Crimen y Justicia

Los jóvenes acusados de matar a una nutria a patadas en Bahía Blanca denunciaron haber recibido amenazas

Los abogados de Juan Bautista Bravo e Imanol Santerre buscarían que las personas que los habrían atacado virtualmente sean investigados. Actualmente, la Justicia tiene en su poder sus celulares

Guardar
Google icon
Juan Bautista Bravo e Imanol Santerre, los acusados de matar a una nutria en Bahía Blanca
Juan Bautista Bravo e Imanol Santerre, los acusados de matar a una nutria en Bahía Blanca

Los dos jóvenes de 18 años que enfrentan cargos por maltrato animal, luego de que difundieran un video en el que se observó cómo uno de ellos mató a golpes a una nutria en Bahía Blanca, pidieron a la Justicia que investigue las presuntas amenazas que habrían recibido en redes sociales.

Luego de que esta semana se realizaran allanamientos en cuatro domicilios vinculados a Juan Bautista Bravo e Imanol Santerre, los celulares de los acusados quedaron en poder de los investigadores. Por este motivo, sus abogados solicitaron que se revisen los mensajes y registros de los mensajes intimidatorios que ambos recibieron desde que el caso se hizo público.

PUBLICIDAD

Con este pedido, buscarán que se inicien investigaciones por estos hechos y que se tomen acciones sobre las personas identificadas. La medida podría implicar consecuencias legales para cientos de personas que, desde la viralización del video, habrían realizado amenazas a través de diversos canales.

De acuerdo con la información publicada por La Brújula 24, los acusados pedirán que se proceda con base en las pruebas almacenadas en sus teléfonos. Actualmente, la Justicia avanza con el peritaje correspondiente, con especial atención en la preservación de los videos originales y en prevenir cualquier alteración del material registrado.

PUBLICIDAD

Tras la difusión del caso, varias denuncias se presentaron en contra de los acusados
Tras la difusión del caso, varias denuncias se presentaron en contra de los acusados

En línea con esto, indicaron que el Código Penal establece que los delitos de amenazas pueden ser considerados más graves que los de maltrato animal. Por ello, de comprobarse la existencia de amedrentamientos, algunas personas quedarían expuestas a sanciones judiciales superiores a las que enfrentan los propios acusados por la muerte del animal.

La cronología del caso

El sábado 6 de junio, el video que captó a Bravo acorralando y golpeando a una nutria sobre la vereda de la calle Paraguay al 500, en la ciudad de Bahía Blanca, se volvió viral en las redes sociales. A partir de este, Santerre fue identificado como la persona que grabó el episodio con su propio teléfono móvil.

Durante la filmación, se escucha a uno de los jóvenes decir: “Vamos a matarlo y lo hacemos escabeche”, mientras ambos discutían si el animal era una nutria o un carpincho. El animal, de color marrón y unos 60 centímetros de largo, había sido previamente localizado por personal de Zoonosis municipal, que días antes intentó rescatarlo sin éxito.

Tribunales de Bahía Blanca
La investigación sobre la agresión a la nutria continúa en curso, mientras se evalúa la responsabilidad de los jóvenes en el caso de maltrato animal (CIJur)

El video llegó a la Fundación Grupo Alianza Animal cuando una usuaria etiquetó a la organización para difundir el material. Por este motivo, Morena Loncaric, presidenta de la entidad, decidió reunir pruebas para presentar una denuncia penal por maltrato animal seguido de muerte.

Loncaric declaró que no pudo terminar de ver el video por lo impactante del contenido y subrayó que el hecho no podía quedar impune. Tras la viralización, numerosos usuarios comenzaron a solicitar en redes datos personales y domicilios de los jóvenes involucrados. Frente a la escalada, la titular de la fundación actuó rápidamente para que la situación no saliera del ámbito judicial y entregó toda la información únicamente a la Policía.

A partir de esto, los jóvenes cerraron sus cuentas en redes sociales, mientras las autoridades solicitaron la colaboración de testigos presenciales y consideraron sus testimonios claves en la investigación. La organización indicó que hubo más personas involucradas o testigos del hecho y remarcó que corresponde a la Justicia determinar las responsabilidades.

Por su parte, la Municipalidad de Bahía Blanca informó que se presentará como particular damnificado en la causa y que colabora con el fiscal Santiago Garrido para impulsar la investigación. En este sentido, subrayaron que “la violencia hacia los animales nos interpela como sociedad y exige una respuesta firme por parte del Estado”, advirtiendo que este tipo de hechos “no pueden ser relativizados ni naturalizados”.

