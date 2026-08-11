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Diputados: el oficialismo apunta a sesionar el próximo 26 de agosto

El bloque les pidió a sus legisladores que viajen para esa fecha a Buenos Aires. Quiere llevar la carta orgánica del BCRA e inocencia fiscal II. Tensión por el resultado en el Senado y los dichos del vocero respecto del uso de fondos

Cámara de Diputados de la Nación
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La Libertad Avanza en el Congreso busca recuperar la iniciativa. La sesión de la semana pasada en el Senado dejó heridas que se buscarán subsanar, en principio, en la reunión de la mesa política de hoy con la intención de recuperar algo del capital político que viene perdiendo en el Palacio Legislativo.

La Cámara de Diputados parece hoy el lugar más “amable” para el oficialismo. Los socios se siguen mostrando permeables a los proyectos que están trabajando y en el bloque ya están pensando en ir al recinto en los próximos días.

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La fecha estipulada es el próximo 26 de agosto pero es algo que se comenzará a definir en la reunión de la mesa política de esta tarde en la Casa Rosada.

Sin embargo, aunque se espera el visto bueno final de la mesa, en el bloque ya empezaron a activar. En las últimas horas los diputados de La Libertad Avanza recibieron el aviso para que se comiencen a organizar y tenga previsión porque en esta ocasión habrá una dificultad especial.

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“Diputados! Les comparto que durante los días martes 25 a jueves 27 de agosto, el Aeroparque Jorge Newbery estará cerrado por obras de mantenimiento. Por este motivo, solicitamos a todos que aseguren sus vuelos para esa semana. Muy probablemente iremos a sesión el miércoles 26 de agosto, por lo cual necesitamos la presencia de todos”.

Con este mensaje que circuló en los 95 celulares de los diputados de La Libertad Avanza se le avisó a los legisladores que prevean llegar a la Ciudad de Buenos Aires con antelación.

El punto a resolver parecería ser el temario. En principio, el oficialismo podría estar en condiciones de ir al recinto con cuatro proyectos de ley. El primero sería la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, el segundo la nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal, el tercero el acuerdo de libre comercio con Singapur y el cuarto es el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) con los Estados Unidos. El acuerdo con el país asiático cuenta con media sanción del Senado y el de Patentes los diputados están esperando el OK de la cancillería argentina para avanzar.

Un hombre con traje oscuro y corbata en un atril frente a una bandera de Argentina y un cartel con el dibujo de la Casa Rosada y su nombre
El vocero presidencial, Adrián Ravier, defendió la llegada del ex funcionario al directorio de la entidad financiera

El acuerdo de libre comercio con Singapur cuenta con media sanción del Senado, y el de Patentes los diputados están esperando el OK de la cancillería argentina para avanzar.

Lo que deberán discutir y resolver son los riesgos de abrir el recinto teniendo en cuenta que la oposición quiere llevar adelante una agenda propio y podría llegar a cerrar algunos acuerdos parlamentarios que les permita, en principio, abrir la discusión.

Hay una agenda que está cada vez más presente en diferentes sectores que tiene que ver con, por ejemplo, el creciente endeudamiento de las familias. En los diferentes despachos se acumulan proyectos que apuntan a buscar soluciones a esta situación pero que, como tiene que pasar por comisiones que preside el oficialismo, encuentran un freno para ser discutidos.

“Lo que tenemos que ver es que hacen algunos socios, porque ya no son solo los kirchneristas los que insisten con este tema. Si ves los informes de la Fundación Pensar -el think tank del PRO- los últimos informes hablan del tema”, explicó un diputado libertario.

“No necesariamente implica que se vayan a votar juntos, pero sí que acompañen un emplazamiento a la comisión y habiliten el tema”, agregó.

Otro punto que creció en las últimas horas y que también podría generar ruido en el recinto es lo que se refiere a los fondos para el mantenimiento de las rutas nacionales. Aunque es un reclamo que lleva tiempo de parte de las provincias, los dichos del vocero presidencial Adrián Ravier reconociendo que no usan el impuesto de asignación específica para el mantenimiento vial sino que lo utilizan para financiar el superávit, encendió las luces de alarma.

En principio, ya ingresó un pedido de informes en Diputados del legislador de UP y presidente de la Comisión de Obras Públicas, Martín Aveiro, y una denuncia penal que presentó la diputada de UP, Victoria Tolosa Paz con el fin de que la Justicia defina si hubo malversación de fondos de parte de los funcionarios nacionales.

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