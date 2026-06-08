Repudiable caso de maltrato animal en Bahía Blanca: mataron a patadas a una nutria, se filmaron y fueron denunciados

Un coipo fue acorralado y golpeado hasta morir en plena vía pública de Bahía Blanca por dos jóvenes que filmaron la agresión con su celular, el material se difundió en redes sociales, derivó en una denuncia penal y el municipio se presentó como particular damnificado en la causa

Un brutal caso de maltrato animal conmocionó a la ciudad de Bahía Blanca después de que se hiciera viral un video en donde se ve a dos jóvenes de 18 años que le pegaban patadas a una nutria hasta matarla. Las imágenes se viralizaron en las últimas horas y llegaron hasta las autoridades municipales, quienes informaron que iniciarán acciones judiciales contra los agresores.

Los jóvenes fueron identificados como Bautista Bravo e Imanol Santerre, oriundos de Coronel Suárez y radicados en Bahía Blanca para estudiar. Las imágenes muestran a Bravo acorralando al roedor semiacuático contra la vereda de la calle Paraguay al 500 y golpeándolo repetidamente hasta provocarle la muerte. Santerre, por su parte, registraba toda la secuencia con su teléfono celular. El episodio había ocurrido el jueves por la noche.

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El animal era de color marrón, medía aproximadamente 60 centímetros y tenía antecedentes en el área municipal: personal de Zoonosis lo había buscado días antes para rescatarlo, sin éxito. En el video, mientras la agresión transcurría, se escucha a quien filmaba decir: “Vamos a matarlo y lo hacemos escabeche”, al tiempo que ambos debatían si el animal era una nutria o un carpincho.

El caso llegó a la Fundación Grupo Alianza Animal a través de sus propias redes sociales. Una usuaria etiquetó a la organización para que difundiera el material, y fue así como Morena Loncaric, presidenta de la fundación, tomó conocimiento del hecho durante la mañana del sábado. “Hoy me levanté a la mañana y mandaron en el grupo una chica que había subido este incidente, este acto atroz que hicieron con estos dos pibes y nos había etiquetado para que difundamos”, relató Loncaric en diálogo con La Brújula 24.

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Tras ver las imágenes, Loncaric decidió reunir información y formalizar una denuncia penal por maltrato animal seguido de muerte. “Cuando lo vimos, empecé a investigar, a indagar más, porque yo el video, la verdad, no lo pude terminar de ver, es terrible y me parecía que no podía quedar impune”, señaló. En la presentación policial apuntó directamente contra Bravo y Santerre, y aportó todos los datos reunidos a la Policía.

Tras la difusión del video, los dos jóvenes identificados cerraron sus cuentas de redes sociales y eliminaron sus fotos de perfil

Tras la viralización del posteo, muchos usuarios comenzaron a pedir datos personales y direcciones de los involucrados, lo que llevó a Loncaric a actuar con urgencia para evitar que la situación escalara fuera del ámbito judicial. Sin embargo, desde la fundación aclararon que ninguna dirección fue difundida públicamente: toda la información fue entregada exclusivamente a la Policía. Poco después de la difusión del video, los dos jóvenes cerraron sus cuentas de redes sociales.

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Además, la organización solicitó que cualquier testigo presencial del hecho se comunique con la organización, dado que su declaración ante la Justicia fue considerada relevante para el avance de la causa. “Hubo más personas involucradas y o testigos de este hecho; ahora corresponde que la Justicia investigue y determine las responsabilidades”, indicaron desde la organización.

En ese marco, la Municipalidad de Bahía Blanca anunció que se presentará como particular damnificado en la causa y que trabaja junto al fiscal Santiago Garrido en todas las acciones necesarias para el avance de la investigación. Desde el municipio afirmaron estar en contacto con quienes hicieron visible el caso a través de las redes sociales desde el primer momento, y remarcaron que “la violencia hacia los animales nos interpela como sociedad y exige una respuesta firme por parte del Estado”. El comunicado oficial también señaló que hechos de esta gravedad “no pueden ser relativizados ni naturalizados”.

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En Argentina, el maltrato animal es un delito contemplado en la Ley 14.346, que establece sanciones penales para quienes inflijan malos tratos o ejerzan actos de crueldad contra los animales. El caso quedó asentado en sede policial y la investigación sigue su curso para determinar las responsabilidades de los involucrados.