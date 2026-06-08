Sociedad

Repudiable caso de maltrato animal en Bahía Blanca: mataron a patadas a una nutria, se filmaron y fueron denunciados

Los dos agresores tienen 18 años y son oriundos de Coronel Suárez. El video se viralizó en redes sociales y derivó en una denuncia penal impulsada por la Fundación Grupo Alianza Animal. IMÁGENES SENSIBLES

Guardar
Google icon

Un coipo fue acorralado y golpeado hasta morir en plena vía pública de Bahía Blanca por dos jóvenes que filmaron la agresión con su celular, el material se difundió en redes sociales, derivó en una denuncia penal y el municipio se presentó como particular damnificado en la causa

Un brutal caso de maltrato animal conmocionó a la ciudad de Bahía Blanca después de que se hiciera viral un video en donde se ve a dos jóvenes de 18 años que le pegaban patadas a una nutria hasta matarla. Las imágenes se viralizaron en las últimas horas y llegaron hasta las autoridades municipales, quienes informaron que iniciarán acciones judiciales contra los agresores.

Los jóvenes fueron identificados como Bautista Bravo e Imanol Santerre, oriundos de Coronel Suárez y radicados en Bahía Blanca para estudiar. Las imágenes muestran a Bravo acorralando al roedor semiacuático contra la vereda de la calle Paraguay al 500 y golpeándolo repetidamente hasta provocarle la muerte. Santerre, por su parte, registraba toda la secuencia con su teléfono celular. El episodio había ocurrido el jueves por la noche.

PUBLICIDAD

El animal era de color marrón, medía aproximadamente 60 centímetros y tenía antecedentes en el área municipal: personal de Zoonosis lo había buscado días antes para rescatarlo, sin éxito. En el video, mientras la agresión transcurría, se escucha a quien filmaba decir: “Vamos a matarlo y lo hacemos escabeche”, al tiempo que ambos debatían si el animal era una nutria o un carpincho.

El caso llegó a la Fundación Grupo Alianza Animal a través de sus propias redes sociales. Una usuaria etiquetó a la organización para que difundiera el material, y fue así como Morena Loncaric, presidenta de la fundación, tomó conocimiento del hecho durante la mañana del sábado. “Hoy me levanté a la mañana y mandaron en el grupo una chica que había subido este incidente, este acto atroz que hicieron con estos dos pibes y nos había etiquetado para que difundamos”, relató Loncaric en diálogo con La Brújula 24.

PUBLICIDAD

Tras ver las imágenes, Loncaric decidió reunir información y formalizar una denuncia penal por maltrato animal seguido de muerte. “Cuando lo vimos, empecé a investigar, a indagar más, porque yo el video, la verdad, no lo pude terminar de ver, es terrible y me parecía que no podía quedar impune”, señaló. En la presentación policial apuntó directamente contra Bravo y Santerre, y aportó todos los datos reunidos a la Policía.

Tras la difusión del video, los dos jóvenes identificados cerraron sus cuentas de redes sociales y eliminaron sus fotos de perfil
Tras la difusión del video, los dos jóvenes identificados cerraron sus cuentas de redes sociales y eliminaron sus fotos de perfil

Tras la viralización del posteo, muchos usuarios comenzaron a pedir datos personales y direcciones de los involucrados, lo que llevó a Loncaric a actuar con urgencia para evitar que la situación escalara fuera del ámbito judicial. Sin embargo, desde la fundación aclararon que ninguna dirección fue difundida públicamente: toda la información fue entregada exclusivamente a la Policía. Poco después de la difusión del video, los dos jóvenes cerraron sus cuentas de redes sociales.

Además, la organización solicitó que cualquier testigo presencial del hecho se comunique con la organización, dado que su declaración ante la Justicia fue considerada relevante para el avance de la causa. “Hubo más personas involucradas y o testigos de este hecho; ahora corresponde que la Justicia investigue y determine las responsabilidades”, indicaron desde la organización.

En ese marco, la Municipalidad de Bahía Blanca anunció que se presentará como particular damnificado en la causa y que trabaja junto al fiscal Santiago Garrido en todas las acciones necesarias para el avance de la investigación. Desde el municipio afirmaron estar en contacto con quienes hicieron visible el caso a través de las redes sociales desde el primer momento, y remarcaron que “la violencia hacia los animales nos interpela como sociedad y exige una respuesta firme por parte del Estado”. El comunicado oficial también señaló que hechos de esta gravedad “no pueden ser relativizados ni naturalizados”.

