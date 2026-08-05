Más del 75% de jóvenes de Centroamérica considera “muy preocupantes” los conflictos y los riesgos de seguridad, revela estudio

Jóvenes de El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Panamá se reúnen en una cafetería, con las banderas de sus países dispuestas en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Más de tres cuartas partes de jóvenes centroamericanos identifican los conflictos y los riesgos de seguridad como principales motivos de preocupación, según una reciente encuesta global impulsada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

El estudio, denominado Demographic Futures Survey, recogió opiniones de casi 109,000 jóvenes conectados a Internet de 73 países, incluidos todos los de Centroamérica y América Latina, durante su edición 2026.

De acuerdo con la información divulgada por UNFPA, el 75% de quienes participaron en la región calificaron como “muy preocupantes” las amenazas vinculadas a la violencia, la inseguridad y la inestabilidad social y política.

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Esta proporción supera el promedio global, lo que, según el informe, da cuenta de un clima de vulnerabilidad extendido entre las juventudes de países como Guatemala, El Salvador, Panamá y Costa Rica.

El reporte del organismo internacional detalla que la preocupación por la seguridad se acompaña de inquietud ante la desigualdad social y la inseguridad económica. La encuesta revela que la percepción de falta de oportunidades laborales, precariedad económica y desigualdad profundiza el sentimiento de incertidumbre entre los jóvenes centroamericanos, quienes describen dificultades para planificar su futuro y alcanzar metas como la independencia o la formación de una familia.

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Según UNFPA, en contextos donde los riesgos de conflicto y el crimen organizado tienen mayor incidencia, la sensación de desprotección institucional se agrava.

El estudio indica que solo el 39% de los jóvenes consultados percibe algún tipo de apoyo significativo de sus gobiernos, un dato que refuerza la percepción de abandono y prolonga el malestar social.

El acceso a empleo y vivienda digna figura entre los principales desafíos señalados por la juventud en países como Guatemala, El Salvador y Costa Rica./ (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

El documento subraya que, pese al escenario adverso, persiste un nivel de optimismo. En países como Guatemala, El Salvador, Panamá y Costa Rica, un porcentaje considerable de jóvenes manifestó una visión “positiva” o “muy positiva” respecto a su porvenir. El análisis de UNFPA señala que, aunque los participantes reconocen amenazas graves a su seguridad, mantienen expectativas de progreso y movilidad social, especialmente en contextos de relativo desarrollo económico.

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El Demographic Futures Survey identifica, además, tres factores estructurales que potencian la preocupación por la seguridad en la región: empleo, vivienda y migración. Más de la mitad de los jóvenes encuestados mencionó la falta de estabilidad laboral y el acceso a una vivienda digna como barreras prioritarias para su desarrollo personal. La inseguridad, tanto física como económica, se asocia directamente a la aspiración de emigrar en busca de mejores condiciones, lo que explica las altas tasas de migración juvenil en Centroamérica.

De acuerdo al informe de UNFPA, la conectividad digital emerge como un recurso clave para las juventudes de la región. El uso intensivo de internet y redes sociales no se limita al entretenimiento; los jóvenes recurren a estas plataformas para buscar empleo, informarse y establecer relaciones afectivas. Sin embargo, la tecnología aparece más como un paliativo a la falta de oportunidades estructurales que como un agente de transformación definitiva, según señala la encuesta.

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En relación a los proyectos de vida, los resultados muestran que la mayoría de los jóvenes centroamericanos aspira a formar pareja y tener hijos, reconociendo a la familia como pilar fundamental. Sin embargo, condiciones como la inseguridad, la precariedad económica y la falta de vivienda adecuada retrasan la concreción de estos objetivos.

El estudio destaca que, para este segmento poblacional, la seguridad financiera se posiciona como requisito imprescindible para considerar la paternidad o maternidad.

Según el estudio, los proyectos de vida se ven condicionados por factores como la violencia y el desempleo. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

La encuesta, una de las más extensas sobre aspiraciones y riesgos de la juventud mundial, fue aplicada a personas de 18 a 39 años conectadas a internet. Los datos de la edición 2026 muestran que el panorama juvenil en Centroamérica está marcado por la convivencia entre la esperanza y una percepción de inseguridad estructural. Los resultados permiten observar que, aunque la juventud no renuncia a sus sueños, los proyectos de vida se ven condicionados por factores como la violencia, el desempleo y una respuesta institucional considerada insuficiente.

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La información proporcionada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas sugiere que el abordaje de las causas de la inseguridad en todas sus formas representa uno de los principales desafíos para los gobiernos de Centroamérica. Mientras la región no logre mejorar las condiciones de seguridad y ampliar las oportunidades para su población joven, persistirá la tendencia a postergar metas vitales y a buscar alternativas fuera de su país de origen.