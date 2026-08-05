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Reconocen en Panamá a 170 organizaciones por medir y reducir su impacto ambiental

La iniciativa estatal pasó de 56 participantes en 2021 a 170 en 2025, incorporando sectores como banca, energía, industria, transporte y comercio.

Transporte sustentable
El programa Reduce Tu Huella Corporativo alcanzó una participación récord en 2025 y consolida la estrategia nacional para avanzar hacia la carbono neutralidad antes de 2050. Shutterstock
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Panamá fortaleció uno de los programas más importantes de su estrategia climática al reconocer a 170 empresas, instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales y entidades de la sociedad civil que participaron durante el ciclo 2025 del programa Reduce Tu Huella Corporativo (RTHC), una iniciativa del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) que busca medir, reducir y gestionar las emisiones de gases de efecto invernadero y el consumo de agua.

El crecimiento de participantes también refleja el interés creciente de las organizaciones por incorporar criterios de sostenibilidad y transparencia ambiental en sus operaciones.

El reconocimiento cobra relevancia porque Panamá es considerado uno de los pocos países carbono negativo del mundo, una condición que significa que captura más dióxido de carbono (CO₂) del que emite.

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Esto es posible gracias a la conservación de sus bosques, manglares y otros ecosistemas naturales que funcionan como grandes sumideros de carbono. Esa capacidad convierte al país en un actor estratégico dentro de los esfuerzos internacionales para enfrentar el cambio climático, aunque las autoridades insisten en que mantener esa condición requiere reducir también las emisiones generadas por las actividades económicas.

Diecisiete organizaciones asumieron el compromiso de avanzar hacia la carbono neutralidad al 2050 como parte de la iniciativa "Las 50 Primeras Organizaciones Carbono-Neutro". Tomada de MiAmbiente
Diecisiete organizaciones asumieron el compromiso de avanzar hacia la carbono neutralidad al 2050 como parte de la iniciativa "Las 50 Primeras Organizaciones Carbono-Neutro". Tomada de MiAmbiente

En ese contexto, el programa Reduce Tu Huella Corporativo busca que las organizaciones midan, reporten y posteriormente reduzcan su huella de carbono e hídrica mediante metodologías estandarizadas y verificables.

La iniciativa constituye el primer programa estatal que registra y vincula los esfuerzos del sector público, privado y de la sociedad civil con las metas nacionales establecidas para cumplir el Acuerdo de París, encaminando a las organizaciones hacia la carbono neutralidad y una mayor resiliencia climática con horizonte al año 2050.

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Durante la ceremonia también fueron reconocidas 17 organizaciones que asumieron un compromiso adicional al incorporarse a la declaratoria “Las 50 Primeras Organizaciones Carbono-Neutro”, un grupo que trabaja para alcanzar la neutralidad de carbono antes de mediados de siglo.

Entre ellas figuran ARGOS Panamá, Global Bank Corporation, SONDA, Bahía Motors, Productos Alimenticios Pascual, AES Panamá, AES Changuinola, BAC International Bank, Banesco Panamá, CEVAXIN, Fundación NATURA, Futuro Forestal, Leafsinc, LLASO, Nestlé Panamá, PROMARINA y SENACYT.

La conservación de los bosques permite que Panamá mantenga un balance negativo de carbono, al capturar más dióxido de carbono del que emite. Crédito: Andrew Quitmeyer.
La conservación de los bosques permite que Panamá mantenga un balance negativo de carbono, al capturar más dióxido de carbono del que emite. Crédito: Andrew Quitmeyer.

La edición de este año también dejó un nuevo hito con la incorporación del Municipio de Panamá, que se convirtió en el primer gobierno local del país en integrarse al componente de Carbono del programa.

La participación de gobiernos municipales busca extender las acciones climáticas más allá del sector empresarial, promoviendo la medición y gestión de emisiones desde la administración pública y acercando estos compromisos a las comunidades.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, destacó que las 170 organizaciones participantes representan un incremento del 20 % respecto al ciclo 2024. Según explicó, el crecimiento demuestra que existe una comunidad empresarial y social cada vez más comprometida con la gestión responsable de su huella ambiental.

Para el funcionario, la participación voluntaria refleja que la sostenibilidad está dejando de ser únicamente un componente reputacional para convertirse en un elemento de competitividad y planificación de largo plazo.

Huella de carbono
Las organizaciones participantes miden y reportan voluntariamente su huella de carbono y de agua para mejorar su desempeño ambiental y fortalecer la transparencia en su gestión. Infobae Perú

Las cifras muestran una evolución constante desde el inicio del programa. Reduce Tu Huella Corporativo comenzó en 2021 con 56 participantes.

Un año después la cifra ascendió a 101 organizaciones, mientras que en 2023 alcanzó las 138. Para 2024 se registraron 142 participantes y, finalmente, en 2025 se logró el récord de 170 empresas, instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, consolidando una tendencia sostenida de crecimiento.

Las organizaciones participantes pertenecen a sectores tan diversos como energía, transporte, banca, industria, comercio y servicios profesionales, lo que evidencia que la gestión climática ya no se limita a industrias tradicionalmente asociadas con mayores emisiones.

El programa promueve que cada entidad conozca el impacto ambiental de sus operaciones, establezca metas de reducción y adopte medidas para mejorar su desempeño ambiental de forma gradual y verificable.

Además del componente ambiental, Reduce Tu Huella Corporativo ofrece beneficios operativos y estratégicos. Las organizaciones pueden mejorar su eficiencia, disminuir el consumo de recursos, acceder a una certificación ambiental, fortalecer su reputación frente a clientes e inversionistas y demostrar con datos verificables sus avances en materia de sostenibilidad.

El Municipio de Panamá se convirtió en el primer gobierno local del país en incorporarse al componente Carbono del programa Reduce Tu Huella Corporativo. Tomada del Municipio de Panamá
El Municipio de Panamá se convirtió en el primer gobierno local del país en incorporarse al componente Carbono del programa Reduce Tu Huella Corporativo. Tomada del Municipio de Panamá

Estos aspectos cobran cada vez mayor importancia en un contexto donde los mercados internacionales y las entidades financieras valoran el desempeño ambiental dentro de sus procesos de evaluación.

Con esta nueva edición, MiAMBIENTE busca seguir ampliando la participación de organizaciones interesadas en incorporarse a la Plataforma Nacional de Transparencia Climática, desde donde se desarrolla el proceso de registro y seguimiento del programa.

La meta del Gobierno es que un número creciente de instituciones avance hacia la carbono neutralidad, fortaleciendo la posición de Panamá como uno de los referentes internacionales en conservación de bosques y acción climática, al tiempo que impulsa un modelo de desarrollo económico con menores emisiones y mayor capacidad de adaptación frente a los efectos del cambio climático.

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