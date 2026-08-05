Conoció a una chica en una aplicación y la primera cita fue en el programa de Darío Barassi: “Muy impactante”

Darío Barassi el nuevo celestino de la televisión

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El inesperado beso entre Mauro, un participante de Ahora Caigo, y Anabella, su cita, sorprendió a la audiencia y al propio conductor, Darío Barassi, al convertirse el programa en escenario de una primera salida poco convencional. La escena se desarrolló en pleno estudio, cuando los jóvenes, que solo habían intercambiado mensajes tras conocerse en una aplicación, decidieron convertir su debut presencial en un episodio televisivo.

La dinámica fue clara desde el inicio: Mauro relató que “le pareció original que su primera salida fuera al programa”. La propuesta, lejos de pasar desapercibida, generó risas y comentarios en el estudio. El joven no dudó en involucrar al conductor en la situación: “Qué mejor que vos seas nuestro padrino celestino para una segunda”, lanzó, mirando a Barassi con complicidad y cierta expectativa.

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Anabella cuestionó en el estudio la actitud de Mauro y planteó que quería comprobar si se animaba a darle un beso

La joven, de 24 años, tomó la palabra desde la tribuna, donde aguardaba su turno para sumarse a la experiencia. “Por lo que estuvimos hablando por mensajes, yo al Pela lo vi un poquito cobarde”, admitió con desenfado. En un tono que mezclaba ironía y desafío, agregó: “Como que hablaba mucho. No sé si está con alguien. Por eso me gustaría ver si se anima a darme un piquito”.

Sin perder la oportunidad, Barassi intervino y sugirió que ambos se acercaran. El conductor saludó a Anabella y le propuso sumarse al centro del estudio. Ante la invitación, Mauro respondió con una frase que arrancó nuevas carcajadas: “Ella quiere marcar territorio y ni nos conocemos todavía. Yo estoy soltero y cag*n no soy. ¿A dónde voy?”

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El beso en el centro del estudio

Mauro y Anabella protagonizaron en Ahora Caigo una primera cita televisiva que sorprendió a la audiencia y a Darío Barassi

Con el conductor entre ambos, los jóvenes aceptaron el reto. A la señal de Barassi, se dieron un beso frente a las cámaras y el público. La reacción no se hizo esperar: “Fue muy impactante”, reconoció Anabella segundos después, dejando claro que la experiencia había superado sus expectativas.

La decisión de exponer la primera cita en un programa de televisión se convirtió en el centro de la conversación. El propio conductor analizó el momento junto a la joven, preguntando por sus impresiones y anticipando las repercusiones de lo vivido en el set. “Si gana hay una tercera”, adelantó Anabella con una sonrisa, insinuando que la historia recién comienza para la pareja.

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Mauro sorprende en Ahora Caigo con Darío Barassi: “le pareció original que su primera salida fuera al programa”

Durante el intercambio, el ambiente se mantuvo distendido, con el público celebrando la espontaneidad de los protagonistas y el rol de Barassi como testigo y facilitador. En ningún momento se perdió el tono lúdico: el juego televisivo y la cita se fundieron en un mismo episodio, generando una situación inédita para el ciclo.

El rol de Darío Barassi como Celestino

Durante el episodio, Barassi asumió con naturalidad su función de moderador y testigo. El conductor no solo habilitó el acercamiento, sino que también se sumó al análisis posterior del beso, generando un clima de complicidad con ambos jóvenes. La escena lo posicionó como una especie de “padrino celestino”, tal como lo definió Mauro, quien insistió en que el conductor debería estar presente en una segunda cita.

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Darío Barassi intervino en la dinámica de Ahora Caigo, los convocó al centro del estudio y habilitó el acercamiento entre Mauro y Anabella

Esta participación activa de Barassi fue celebrada tanto por los participantes como por el público, que acompañó con aplausos y risas la secuencia. La intervención del conductor permitió que la situación no se percibiera como forzada, sino como una extensión natural del clima relajado que caracteriza al programa.

En resumen, la participación de ambos en Ahora Caigo transformó una primera cita virtual en un episodio televisivo con testigos, risas y un giro romántico que pocos esperaban. La combinación de espontaneidad, exposición y juego delineó una experiencia que difícilmente olvidarán, mientras el público se convierte en espectador privilegiado de un romance en tiempo real.

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