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Cómo sigue la investigación contra los dos jóvenes que mataron a patadas a una nutria en Bahía Blanca

La Justicia tomó las primeras medidas contra los imputados por la muerte violenta que tuvo el animal en medio de la calle. Serán indagados y les abrirán los teléfonos

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Un coipo fue acorralado y golpeado hasta morir en plena vía pública de Bahía Blanca por dos jóvenes que filmaron la agresión con su celular, el material se difundió en redes sociales, derivó en una denuncia penal y el municipio se presentó como particular damnificado en la causa

El caso de los jóvenes que mataron a patadas a una nutria en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca tiene sus primeros avances en la Justicia y la próxima semana se esperan las primeras medidas contra los dos acusados. Mientras tanto, las imágenes que se viralizaron provocaron la indignación y el repudio de toda la comunidad.

En esa línea, todo comenzó el pasado lunes 8 de junio, cuando se conoció un video en el que aparecían Bautista Bravo e Imanol Santerre en un repudiable caso de maltrato animal. En las imágenes se podía ver cómo le pegaban patadas a un copio, un animal similar a la nutria, en el medio de la calle hasta que finalmente murió.

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El animal era de color marrón, medía aproximadamente 60 centímetros y tenía antecedentes en el área municipal: personal de Zoonosis lo había buscado días antes para rescatarlo, sin éxito. En el video, mientras la agresión transcurría, se escucha a quien filmaba decir: “Vamos a matarlo y lo hacemos escabeche”, al tiempo que ambos debatían si el animal era una nutria o un carpincho.

El caso llegó a la Fundación Grupo Alianza Animal a través de sus propias redes sociales. Una usuaria etiquetó a la organización para que difundiera el material, y fue así como Morena Loncaric, presidenta de la fundación, tomó conocimiento del hecho. Tras reunir la información, radicó una denuncia penal por maltrato animal seguido de muerte.

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Los jóvenes publicaron imágenes con el animal muerto y provocaron la indignación en redes sociales
Los jóvenes publicaron imágenes con el animal muerto y provocaron la indignación en redes sociales

“Cuando lo vimos, empecé a investigar, a indagar más, porque yo el video, la verdad, no lo pude terminar de ver, es terrible y me parecía que no podía quedar impune”, señaló en diálogo con La Brújula. En la presentación policial apuntó directamente contra los jóvenes oriundos de Coronel Suárez que estaban en Bahía Blanca para estudiar.

Tras la viralización del posteo, numerosos usuarios comenzaron a exigir datos personales y domicilios de los involucrados, lo que llevó a Loncaric a actuar con urgencia para evitar que la situación escalara por fuera del ámbito judicial. Desde la fundación aclararon que ninguna dirección fue difundida públicamente: toda la información fue entregada en forma exclusiva a la Policía. Poco después de la circulación del video, los dos acusados cerraron sus cuentas en redes sociales.

En ese marco, la Municipalidad de Bahía Blanca anunció que se presentará como particular damnificado en el expediente y que trabaja junto al fiscal Santiago Garrido en todas las acciones necesarias para el avance de la investigación. Desde el municipio remarcaron que “la violencia hacia los animales nos interpela como sociedad y exige una respuesta firme por parte del Estado”, y el comunicado oficial señaló que hechos de esta gravedad “no pueden ser relativizados ni naturalizados”.

Juan Bautista Bravo e Imanol Santerre, los acusados de matar a una nutria en Bahía Blanca
Juan Bautista Bravo e Imanol Santerre, los acusados de matar a una nutria en Bahía Blanca

Según informó La Brújula 24, este viernes se abrirán los teléfonos celulares secuestrados durante los allanamientos realizados en el marco de la pesquisa. Los dispositivos habían sido incautados en cuatro procedimientos ordenados por el Juzgado de Garantías Nº 3, a cargo del juez Alberto Manzini, a pedido de la UFIJ Nº 7, encabezada por la fiscal Marina Lara: dos diligencias se concretaron en Bahía Blanca y otras dos en Huanguelén, localidad de origen de los imputados.

La medida apunta a examinar el contenido de los dispositivos de los jóvenes acusados de agredir al animal durante la madrugada del sábado 7 de junio, luego de salir de un boliche. Además, la semana próxima ambos serán indagados por la fiscal Lara en el marco de la causa que investiga el presunto delito de maltrato animal seguido de muerte.

El expediente busca reconstruir no solo la secuencia del ataque, sino también las circunstancias previas y posteriores a la difusión del video, que derivó en repudios, presentaciones judiciales, sanciones académicas y un extendido debate político y social en la ciudad.

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