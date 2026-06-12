Los jóvenes acusados de matar a una nutria a patadas en Bahía Blanca denunciaron haber recibido amenazas

Juan Bautista Bravo e Imanol Santerre, los acusados de matar a una nutria en Bahía Blanca

Los dos jóvenes de 18 años que enfrentan cargos por maltrato animal, luego de que difundieran un video en el que se observó cómo uno de ellos mató a golpes a una nutria en Bahía Blanca, pidieron a la Justicia que investigue las presuntas amenazas que habrían recibido en redes sociales.

Luego de que esta semana se realizaran allanamientos en cuatro domicilios vinculados a Juan Bautista Bravo e Imanol Santerre, los celulares de los acusados quedaron en poder de los investigadores. Por este motivo, sus abogados solicitaron que se revisen los mensajes y registros de los mensajes intimidatorios que ambos recibieron desde que el caso se hizo público.

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Con este pedido, buscarán que se inicien investigaciones por estos hechos y que se tomen acciones sobre las personas identificadas. La medida podría implicar consecuencias legales para cientos de personas que, desde la viralización del video, habrían realizado amenazas a través de diversos canales.

De acuerdo con la información publicada por La Brújula 24, los acusados pedirán que se proceda con base en las pruebas almacenadas en sus teléfonos. Actualmente, la Justicia avanza con el peritaje correspondiente, con especial atención en la preservación de los videos originales y en prevenir cualquier alteración del material registrado.

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Tras la difusión del caso, varias denuncias se presentaron en contra de los acusados

En línea con esto, indicaron que el Código Penal establece que los delitos de amenazas pueden ser considerados más graves que los de maltrato animal. Por ello, de comprobarse la existencia de amedrentamientos, algunas personas quedarían expuestas a sanciones judiciales superiores a las que enfrentan los propios acusados por la muerte del animal.

La cronología del caso

El sábado 6 de junio, el video que captó a Bravo acorralando y golpeando a una nutria sobre la vereda de la calle Paraguay al 500, en la ciudad de Bahía Blanca, se volvió viral en las redes sociales. A partir de este, Santerre fue identificado como la persona que grabó el episodio con su propio teléfono móvil.

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Durante la filmación, se escucha a uno de los jóvenes decir: “Vamos a matarlo y lo hacemos escabeche”, mientras ambos discutían si el animal era una nutria o un carpincho. El animal, de color marrón y unos 60 centímetros de largo, había sido previamente localizado por personal de Zoonosis municipal, que días antes intentó rescatarlo sin éxito.

La investigación sobre la agresión a la nutria continúa en curso, mientras se evalúa la responsabilidad de los jóvenes en el caso de maltrato animal (CIJur)

El video llegó a la Fundación Grupo Alianza Animal cuando una usuaria etiquetó a la organización para difundir el material. Por este motivo, Morena Loncaric, presidenta de la entidad, decidió reunir pruebas para presentar una denuncia penal por maltrato animal seguido de muerte.

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Loncaric declaró que no pudo terminar de ver el video por lo impactante del contenido y subrayó que el hecho no podía quedar impune. Tras la viralización, numerosos usuarios comenzaron a solicitar en redes datos personales y domicilios de los jóvenes involucrados. Frente a la escalada, la titular de la fundación actuó rápidamente para que la situación no saliera del ámbito judicial y entregó toda la información únicamente a la Policía.

A partir de esto, los jóvenes cerraron sus cuentas en redes sociales, mientras las autoridades solicitaron la colaboración de testigos presenciales y consideraron sus testimonios claves en la investigación. La organización indicó que hubo más personas involucradas o testigos del hecho y remarcó que corresponde a la Justicia determinar las responsabilidades.

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Por su parte, la Municipalidad de Bahía Blanca informó que se presentará como particular damnificado en la causa y que colabora con el fiscal Santiago Garrido para impulsar la investigación. En este sentido, subrayaron que “la violencia hacia los animales nos interpela como sociedad y exige una respuesta firme por parte del Estado”, advirtiendo que este tipo de hechos “no pueden ser relativizados ni naturalizados”.

De acuerdo con la Ley N° 14.346 de Argentina, el maltrato animal constituye un delito penal y prevé sanciones para quienes inflijan malos tratos o ejerzan actos de crueldad contra los animales.

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