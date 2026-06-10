ANMAT prohibió la venta de medicamentos, cosméticos y productos ortopédicos sin registro en todo el país

El organismo de control sanitario dispuso prohibiciones para una amplia gama de productos, constatando irregularidades en comercios (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió el 10 de junio una serie de disposiciones que ordenan la prohibición, comercialización y distribución de diversos productos en todo el país. Las resoluciones, publicadas en el Boletín Oficial, afectan a medicamentos falsificados, artículos de cosmética infantil sin habilitación sanitaria y dispositivos ortopédicos sin registro.

ANMAT informó que la medida abarca productos detectados en operativos de control y tras denuncias recibidas por la autoridad sanitaria. Entre los artículos prohibidos destaca un medicamento falsificado a base de morfina, varios cosméticos infantiles sin inscripción sanitaria y dispositivos ortopédicos no autorizados.

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Luis Eduardo Fontana, administrador nacional de ANMAT, firmó todas las resoluciones difundidas el 10 de junio. Las medidas buscan proteger la salud pública ante la presencia de productos ilegítimos o sin control sanitario. En las disposiciones, se precisó que las prohibiciones fueron comunicadas a las autoridades sanitarias de todo el país, la Secretaría de Industria y Comercio y organismos de defensa del consumidor.

Las publicaciones del Boletín Oficial incluyen la instrucción de sumarios, la obligación de denunciar penalmente los hechos y la prohibición de publicidad de los artículos involucrados. ANMAT aclaró que las restricciones se mantendrán hasta que los productos cumplan con los requisitos normativos y sean regularizados conforme a la legislación vigente.

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Los productos prohibidos por ANMAT

Entre los productos prohibidos se encuentra “Oramorph 2 mg/ml solución oral, morfina, sulfato”, lote 23039201, con vencimiento en agosto de 2026. La investigación comenzó luego de que un paciente en la ciudad de Esperanza, Santa Fe, adquirió el producto en una farmacia y no obtuvo el efecto terapéutico esperado.

El laboratorio titular, Alef Medical Argentina S.A., confirmó que esa presentación no corresponde a una versión comercializada en el país y que el envase difería de los originales. El fabricante internacional también descartó la autenticidad del lote, por lo que ANMAT determinó la falsificación, ordenó el retiro del mercado y la denuncia penal correspondiente.

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La autoridad sanitaria también prohibió la venta y distribución de una serie de cosméticos infantiles sin inscripción sanitaria: marcas como “MOCMALLURE”, “YOUMI”, “ROMANTIC QUEEN”, “GAGK”, “POLA AYIR” y “MINI TANGO BEAUTY” que incluyen labiales, rubores y polvos con presentaciones dirigidas a menores, muchos con imágenes de personajes reconocibles.

De acuerdo con Boletín Oficial, se fundamentó la prohibición en la imposibilidad de controlar la seguridad y los ingredientes de estos productos, que tampoco ingresaron al país a través de importadores habilitados. La restricción se mantendrá hasta el cumplimiento de los requisitos legales de registro e importación.

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La disposición 3524/2026 amplió la medida a otros productos cosméticos infantiles, entre ellos “Mascarilla facial MOUSE” de la marca “Million Pauline”, “Pack Toallas húmedas mini CAPYBARA”, rubores y labiales de marcas como “RIMOCOO”, “MEIKE GLAMOUR” y “DRAGON RANEE”.

La ANMAT tiene el objetivo de proteger la salud pública y exigir la regularización de los productos involucrados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el organismo prohibió la comercialización y uso de pesarios tipo Dumont Paliers de silicona hipoalergénica, correctores nocturnos para Hallux y inmovilizadores de muñeca bajo la marca “Grupo Ortopedia Modelo”. La investigación se inició tras detectar unidades comercializadas en establecimientos habilitados en Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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Los inspectores verificaron que los productos no cuentan con registro sanitario ni inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica, y que la firma involucrada no posee habilitación como fabricante ni importador. La autoridad instruyó un sumario a la empresa y prohibió la distribución interjurisdiccional de estos productos hasta que se obtenga la habilitación correspondiente.

Las disposiciones buscan proteger la salud pública ante la presencia de productos ilegítimos o sin control sanitario y permanecerán vigentes hasta que los artículos involucrados cumplan con los requisitos legales y sean regularizados conforme a la legislación aplicable.

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