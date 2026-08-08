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Brote de triquinosis en Córdoba: confirmaron 30 casos y hay 3 personas internadas

El Ministerio de Salud provincial sigue la evolución de los pacientes y busca determinar el origen de los productos. La sospecha se concentra en alimentos elaborados sin control sanitario y en carne de jabalí

Las autoridades sanitarias recomiendan reforzar los controles en criaderos y faenas para prevenir casos de triquinosis
Las autoridades sanitarias recomiendan reforzar los controles en criaderos y faenas para prevenir casos de triquinosis
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Un brote de triquinosis en Córdoba encendió una alerta sanitaria luego de que el Ministerio de Salud provincial confirmara 30 casos vinculados a un foco detectado en Villa Gutiérrez, en el departamento Ischilín. Tres personas permanecen internadas en observación y el resto cursa seguimiento ambulatorio. La investigación sanitaria apunta al consumo de chacinados de cerdo y también detectó casos asociados a carne de jabalí.

La triquinosis es una enfermedad parasitaria causada por larvas del género Trichinella, que pueden alojarse en los músculos de animales como el cerdo y ciertos ejemplares silvestres. Las personas se infectan al consumir carne o derivados cárnicos crudos o mal cocidos que contienen el parásito vivo. El riesgo no queda limitado a cortes frescos: también alcanza a embutidos y chacinados elaborados sin inspección sanitaria.

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Alertan por la enfermedad triquinosis, producida por un gusano llamado Trichinella
Alertan por la enfermedad triquinosis, producida por un gusano llamado Trichinella

El foco quedó bajo seguimiento oficial mientras las autoridades intentan determinar el circuito de distribución de los alimentos involucrados. El dato volvió a poner en primer plano una enfermedad que aparece de manera recurrente en la Argentina, sobre todo cuando circulan productos caseros o de procedencia dudosa sin controles bromatológicos.

El médico Carlos Sabagh, remarcó en diálogo con ElDoce.tv, que el contagio se produce por la ingesta de carne contaminada y aclaró que “no se transmite de persona a persona”. Esa precisión resulta central en medio de un brote, ya que el problema no radica en el contacto entre individuos sino en el origen del alimento consumido.

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“Si vienen con la procedencia de un frigorífico, como es normal, no hay ningún problema. El tema es cuando no tiene esta certificación”, añadió Sabagh. Además, el médico aclaró: “El salazón y el ahumado no eliminan las larvas”.

El parásito responsable de la triquinosis puede ingresar al organismo a través de chacinados y carnes sin control sanitario
El parásito responsable de la triquinosis puede ingresar al organismo a través de chacinados y carnes sin control sanitario

A partir de la información oficial difundida por el sitio del Ministerio de Salud de la Nación, en la Argentina la principal fuente de infección para humanos suele ser el cerdo doméstico. Aun así, existen otros reservorios posibles, entre ellos el jabalí y otros animales silvestres consumidos en ámbitos rurales o de caza.

Cuáles son las recomendaciones para prevenir la triquinosis

Las medidas de prevención se concentran en la compra segura de alimentos y en la correcta cocción de la carne. Las autoridades sanitarias aconsejan:

  • No consumir carne de cerdo, jabalí u otros animales silvestres si está cruda o mal cocida.
  • Evitar chacinados, embutidos y conservas de origen dudoso o vendidos por canales informales.
  • Comprar únicamente productos elaborados por establecimientos habilitados, con su rótulo y procedencia identificable.
  • No confiar en la salazón, el ahumado o el secado como métodos de eliminación del parásito, ya que no garantizan seguridad.
  • Extremar los controles en faenas caseras o rurales, con análisis bromatológicos antes del consumo.
La prevención de la triquinosis se apoya en controles sanitarios, consumo seguro y consulta médica ante síntomas compatibles (Argentina.gob.ar)
La prevención de la triquinosis se apoya en controles sanitarios, consumo seguro y consulta médica ante síntomas compatibles (Argentina.gob.ar)

Según explican las autoridades, el parásito se aloja en los músculos de animales infectados y pasa al ser humano a través del consumo de carne o derivados cárnicos contaminados, en especial cuando están crudos o insuficientemente cocidos. El proceso infeccioso comienza en el aparato digestivo y luego las larvas pueden migrar a otros tejidos, sobre todo al músculo.

Entre los síntomas más frecuentes figuran fiebre, dolores musculares, diarrea, vómitos e hinchazón de párpados. El cuadro puede incluir además náuseas y malestar general. Una vez ingeridos, los quistes liberan larvas que atraviesan el intestino y pueden invadir tejidos musculares, incluso el diafragma y el corazón.

Las larvas del parásito Trichinella pueden alojarse en el tejido muscular de animales infectados
Las larvas del parásito Trichinella pueden alojarse en el tejido muscular de animales infectados

En cuanto al tratamiento, pueden utilizarse medicamentos antiparasitarios en fases tempranas de la infección intestinal. Cuando las larvas ya alcanzaron el músculo, el manejo se orienta al control de síntomas y a la vigilancia de posibles complicaciones. Las autoridades informan que los quistes pueden persistir durante años.

Mientras continúa el monitoreo del brote en Córdoba, la pesquisa busca establecer con precisión el origen de los productos asociados a los contagios. En ese escenario, las medidas de prevención y la consulta temprana ante síntomas compatibles siguen como eje de la respuesta sanitaria.

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