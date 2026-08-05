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Ucrania ordenó evacuar a cientos de familias con niños de Kramatorsk ante el avance ruso

La orden se dio horas después de que ataques con misiles y drones dejaran al menos 17 muertos en Kiev y sus alrededores, en la noche de bombardeos más letal de las últimas semanas

Un dron FPV ruso impacta contra un auto en Kramatorsk, ciudad de la que las autoridades ucranianas ordenaron evacuar (Iryna Rybakova/Servicio de Prensa de la 93ª Brigada Mecanizada Separada Kholodni Yar de las Fuerzas Armadas de Ucrania)
Un dron FPV ruso impacta contra un auto en Kramatorsk, ciudad de la que las autoridades ucranianas ordenaron evacuar (Iryna Rybakova/Servicio de Prensa de la 93ª Brigada Mecanizada Separada Kholodni Yar de las Fuerzas Armadas de Ucrania)
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Las autoridades ucranianas ordenaron este miércoles la evacuación forzosa de cientos de familias con niños de la ciudad de Kramatorsk, en el este de Ucrania, ante la intensificación de los ataques rusos y el avance de las tropas de Moscú en la zona.

“Es una decisión difícil pero necesaria. La situación de seguridad se está deteriorando, por lo que es inaceptable dejar a los niños bajo la amenaza constante de los ataques rusos”, declaró el gobernador de la región de Donetsk, Vadym Filashkin.

525 niños, obligados a partir

Militares de la 93ª Brigada Mecanizada Separada Kholodni Yar de las Fuerzas Armadas de Ucrania disparan un sistema de lanzacohetes múltiple BM-21 Grad contra tropas rusas, cerca de Kramatorsk. (Iryna Rybakova/Servicio de Prensa de la 93ª Brigada Mecanizada Separada Kholodni Yar de las Fuerzas Armadas de Ucrania/Handout vía REUTERS)
Militares de la 93ª Brigada Mecanizada Separada Kholodni Yar de las Fuerzas Armadas de Ucrania disparan un sistema de lanzacohetes múltiple BM-21 Grad contra tropas rusas, cerca de Kramatorsk. (Iryna Rybakova/Servicio de Prensa de la 93ª Brigada Mecanizada Separada Kholodni Yar de las Fuerzas Armadas de Ucrania/Handout vía REUTERS)

En total, 525 niños y sus tutores serán evacuados de manera forzosa de Kramatorsk y las regiones circundantes. Según DeepState, un observador del conflicto cercano al ejército ucraniano, las fuerzas rusas se encuentran a menos de 20 kilómetros del borde este de la ciudad.

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Kramatorsk es una de las principales ciudades que Rusia aún no ha logrado capturar en la región de Donetsk, que Moscú reclama como propia. Se trata de un centro logístico y de abastecimiento clave para gran parte de la guerra, y forma parte del llamado “cinturón de fortalezas” que las tropas ucranianas intentan retener a toda costa.

Las fuerzas rusas se encuentran a menos de 20 kilómetros del borde este de Kramatorsk. La ciudad es centro logístico y de abastecimiento clave en la región de Donetsk. (ISW/Captura de pantalla)
Las fuerzas rusas se encuentran a menos de 20 kilómetros del borde este de Kramatorsk. La ciudad es centro logístico y de abastecimiento clave en la región de Donetsk. (ISW/Captura de pantalla)

Pese al avance ruso, un funcionario local había indicado el mes pasado que unas 50.000 personas seguían viviendo allí, entre ellas más de 2.000 niños.

El avance ruso a lo largo del extenso frente se ha ralentizado en 2026, aunque el ejército ucraniano sigue sobreexigido por la escasez de personal y el desgaste acumulado, mientras la invasión rusa se extiende ya hacia su quinto año.

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Una noche letal en Kiev

“El enemigo está atacando una vez más deliberadamente a civiles e infraestructura civil”, señaló la administración militar de Kiev que confirmó bombardeos contra hogares y edificios residenciales

La orden de evacuación llegó horas después de que ataques rusos con misiles y drones mataran a al menos 17 personas y dejaran decenas de heridos en Kiev y la región circundante durante la madrugada. Ucrania no logró derribar ninguno de los misiles lanzados por Rusia, cuyos ataques cada vez más intensos han llevado a Kiev a reclamar más interceptores Patriot de fabricación estadounidense.

“Los interceptores balísticos son lo que podría haber salvado la vida de quienes murieron hoy”, dijo el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, al anunciar el saldo de víctimas. Más de 40 personas resultaron heridas en la capital y sus alrededores, según las autoridades locales.

“La noche fue tan aterradora, tan dura”, contó a la agencia AFP la residente de Kiev Natalia Reutska. “Nos hemos acostumbrado a despertarnos pensando ‘hoy tuvimos suerte’, y eso da mucho miedo”, agregó.

Ataques a centros logísticos

El humo se eleva sobre la ciudad de Kiev durante un ataque con misiles rusos, en el marco de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en Kiev, este miércoles 5 de agosto. (REUTERS/Vladyslav Sodel)
El humo se eleva sobre la ciudad de Kiev durante un ataque con misiles rusos, en el marco de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en Kiev, este miércoles 5 de agosto. (REUTERS/Vladyslav Sodel)

Los bombardeos de la madrugada apuntaron principalmente a almacenes, con algunos impactos en infraestructura y una estación de trenes, según Kiev. Ocho personas murieron en un ataque contra una estación ferroviaria en el borde este de la capital. También murieron un empleado en el incendio total de un centro logístico de la cadena Epicentr y tres trabajadores de un centro de clasificación postal. La firma de comercio electrónico Rozetka informó que sufrió su tercer ataque en la semana.

Moscú, por su parte, afirmó haber alcanzado “centros de transporte, logística y distribución” en Kiev y la región vinculados al almacenamiento y despacho de armamento y carga militar, así como a la producción y distribución de drones.

La red del minorista ruso en línea Wildberries fue atacada una decena de veces desde mediados de julio por fuerzas ucranianas, en una serie de ataques que ya dejó al menos ocho muertos y afectó buena parte de la capacidad de almacenamiento de la empresa.

Von der Leyen: “Atrocidades horribles”

La jefa de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, condenó las “atrocidades horribles”, mientras el presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró que Francia “no cederá ante la intimidación” y pidió aumentar las sanciones contra Rusia.

Zelensky señaló que la cantidad de misiles antiaéreos suministrados por los aliados se redujo a un tercio respecto de 2025, y advirtió reiteradamente sobre una escasez crítica de defensas aéreas, en momentos en que Moscú disparó en julio una cifra récord de misiles contra Ucrania, según un análisis de datos de la fuerza aérea ucraniana publicado el sábado por AFP.

La ONU informó además un aumento de las muertes de civiles a lo largo de 2026, mientras la guerra —ya en su quinto año— continúa sin señales de un acuerdo de paz.

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