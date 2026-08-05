La mejor amiga de Candela Arizaga habló de la relación con Facundo Moyano: “Están juntos hace tiempo”

En una llamada telefónica con Sabrina Rojas y Tartu, la mejor a miga de Candela Arizaga dio a conocer cómo se encuentra la joven y qué le comentó sobre el episodio (Pasó en América - América)

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La madrugada del martes sacudió el ambiente mediático con un episodio tan confuso como impactante. Facundo Moyano fue demorado por la policía en el barrio porteño de Belgrano mientras se encontraba junto a Candela Arizaga, una modelo e influencer de 23 años. Las imágenes de las cámaras de seguridad que mostraban a la joven huyendo semidesnuda y descalza por la vía pública se viralizaron en cuestión de minutos, disparando todo tipo de versiones y especulaciones. En medio de la confusión y el revuelo mediático, la mejor amiga de Candela, Nicole, decidió hablar en vivo con el panel de Pasó en América (América) para defender a su amiga y aportar su propia versión de los hechos.

Nicole no tardó en dejar en claro su postura: “Es una situación muy difícil porque duele ver cómo se habla, cómo se inventan cosas y cómo se señala sin saber la verdad. Elijo estar del lado de la persona que quiero, que es Candela, mi mejor amiga, porque conozco su corazón. Todos los que la rodeamos sabemos muy bien la clase de persona que es, y la verdad es que un error que se puede cometer no nos define como persona”. La joven remarcó el peso de las versiones que circularon durante el día y comentó: “Antes de opinar o condenar, recordemos que atrás de todo eso hay una historia, una realidad que solo la viven los que la conocen. La empatía siempre va a valer más que todos los rumores, porque duele ver cómo inventan y dicen cosas que no son así”.

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Sobre el estado de Candela, Nicole fue clara y contundente: “Está pasando por una situación muy triste. En este momento está durmiendo, lleva horas descansando, está tratando de entrar en razón después de algo muy complicado”. La amiga de la influencer detalló que toda la familia de Candela reaccionó de inmediato: “Apenas nos enteramos, todos saltamos de la cama. Fuimos corriendo al hospital para estar con ella. Sabe que no está sola, tiene un montón de personas que la quieren y la rodean”. Si bien lograron hablar con la joven antes de que se quedara dormida, Nicole explicó que prefirieron no presionarla: “Pudimos hablar bien con ella, pero decidimos dejarla tranquila, que esté en paz, que se tome su tiempo”.

Candela Arizaga junto a su mascota, Mafia, a quien corrió por plena calle (Instagram)

Consultada sobre lo que Candela recordaba del episodio, Nicole respondió sin rodeos: “Fue una situación entre ellos dos, donde se entró en un momento de paranoia por algo que estaban compartiendo juntos. Se les fue de las manos. No hubo violencia de género como se estuvo diciendo. Sí, a ella le agarró un poco de miedo porque estaba desorientada, pero está bien, está consciente”.

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La diferencia de edad entre Arizaga y Moyano también fue tema de debate en el panel. Nicole reconoció la madurez de su amiga, pero no esquivó el análisis: “Candela es una chica grande, tiene 23 años, es madura, es consciente, sabe lo que hace con su vida. Vive sola en otra provincia, no estamos hablando de una nena que no sabe dónde está parada”.

Sobre la dinámica de la pareja, Nicole descartó cualquier tipo de toxicidad o conflicto habitual: “Tienen una relación súper estable. Están juntos hace bastante tiempo, se llevan bien. Lo que pasó nos desbordó a todos, porque no era algo que formara parte de su cotidianidad”. Ante la pregunta de si la joven de 23 años estaba verdaderamente enamorada o simplemente deslumbrada por el apellido Moyano, la respuesta fue directa: “Obvio que está enganchada, lo quiere mucho. A Facundo lo conocemos todos, nos lo presentó a todos, la familia de Cande lo conoce. Es una situación lamentable que se desbordó”. Y sobre cómo se conocieron, Nicole fue breve: “A través de las redes sociales”.

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Oriunda de Rosario, Santa Fe, la joven de 23 años supo hacerse un lugar en el mundo del espectáculo y en las redes (Instagram)

Uno de los puntos más llamativos de la entrevista fue la explicación sobre las lesiones que sufrió Candela. Según Nicole, la imagen de la joven corriendo descalza por la calle tuvo una razón concreta: “Ella se lastimó el pie porque salió corriendo detrás del perro, que se le había escapado. Estaba buscando a Mafia. Así se ve en las cámaras, que Candela corría y atrás venía Facundo, porque los dos iban detrás del perro. En esa situación de paranoia, ella siguió corriendo y se lastimó los pies por ir descalza”.

Nicole también fue interpelada sobre la diferencia entre su versión y la del abogado de Candela, Storto, quien había dado declaraciones previas al panel. “Hay muchas cosas que se dicen. Lo que puedo decir es que Cande está triste, sigue shockeada por la situación. Cuando (Diego) Storto la vio, quedó impactado. Ella se quedaba dormida porque está muy cansada por todo lo que vivió. Pero Storto es la persona que la está defendiendo y sabe lo que dice”, respondió, sin contradecir abiertamente al abogado pero dejando en claro que su mirada era la de una amiga, no la de una representante legal.

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Los videos de Facundo Moyano persiguiendo a su pareja en Belgrano

Consultada sobre si Moyano se había comunicado con el entorno de Candela, Nicole fue escueta: “Por el momento, no. Candela no tiene el celular en este momento porque la están llenando de mensajes e insultos. Creo que el amor también significa cuidar”, cerró, dejando en el aire una reflexión sobre los límites entre la exposición pública y la protección de las personas en momentos de vulnerabilidad.

El testimonio de Nicole pintó un cuadro de una joven agotada, rodeada de afectos y tratando de procesar una noche que se salió de control. Mientras Arizaga descansaba y recuperaba fuerzas junto a su familia, las versiones seguían multiplicándose y el caso continuaba siendo el tema del día en medios y redes sociales. La historia entre la influencer rosarina y el dirigente sindical sumó así un nuevo y turbulento capítulo, con más preguntas que respuestas y un desenlace que todavía está por escribirse.

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