Caputo cambió de estrategia: cuál es la nueva modalidad que usará para conseguir dólares en el mercado local

El ministro de Economía, Luis Caputo, restringió la colocación del Bonar 2029 a USD 100 millones en total, ante tasas internacionales más alta (Foto: IAE Business School)

Guardar

El miércoles, el ministro de Economía, Luis Caputo, va a salir a buscar más dólares con el Bonar 2029 (AO29). Sin embargo, la estrategia en esta licitación va a ser diferente a las anteriores: la Secretaría de Finanzas achicó el monto a colocar; en la primera vuelta será de USD 50 millones y en la segunda de USD 50 millones. Montos inferiores respecto a las licitaciones anteriores, para los analistas este cambio responden al contexto internacional y a la intención de bajar la tasa.

La nueva modalidad de licitación marca un giro respecto a las prácticas del pasado reciente. En procesos anteriores, la colocación de títulos en dólares no tuvo límite en la primera vuelta y en la segunda se fijó un tope de hasta USD 150 millones, con el objetivo de captar la mayor cantidad de divisas posible. Ahora, la decisión de reducir los montos aparece ligada a la cautela oficial ante la volatilidad de los mercados globales y el encarecimiento del financiamiento soberano.

PUBLICIDAD

La suba de tasas internacionales y la mayor aversión al riesgo por parte de los inversores condicionan el costo de la deuda argentina. Nicolás Cappella, Sales Trader del Grupo Invertir en Bolsa (IEB), destacó que en los últimos días subió un poco la tasa de todos los bonos por el contexto internacional. “No debe querer emitir tanto a tasa tan alta, porque es mayor costo financiero para el país. Puesto que ya emitió más cantidad en las anteriores, puede esperar un poco a futuras licitaciones a ver si baja la tasa”, comentó. Así, la estrategia de acotar la oferta busca evitar que el Estado absorba recursos a tasas que reflejan el pico de incertidumbre global.

Para los analistas del mercado, el equipo económico no quiere convalidar subas de tasas y por eso bajó el cupo de colocación del Bonar 2029.

La postura coincide con la de otros referentes del mercado. Adrián Yarde Buller, Chief Economist & Head of Strategy en Facimex Valores S.A., sostuvo que en las últimas ruedas los soberanos hard dollar mostraron cierta debilidad, lo que habría llevado a las autoridades a demorar nueva oferta de títulos. “Imagino que no quieren agregar oferta nueva hasta que las tasas compriman nuevamente, aprovechando que están muy avanzados con el programa financiero y pueden darse el lujo de esperar que mejoren las valuaciones en el mercado secundario”, expresó Yarde Buller.

PUBLICIDAD

El análisis de los operadores privados se apoya en la dinámica reciente de los precios de los bonos en dólares. El Gobierno, en este contexto, optó por administrar con prudencia los tiempos y los montos de las colocaciones. “Creemos que el Gobierno no quiere convalidar la suba de tasas en el mercado secundario, y limita el monto a emitir en la licitación para tratar de captar dólares a una tasa más baja”, afirmó Ignacio Morales, director de Inversiones en Wise Capital.

Avances del programa

En el programa financiero que presentó el ministro Caputo para cubrir los vencimientos por USD 19.200 millones de este año, contempló emisiones en el mercado de capitales por USD 6.000 millones. De los cuales USD 4.000 millones ya consiguió con el Bonar 2027 (AO27) y Bonar 2028 (AO28), ahora solo le restan USD 2.000 millones más con las licitaciones en curso del AO29.

PUBLICIDAD

La evolución del programa de financiamiento oficial muestra cierto margen para administrar el ritmo de las colocaciones. La Secretaría de Finanzas, con la emisión del Bonar 2029, ya consiguió USD 1.126 millones, por lo que le restan por conseguir USD 874 millones. El cupo total autorizado para este instrumento es de USD 2.000 millones, cifra que marca el objetivo de máxima de la actual estrategia de colocación.

El contexto de reservas y liquidez pública también influye sobre la política de emisiones. Según el informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA), al viernes 7 de agosto, los depósitos del Tesoro en moneda extranjera eran de USD 3.566 millones. Este saldo mostró una caída respecto al jueves 6 de agosto, cuando los depósitos sumaban USD 4.382 millones. La baja respondió al pago del vencimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que obligó a utilizar parte de las reservas depositadas en el sistema financiero.

PUBLICIDAD

La decisión de limitar la oferta de bonos se explica tanto por la coyuntura internacional como por el avance del programa financiero. En licitaciones anteriores, el Gobierno priorizó captar la mayor cantidad de dólares posible siempre cuidando la tasa. La realidad actual, marcada por tasas elevadas y un mercado menos receptivo, obligó a ajustar la táctica y a esperar momentos más favorables para completar el cupo pendiente.

La estrategia oficial apunta a aprovechar la flexibilidad actual y evitar convalidar tasas de interés elevadas. Al haber avanzado con la mayor parte de las necesidades anuales de financiamiento en dólares, el Tesoro puede administrar los tiempos y seleccionar los momentos más propicios para salir al mercado. Así, la colocación del Bonar 2029 se convierte en una herramienta para equilibrar el acceso a divisas con el control del costo financiero.

PUBLICIDAD

El escenario internacional y el comportamiento de los inversores en bonos soberanos seguirán condicionando las próximas licitaciones. El Gobierno observa la evolución de las tasas y la demanda por los títulos argentinos, mientras ajusta la estrategia de colocación para proteger el financiamiento y evitar sobresaltos en el mercado.