hacia startups de base tecnológica con potencial de crecimiento e impacto económico, social y ambiental.

El perfil de participantes que convoca la UNDelta es deliberadamente amplio. La organización apunta a reunir perfiles que combinen tecnología, conocimiento sectorial y capacidad creativa: estudiantes universitarios, desarrolladores de software, emprendedores con proyectos en curso, representantes del sector privado, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios de gobiernos locales. Esa diversidad de miradas es parte del modelo: las soluciones a problemas complejos raramente emergen de un solo campo disciplinar.

PUBLICIDAD

“CarpinchIA nace desde una convicción simple: la tecnología tiene sentido cuando mejora la vida de las personas. Queremos generar un espacio donde estudiantes, especialistas, organizaciones, gobiernos y empresas puedan encontrarse para diseñar soluciones concretas para nuestro territorio", señalaron desde la organización del evento.

Además de la instancia de desarrollo colaborativo, el hackathon incluye un ciclo de charlas, talleres y espacios de intercambio con referentes nacionales e internacionales. Entre los expositores confirmados figuran Fernando Peirano, ex presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i); Andrés Ananía, director del Hub Argentina de la unidad de innovación de la Escuela de Salud Pública de Harvard; Natasa Loizou, especialista en seguridad e innovación; y María Soledad Córdoba, referente en transferencia tecnológica. También participarán representantes de organizaciones y empresas como TikTok, Uber, Wingu, Pipeguard, Enerminds y la Cámara Argentina del Agua.

PUBLICIDAD

Las actividades del ciclo abordarán temas que van desde la inteligencia artificial y la soberanía digital hasta la movilidad, la innovación pública, la gestión basada en datos, la infraestructura inteligente, las tecnologías emergentes y el rol de las startups en el desarrollo económico y social. El programa busca articular perspectivas del sector académico, el privado y el Estado para ofrecer un panorama transversal sobre el uso de la tecnología con fines territoriales.

Los equipos que resulten ganadores accederán a un programa de incubación que incluye mentorías especializadas, acceso a espacios de trabajo colaborativo, recursos de prototipado y herramientas para el desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial. Además, tendrán la posibilidad de presentar sus proyectos ante potenciales inversores, lo que abre una vía concreta hacia la consolidación de emprendimientos con base en los desafíos trabajados durante el evento.

PUBLICIDAD

La iniciativa se enmarca en la misión institucional de la Universidad Nacional del Delta de fortalecer el vínculo entre conocimiento, innovación y desarrollo regional. Para la casa de estudios, CarpinchIA representa una apuesta por convertir la tecnología en una herramienta concreta al servicio de la calidad de vida de las comunidades del territorio.