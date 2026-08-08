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El comunicado del sanatorio de Rosario donde estaba internado Jorge Messi

El mensaje institucional de la clínica Centro donde fue asistido el padre de Lionel Messi en sus últimas horas de vida estuvo marcada por la reserva. Transmitió su apoyo a los allegados en el difícil momento

El comunicado oficial del centro de salud donde fue asistido el padre de Lionel Messi
El comunicado oficial del centro de salud donde fue asistido el padre de Lionel Messi
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El fallecimiento de Jorge Messi ocurrió este 8 de agosto de 2026 en Rosario, según un comunicado oficial del Sanatorio Centro de Rosario emitido esta mañana.

El comunicado oficial del Sanatorio Centro de Rosario informó la muerte de Jorge Messi ocurrida ese 8 de agosto de 2026 en la ciudad santafesina. La institución no difundió causas, circunstancias ni otros datos sobre el deceso.

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El comunicado señaló que el sanatorio y su personal lamentaban informar la muerte de Jorge Messi ocurrida “en el día de la fecha”.

El mensaje de condolencias del sanatorio

“Rosario, 8 de agosto de 2026. SANATORIO CENTRO y todo su personal lamentan informar el fallecimiento de JORGE MESSI ocurrido en el día de la fecha. Hacemos llegar nuestras condolencias a su familia y seres queridos, acompañándolos con respeto en este difícil momento”, expresó la institución.

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Jorge Messi, a los 68 años, falleció en ese sanatorio de Rosario, tras atravesar una larga enfermedad, de la que no se dieron detalles. Reconocido como representante y principal apoyo de la carrera de su hijo, fue esposo de Celia Cuccittini y padre de Rodrigo, Matías, María Sol y Lionel. Su rol incluyó la administración de los asuntos extradeportivos del capitán de la selección argentina y el liderazgo familiar durante la trayectoria del astro.

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