En Argentina, el maltrato animal es un delito contemplado en la Ley 14.346, que establece sanciones penales para quienes inflijan malos tratos o ejerzan actos de crueldad contra los animales. El caso quedó asentado en sede policial y la investigación sigue su curso para determinar las responsabilidades de los involucrados.

Temas Relacionados

Bahía BlancaMaltrato animalÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Femicidio de Agostina Vega: detuvieron a la dueña del Ford Ka que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo

Soledad Andreani fue arrestada este lunes por orden de la fiscalía que investiga el crimen de la adolescente de 14 años en Córdoba. Está acusada de encubrimiento agravado y se convirtió en la tercera persona detenida en la causa

Femicidio de Agostina Vega: detuvieron a la dueña del Ford Ka que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo

Conmoción en Bahía Blanca: un hombre se apoyó sobre una pared falsa de un gimnasio, cayó al vacío y murió

La víctima era un reconocido abogado de la ciudad que fue director del puerto bahiense. La Municipalidad clausuró el local y la Justicia investiga si estaba habilitado

Conmoción en Bahía Blanca: un hombre se apoyó sobre una pared falsa de un gimnasio, cayó al vacío y murió

Susto en La Rural: se incendió una cocina y más de 60 personas se autoevacuaron

El episodio fue controlado rápidamente por los bomberos y no hubo heridos pero sí algunos daños materiales. El lugar donde se inició el fuego estaba ubicado en un subsuelo del predio

Susto en La Rural: se incendió una cocina y más de 60 personas se autoevacuaron

“¿No confiás en un policía federal?”: qué dijeron la “polihot” y su amiga sobre la pistola hallada tras el choque fatal

Nicole Verón y Janice Sochas dieron su versión sobre el accidente en el que murió un hombre en la autopista Riccheri. Apuntaron contra un efectivo de la PFA por el manejo de la pistola rosa hallada tras el choque y negaron haber consumido drogas

“¿No confiás en un policía federal?”: qué dijeron la “polihot” y su amiga sobre la pistola hallada tras el choque fatal

Accidente fatal en la Ruta 12: un impresionante choque múltiple dejó cuatro muertos y varios heridos

El siniestro ocurrió en el kilómetro 98, cerca del complejo Zárate - Brazo Largo. Hay tres vehículos involucrados y provocó el cierre total de la mano que va de Entre Ríos a Buenos Aires

Accidente fatal en la Ruta 12: un impresionante choque múltiple dejó cuatro muertos y varios heridos

DEPORTES

Por qué uno de los culturistas más reconocidos del mundo dice que los postres proteicos son un obstáculo

Por qué uno de los culturistas más reconocidos del mundo dice que los postres proteicos son un obstáculo

El comunicado que dio detalles del estado físico de Neymar a cinco días del debut de Brasil en el Mundial

Por qué Michael Olise, una de las figuras de Francia, no celebra sus goles: la curiosa anécdota de su ex compañero

“Owen llegaba en helicóptero”, reveló Jonás Gutiérrez sobre la cotidiana travesía del exdelantero

Bomba en la Premier League: Manchester United quiere comprar al Cuti Romero después del Mundial 2026

TELESHOW

Oriana Sabatini se sinceró sobre su traumático embarazo: “Se llama pubalgia; durante 4 meses me desperté llorando de dolor”

Oriana Sabatini se sinceró sobre su traumático embarazo: “Se llama pubalgia; durante 4 meses me desperté llorando de dolor”

La foto de la China Suárez al desnudo que compartió Mauro Icardi desde las Islas Maldivas: “El paraíso más lindo”

La nuera de María Rosa Fugazot sobre el deterioro de la actriz previo a su muerte: “No quería comer ni tomar agua”

La furia de Verónica Lozano contra Martín Salwe por sus dichos sobre su programa: “¿Catador de conductoras?"

Rocío Igarzábal abrió el álbum familiar por el cumpleaños de su hija Lupe: “10 años del amor de nuestras vidas”

INFOBAE AMÉRICA

Quién escribió realmente el Antiguo Testamento, según las últimas investigaciones históricas

Quién escribió realmente el Antiguo Testamento, según las últimas investigaciones históricas

OpenAI presentó en secreto su solicitud para salir a bolsa en Estados Unidos

La Corte Penal Internacional apartó de sus funciones a su fiscal jefe por acusaciones de conducta sexual indebida

Chile decomisó más de 100 toneladas de droga oculta en cargamentos de madera boliviana

Panamá es el segundo país del mundo con mayor proporción de territorio marino protegido