De acuerdo con la Ley N° 14.346 de Argentina, el maltrato animal constituye un delito penal y prevé sanciones para quienes inflijan malos tratos o ejerzan actos de crueldad contra los animales.

Temas Relacionados

Bahía BlancaMaltrato animalNutriaCoipoAmenazasÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Así cayó una pareja que intentó robar una casa en Mendoza: todo quedó filmado por las cámaras de seguridad

Una patrulla de la policía local fue alertada sobre los movimientos de los sospechosos. Los atraparon escapando en una moto. Llevaban una pinza, un alicate y un martillo

Así cayó una pareja que intentó robar una casa en Mendoza: todo quedó filmado por las cámaras de seguridad

Atraparon a un joven delincuente que participó de cuatro robos en tan solo dos semanas en Pilar

La Policía trabaja activamente para dar con los demás miembros de la banda criminal. Utilizaban armas de fuego y se les adjudica una serie de robos cometidos en mayo

Atraparon a un joven delincuente que participó de cuatro robos en tan solo dos semanas en Pilar

Descubrió que la niñera golpeaba a sus hijos mientras trabajaba y la denunció: el episodio quedó grabado

La madre de las víctimas aseguró que nunca habían mostrado signos de maltrato, sin embargo, se dio cuenta de la situación mientras miraba las cámaras de seguridad

Descubrió que la niñera golpeaba a sus hijos mientras trabajaba y la denunció: el episodio quedó grabado

Un hombre murió baleado tras ser engañado durante una falsa venta de una moto en Guaymallén

Una compraventa pactada por redes sociales terminó en tragedia, luego de que Nelson Del Re fuera atacado en Mendoza. La investigación involucra a menores y expone vínculos con el crimen organizado

Un hombre murió baleado tras ser engañado durante una falsa venta de una moto en Guaymallén

Hallaron un cuerpo en el arroyo Antoñico de Paraná y la policía investiga un posible homicidio

El cuerpo fue encontrado semisumergido en el arroyo y las autoridades trabajan para determinar las circunstancias de la muerte, analizando testimonios y pruebas del lugar

Hallaron un cuerpo en el arroyo Antoñico de Paraná y la policía investiga un posible homicidio

DEPORTES

Pujato, la ruta 33 y una enciclopedia en tiempos mundialistas: la “Scalopedia” busca el secreto del ciclo argentino en el pueblo del DT

Pujato, la ruta 33 y una enciclopedia en tiempos mundialistas: la “Scalopedia” busca el secreto del ciclo argentino en el pueblo del DT

Se retiró a los 29 años, llevó a Dibu Martínez a Europa y tentó a Messi para jugar en Inglaterra a los 15 años: “Hubo conversaciones”

Los motivos detrás de la decisión de Lionel Scaloni de convocar a Marcos Senesi para disputar el Mundial 2026

La increíble historia del único futbolista con anteojos que hizo goles en un Mundial: “Tenía una vista muy pobre”

La sorprendente respuesta sobre si conocen a Lionel Messi en la ciudad que recibió a la selección argentina para el Mundial

TELESHOW

El desopilante error de Lizy Tagliani al comprarle la camiseta de la Selección a su hijo: “Antes de ser mami, fui trava”

El desopilante error de Lizy Tagliani al comprarle la camiseta de la Selección a su hijo: “Antes de ser mami, fui trava”

La preocupación de Alejandra Maglietti por el acoso de una vecina: “Me amenazaba de muerte”

El reproche de Mario Pergolini a Rada al enterarse que se ausentará nuevamente del programa: “¿Para esto volví a la tele?”

Marcos Giles filtró por error una discusión con Ángela Torres y generó polémica: “Estuve sola acá todo el mes”

Aseguran que Facundo Arana y María Susini se reconciliaron a meses de su separación: “Él siempre quiso estar con ella”

INFOBAE AMÉRICA

La muerte de la princesa Bajrakitiyabha genera incertidumbre sobre la sucesión de la monarquía de Tailandia

La muerte de la princesa Bajrakitiyabha genera incertidumbre sobre la sucesión de la monarquía de Tailandia

Crecen las expectativas por un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Medio Oriente

Los desafíos de seguridad de Bolivia y la respuesta del gobierno de Paz

Un año después del fatal accidente de Air India, las familias de las víctimas siguen esperando respuestas

El BAD indicó que Asia ya enfrenta el peor escenario previsto por la crisis energética originada por la guerra en Irán