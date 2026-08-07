Con entrada gratuita y más de 80 expositores, llega una nueva edición del Campeonato Argentino del Alfajor

El Campeonato Argentino del Alfajor celebrará su 9° edición en Ferro de Buenos Aires con entrada gratuita y más de 80 expositores

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El Campeonato Argentino del Alfajor celebra su 9° edición en el estadio Ferro de Buenos Aires, con entrada libre y gratuita para el público durante dos días. Más de 80 expositores participan con una amplia variedad de productos, clases magistrales y shows en vivo. El evento reúne a cientos de marcas y a un jurado integrado por profesionales, influencers y especialistas, quienes seleccionan al mejor alfajor del país entre más de 300 competidores en múltiples categorías.

Hernán Montes de Oca, jurado del certamen, detalló en Infobae en Vivo que el campeonato cuenta con dieciséis categorías para alfajores artesanales y seis para industriales. “Cada alfajor se puede presentar en tres categorías o más. Por ejemplo, un alfajor de fruta puede competir en tres categorías”, afirmó Montes de Oca. Explicó que la dinámica permite que una misma marca presente diferentes productos y sabores, lo que amplía la competencia y la variedad de opciones en el certamen.

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El jurado evalúa los alfajores sin conocer la marca, bajo parámetros definidos de textura, balance y equilibrio del relleno respecto a la masa y la cobertura. “La textura, el balance, que tenga un equilibrio el alfajor. Hay que tener en cuenta varios aspectos, pero siempre apuntado a la categoría donde se presenta”, señaló Montes de Oca. El campeonato atrae tanto a elaboradores industriales como a pequeños productores, quienes buscan reconocimiento en un mercado que creció notablemente en los últimos años.

El evento reunirá más de 300 alfajores en competencia durante dos jornadas para elegir al mejor alfajor del país

Categorías, participación y dinámica del campeonato

La competencia incluye alfajores industriales, artesanales, bajoneros y de autor, según detalló otro de los jurados, Hernán Brendani. El jurado consideró productos clásicos y también propuestas innovadoras como alfajores de pistacho, limón, mandarina y hasta con corazón de aceitunas negras. Montes de Oca indicó: “Una marca puede competir con distintos alfajores. Por ejemplo, chocolate blanco, chocolate negro, con dulce de leche o de fruta”. Esta amplitud de categorías responde al crecimiento del sector, que sumó nuevas marcas tras la pandemia.

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Montes de Oca mencionó que la categoría bajonero, por ejemplo, corresponde a alfajores con doble baño de chocolate y un contenido de relleno más abundante. “Alfajor bajonero sería el que tiene las dos capas bañadas en chocolate y mucho dulce de leche”, precisó el jurado.

El certamen busca premiar tanto la calidad como la creatividad, y al mismo tiempo permite que el público descubra sabores poco habituales, como alfajores de frambuesa, nueces, almendras o autor.

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El Campeonato Argentino del Alfajor incluirá dieciséis categorías para alfajores artesanales y seis para industriales

El campeonato se posiciona como un evento de referencia en la industria, con cientos de productos compitiendo por destronar al campeón vigente. Montes de Oca informó: “El alfajor campeón vigente tiene un cremoso de chocolate y un corazón de dulce de leche colonial. Es de Banfield, provincia de Buenos Aires”. El evento destaca por la cantidad de marcas y la diversidad de estilos, desde los tradicionales hasta los de autor.

Evolución del mercado y tendencias en el alfajor argentino

Según Montes de Oca, el auge de nuevos emprendimientos artesanales surgió después de la pandemia, cuando muchas personas comenzaron a producir alfajores en sus casas. “El boom aparece en pandemia, cuando la gente empezó a quedar sin trabajo y empezó a hacer alfajores”, explicó. A partir de 2022, los eventos de alfajores se multiplicaron y se viralizaron en redes sociales, lo que permitió que marcas poco conocidas ganaran popularidad rápidamente.

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La variedad de productos es un rasgo distintivo del campeonato. Se presentan alfajores sin TACC, con diferentes tipos de chocolate y rellenos, y se observa una tendencia a piezas de mayor tamaño, que en la mayoría de los casos superan los 70 gramos.

El jurado evaluará los alfajores sin conocer la marca y definirá el resultado según textura, balance, aroma, aspecto y equilibrio

Montes de Oca señaló: “Estamos hablando de los setenta gramos para arriba. La mayoría”. El fenómeno incluye la aparición de sabores innovadores, como chocolate con sal o combinaciones agridulces, junto a los clásicos de dulce de leche.

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El jurado destacó la importancia del equilibrio en la relación entre el relleno, la masa y la cobertura. Según Montes de Oca, la textura y el balance resultan claves para definir un buen alfajor. Además, los jurados reciben los productos sin información sobre la marca, lo que garantiza imparcialidad en la evaluación.

Debates, historia y referentes del alfajor argentino

Montes de Oca remarcó que el alfajor argentino se distingue de sus variantes internacionales por su desarrollo y sofisticación local. “El alfajor que nosotros conocemos como alfajor es argentino. El que venía de Arabia, que después fue al sur de España, era otra cosa, una especie de turrón”, sostuvo. Aclaró que el producto local evolucionó hasta convertirse en un símbolo nacional, junto con otros emblemas como el asado o el mate.

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La competencia sumará alfajores industriales, artesanales, bajoneros y de autor, con sabores clásicos e innovadores como pistacho, limón y mandarina (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate sobre qué productos pueden considerarse alfajor forma parte del certamen. El jurado también discute la diferencia entre chocolate blanco y chocolate tradicional. “No es como un chocolate puro. Pero la combinación entre el chocolate blanco y el dulce de leche también es muy buena”, explicó.

El campeonato reconoció marcas tradicionales como Orense y Capitán del Espacio, ambos de la Zona Sur del Gran Buenos Aires, que recibieron elogios en otras ediciones. Montes de Oca indicó: “Los dos son de Zona Sur, provincia de Buenos Aires. Número uno esos alfajores, igual”.

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Jurado y parámetros de evaluación

El jurado se compone de veinte integrantes, entre pasteleros, influencers y referentes del mundo foodie. Montes de Oca explicó que la evaluación se realiza por categorías, considerando la descripción del producto, la textura, el aspecto y el aroma. “El jurado somos veinte, que está integrado por pasteleros, influencers, gente que tiene cuenta foodie”, afirmó. Los alfajores llegan al jurado sin identificación de marca, lo que asegura un proceso transparente.

El campeonato mostrará alfajores sin TACC, distintos tipos de chocolate y piezas que en la mayoría de los casos superan los 70 gramos REUTERS/Ramiro Gomez

Montes de Oca recomendó a quienes deseen probar un alfajor prestar atención a la textura y al equilibrio de sabores. “La textura, el balance, que tenga un equilibrio el alfajor”, mencionó como principales criterios. El certamen busca tanto premiar la calidad como fomentar la innovación en un sector que vive un auge y una renovación permanente.

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El evento se realizará el sábado 8 y el domingo 9 de agosto, de 12 a 20, en el Estadio Multi 3 del estadio de Ferro, en Caballito. El acceso será libre y gratuito.

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