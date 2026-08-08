Frio en el AMBA y alertas en 14 provincias: el pronóstico del tiempo para fin de semana

El frente frío de este fin de semana trae aparejado vientos fuertes en CABA y varias provincias (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El sol, el frío y los fuertes vientos volvieron al AMBA tras la ciclogénesis que el jueves dejó lluvias intensas, granizo y ráfagas en varias provincias.

El cambio de tiempo llegó con una baja marcada de temperatura y con alertas vigentes por vientos en 14 provincias y por nevadas en sectores de la Patagonia, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.

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El ingreso de una masa de aire polar sostendrá mínimas de entre 3°C y 4°C al comienzo de la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires, de acuerdo con el organismo. En zonas suburbanas y rurales se prevén valores aún menores. En el este de Mendoza y Chubut también hay alerta amarilla por temperaturas extremas de frío.

El tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo temperaturas máximas y mínimas, probabilidad de precipitaciones y velocidad del viento para siete días. (Servicio Meteorológico Nacional)

En la Ciudad de Buenos Aires, la mañana de este sábado comenzó con poco más de 7,4°C a las 7. Para el resto del día, el pronóstico prevé una máxima de 13°C y una mínima de 7°C, con viento del oeste, cielo ligeramente nublado por la mañana y sin precipitaciones.

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Para el domingo el valor inferior bajará a los 4°C, por la mañana (6°C durante la madrugada) y la máxima se mantendrá en los 13°C, mientras que para el lunes la mínima será de 3°C y un pico de 12°C.

Alertas por viento, zonda y nevadas

Con el cielo parcialmente nublado en las primeras horas, este sábado traerá aparejado ráfagas de hasta 50 km/h al comienzo del día, algo que no volverá a repetirse durante el resto de la semana, en su mayoría con jornadas secas, viento del sudoeste de entre 13 y 22 km/h.

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La tabla de advertencias en el país por vientos, zonda y nevadas en todo el país (Servicio Meteorológico Nacional)

Las advertencias amarillas por fuertes vientos alcanzan a 14 provincias, como Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán. Las alertas por viento zonda rigen en cinco provincias: Catamarca, La Rioja, Salta, San Juan y Tucumán.

La respuesta central para el fin de semana es doble: en el AMBA se espera tiempo estable, frío y sin lluvias; en buena parte del interior todavía se recomiendan recaudos por ráfagas, zonda y nieve.

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La zona cordillerana atravesada por los fuertes vientos junto a un secto del centro del país (Servicio Meteorológico Nacional)

El mapa de nevadas también mantiene un aviso activo solo en Mendoza.

Durante el tramo más intenso del episodio del jueves, el SMN había emitido una alerta naranja por tormentas fuertes a graves para el oeste y norte de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, el este y sur de Córdoba, Entre Ríos y Corrientes. En esas áreas se estimaron acumulados de entre 50 y 80 mm, granizo de distintos tamaños, actividad eléctrica frecuente y ráfagas superiores a 90 km/h.

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Durante el domingo la masa ventosa disminuirá en relación al día anterior (Servicio Meteorológico Nacional)

En Tafí del Valle, en Tucumán, el viento zonda arrancó chapas, afectó estructuras y provocó dos focos de incendio. Uno de los hechos más graves ocurrió en una fábrica de papas fritas, donde se inició uno de esos incendios. Las personas que estaban en el lugar fueron asistidas por inhalación de humo y no se informaron heridos de gravedad.

El sector este de Mendoza y Chubut aectado por temperaturas extremas de frío (Servicio Meteorológico Nacional)

En Córdoba capital, las ráfagas motivaron 950 llamados a la línea 103 de la Dirección de Defensa Civil de la municipalidad desde el inicio del fenómeno. Entre los reportes hubo 113 avisos por columnas o postes caídos o con riesgo de caída, 38 por árboles en la vía pública, siete por cables colgantes y cinco por voladuras de techos.

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En Entre Ríos, otro sistema asociado dejó lluvias y granizo. Antes del mediodía, Gualeguaychú recibió dos aguaceros con caída de granizo pequeño después de que el frente atravesó Paraná y el centro provincial. Más tarde también se registraron precipitaciones con granizo en Larroque y Cuchilla Redonda.