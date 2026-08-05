Once mipymes costarricenses recibirán más de USD 158,000 para impulsar sus ventas por comercio electrónico

Once mipymes costarricenses fueron seleccionadas para recibir un fondo de capital destinado a fortalecer sus estrategias de comercio electrónico. Crédito: MEIC

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Un total de 11 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) costarricenses fueron seleccionadas para recibir un fondo de capital no reembolsable por un monto conjunto de USD 158,050, recursos que estarán destinados a fortalecer sus capacidades de comercio electrónico, ampliar su acceso a nuevos mercados y mejorar su competitividad en un entorno cada vez más digital.

La iniciativa es impulsada por el Centro Regional de Promoción de la MIPYME (CENPROMYPE), con el apoyo del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), como parte del proyecto Transformación Digital y Desarrollo de Capacidades en Comercio Electrónico para Mipymes en Centroamérica.

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Los recursos permitirán que las empresas ejecuten inversiones estratégicas enfocadas en el desarrollo de plataformas de comercio electrónico, la automatización de procesos, la incorporación de herramientas digitales y la implementación de estrategias de mercadeo en línea, con el propósito de fortalecer sus modelos de negocio y aumentar sus oportunidades de crecimiento tanto dentro como fuera del país.

Las empresas beneficiarias no llegaron directamente al fondo. Previamente participaron en el programa Mipymes en Línea, desarrollado en Costa Rica entre enero y marzo de 2026 por el Instituto Iberoamericano Empresarial (IIBE).

Durante ese proceso recibieron capacitación y asistencia técnica especializada en economía digital, comercio electrónico y exportación mediante plataformas digitales, además de elaborar planes de comercio electrónico adaptados a las necesidades de cada negocio.

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Posteriormente, las empresas concursaron para acceder al financiamiento mediante un proceso de evaluación técnica realizado por paneles nacionales integrados por representantes de CENPROMYPE y de las entidades encargadas de implementar el proyecto.

Los recursos serán desembolsados en tres etapas, sujetas al cumplimiento de metas técnicas y financieras. Crédito: MEIC

Como resultado de esa evaluación, cinco empresas recibirán USD 10,550 cada una para fortalecer iniciativas de comercio electrónico local, mientras que otras seis obtendrán USD 17,550 para desarrollar proyectos de mayor alcance. De este último grupo, cuatro iniciativas corresponden a comercio electrónico local y dos están orientadas al comercio electrónico transfronterizo.

La ministra de Economía, Industria y Comercio, María del Milagro Solórzano León, destacó que la transformación digital se ha convertido en un elemento indispensable para la competitividad empresarial.

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“La transformación digital ya no es una opción, sino una herramienta indispensable para que las micro, pequeñas y medianas empresas sean más competitivas y accedan a nuevas oportunidades de negocio. Este tipo de iniciativas permite que las mipymes no solo fortalezcan sus capacidades en comercio electrónico, sino que también conviertan ese conocimiento en inversiones concretas que impulsan su crecimiento, amplían su alcance y les abren las puertas a nuevos mercados”, afirmó la jerarca.

En la misma línea, el director ejecutivo de CENPROMYPE, David Cabrera, señaló que el fondo busca traducir la capacitación recibida por las empresas en acciones concretas que fortalezcan su desarrollo.

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“Este Fondo de Capital representa un paso decisivo para que las mipymes conviertan los conocimientos adquiridos en inversiones concretas que fortalezcan sus negocios. Desde CENPROMYPE buscamos que las empresas no solo incorporen herramientas digitales, sino que las utilicen estratégicamente para mejorar su productividad, ampliar sus canales de comercialización y acceder a nuevos mercados”, manifestó.

Las empresas beneficiarias participaron previamente en un programa de capacitación sobre economía digital y comercio electrónico. Crédito: MEIC

Entre las empresas beneficiadas figura Quantum Nanomedical Solutions, un emprendimiento de base científica fundado en 2020 que desarrolla soluciones basadas en nanotecnología para garantizar la inocuidad en hospitales, centros de salud, clínicas veterinarias y el sector agropecuario.

Su propietario, Christian García, aseguró que el proceso de capacitación modificó la forma en que la empresa visualiza el comercio electrónico y el potencial de expansión de sus productos.

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“Nuestra visión del comercio electrónico cambió por completo. Comprendimos que es una herramienta clave para acercar nuestra tecnología a más personas y ampliar nuestro alcance. Hoy asumimos con gran responsabilidad este apoyo, porque nos permitirá utilizar los recursos de manera estratégica para llevar nuestras soluciones a más pymes y sectores productivos”, comentó.

El Fondo de Capital contempla un esquema de tres desembolsos, condicionados al cumplimiento de metas técnicas y financieras previamente establecidas. Según las organizaciones impulsoras, este mecanismo busca asegurar que los recursos sean utilizados de forma eficiente y que las inversiones generen resultados sostenibles para las empresas.

Con este programa, CENPROMYPE y el MEIC buscan consolidar la transformación digital como un motor para incrementar la competitividad, promover la innovación y fortalecer el crecimiento sostenible de las mipymes costarricenses, facilitando que un mayor número de empresas aprovechen las oportunidades que ofrece el comercio electrónico tanto en el mercado nacional como en escenarios internacionales.

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