Crimen y Justicia
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Así operaba una familia narco de la villa 1-11-14 que vendía droga en CABA y en el conurbano bonaerense: hay 8 detenidos

La organización comercializaba estupefacientes tanto al menudeo como a gran escala. Cayeron tras operativos en lugares como Parque Chacabuco, La Boca e Isidro Casanova

Así fue el operativo en el que detuvieron a una familia narco en la villa 1-11-14
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La Policía de la Ciudad desarticuló una familia narco dedicada a la venta de drogas en varios puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, tanto al menudeo como a la comercialización a gran escala. En total hubo ocho detenidos.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que la organización cayó tras un operativo que incluyó siete allanamientos, en los que se incautaron más de 8 kilos de marihuana, cocaína y pasta base. “Todos presos. Estos no joden más. Ley y Orden”, afirmó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, luego del procedimiento.

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Cuatro paquetes marrones, una bolsa con polvo blanco, una bolsita con píldoras blancas, dos teléfonos móviles negros y dos tarjetas de identificación sobre una mesa roja
Parte de la droga incautada

Las detenciones se concretaron luego de una investigación iniciada en agosto de 2025 por personal de la División Investigaciones Antidrogas Zona Sur.

Las acciones incluyeron procedimientos en la Villa 1-11-14, en el barrio de Parque Chacabuco, en la calle Thorne al 1200, en una torre del barrio de La Boca (Irala al 100) y en Isidro Casanova, en la calle Magnasco al 200, en la Provincia de Buenos Aires. Según informaron las fuentes a este medio, la organización comercializaba estupefacientes al menudeo y a gran escala, utilizando distintos inmuebles para almacenar la droga.

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Cinco objetos rectangulares, envueltos en material de color marrón claro y dispuestos en línea diagonal, se encuentran sobre un suelo de mármol gris
Secuestraron 8 kilos de marihuana

Durante los allanamientos, ordenados por el Juzgado Penal Contravencional y de Faltas Número 7, los efectivos incautaron nueve ladrillos de marihuana (8.065 gramos), 513,8 gramos de cocaína, 4 gramos de pasta base, una suma no especificada de dinero en efectivo, cámaras de seguridad y dos balanzas de precisión.

También fueron secuestrados diversos elementos relacionados con la comercialización y vigilancia, como cámaras y dispositivos de comunicación.

Entre los ocho detenidos —cinco mujeres y tres hombres, todos vinculados a la venta de estupefacientes— destacan dos hombres con antecedentes penales.

Bandera de la Policía de la Ciudad, billetes, un teléfono móvil, bloques rectangulares, pequeños paquetes verdes y substancias oscuras sobre el suelo
Todos los elementos incautados en el operativo

Uno, de 55 años, registraba causas en 2021 y 2024 por averiguación de ilícito y apropiación indebida, además de un procesamiento en 2019. El otro, de 33 años, contaba en 2026 con tres hechos delictivos: tenencia de estupefacientes, portación de arma de fuego de uso civil y atentado contra la autoridad.

Organización y funcionamiento de la banda

La investigación determinó que la banda utilizaba a personas conocidas como “alertadores”, ubicadas estratégicamente en distintos sectores de la Villa 1-11-14 para advertir la presencia de fuerzas policiales o de terceros ajenos a la organización. Este sistema permitía a la banda operar con rapidez y cautela, con lo que dificultaban la intervención policial directa.

Tres bloques rectangulares color amarillo, una bolsa de plástico con material blanco y una bolsa pequeña con envoltorios blancos sobre una superficie roja
Incautaron también cocaína y pasta base

El magistrado a cargo dispuso la detención y traslado de los implicados, así como el secuestro de todos los estupefacientes y materiales hallados en los domicilios intervenidos. Con este procedimiento, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires aseguró que la organización quedó completamente desarticulada y fuera de circulación, según señalaron las fuentes consultadas por este medio.

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