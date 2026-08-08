Crimen y Justicia
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El presidente del Banco del Chaco fue internado con pronóstico reservado tras sufrir un choque múltiple en la ruta 89

Mientras que el diagnóstico se mantiene reservado, Livio Gutiérrez fue trasladado hacia el Hospital Perrando de Resistencia

El accidente se produjo cerca de las 21 horas e involucró a tres vehículos
El accidente se produjo cerca de las 21 horas e involucró a tres vehículos
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El presidente del Banco del Chaco, Livio Gutiérrez, de 57 años, resultó gravemente herido la noche del viernes luego de que protagonizara un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 89, frente a las instalaciones de A.C.A., en la zona de Fortín Las Chuñas.

El accidente, que ocurrió cerca de las 21, involucró a tres vehículos y dejó como saldo a varias personas trasladadas a centros de salud. De acuerdo con los datos oficiales, Gutiérrez circulaba a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok y sufrió lesiones de consideración tras el impacto.

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A raíz de esto, el funcionario fue trasladado en ambulancia antes de la llegada del personal interviniente, debido a la gravedad de su estado. Poco después, el parte médico posterior confirmó que presentaba traumatismo de cráneo y traumatismo cerrado de tórax.

La gravedad de su estado de salud motivó su derivación de emergencia a un centro médico en Presidencia Roque Sáenz Peña. Allí, le realizaron estudios complementarios y, de acuerdo con Diario Chaco, se definió su traslado hacia el Hospital Perrando, ubicado en la ciudad de Resistencia.

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El titular del Banco del Chaco fue trasladado a la capital debido a la gravedad de su estado
El titular del Banco del Chaco fue trasladado a la capital debido a la gravedad de su estado

A pesar de que el diagnóstico es de pronóstico reservado y Gutiérrez continuará bajo atención médica especializada, el medio local indicó que se encontraba consciente y era capaz de reconocer a algunas de las personas que se encontraban con él.

Hasta el momento, las circunstancias exactas en las que se produjo el choque son investigadas por las autoridades. Por esto, el personal policial y de emergencia trabajó en el sitio para asistir a los involucrados y avanzar con las actuaciones pertinentes para determinar la mecánica del accidente. Se informó que el tránsito en la zona fue restringido mientras se realizaban las tareas de auxilio y peritaje.

Según Diario Norte, el segundo vehículo implicado fue otra Volkswagen Amarok, conducida por M. G. F., de 29 años, quien también fue trasladado a un nosocomio. Según el reporte oficial, sus lesiones fueron consideradas leves. Mientras tanto, el tercer rodado, un Volkswagen Gol Power, era ocupado por J.N.C., de 16 años, y C. R., de 33 años; ambos fueron atendidos en el hospital local por heridas leves.

Internaron al ministro de Salud de Salta luego de que sufriera un accidente en la ruta nacional 68

Hace casi un mes, el ministro de Salud Pública de Salta, Federico Mangione, había sido hospitalizado tras sufrir un siniestro vial mientras circulaba en motocicleta por la ruta nacional 68, a la altura de la localidad de Coronel Moldes.

De acuerdo con la información oficial publicada por el Ministerio de Salud Pública salteño, el funcionario había sido trasladado de manera preventiva al Hospital San Bernardo, el principal centro de referencia de la provincia, para poder ser revisado.

El ministro de Salud solo sufrió lesiones leves por el accidente
El ministro de Salud solo sufrió lesiones leves por el accidente

En el hospital, Mangione fue sometido a estudios y controles médicos, los cuales establecieron que se encontraba en buen estado de salud y fuera de peligro. De esta manera, el parte médico oficial indicó que solo presentaba una serie de raspones y golpes leves, sin registrarse lesiones de gravedad como consecuencia de la caída.

Según las fuentes citadas por El Tribuno, al momento del accidente el ministro salteño utilizaba todo el equipamiento de seguridad reglamentario para conducir la motocicleta. Por este motivo, desde el ministerio remarcaron que el uso de estos elementos permitió que el funcionario público sufriera consecuencias más graves en el incidente.

El accidente ocurrió el 18 de julio sobre la ruta nacional 68, una carretera asfaltada de 183 kilómetros que conecta la ciudad de Salta con Cafayate y es reconocida por sus paisajes y formaciones rocosas, como la Quebrada de las Conchas, la Garganta del Diablo y el Anfiteatro, según indicó la Subsecretaría de Turismo de la Nación.

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