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Las 10 personas más ricas del mundo en agosto de 2026, según Forbes

La nueva lista publicada por la revista reunió patrimonios por USD 2,6 billones y volvió a estar dominada por empresarios tecnológicos de Estados Unidos, con Elon Musk a la cabeza

Millonarios
Las diez personas más ricas del mundo reunieron USD 2,6 billones, con una baja mensual de USD 368.000 millones, según la actualización de Forbes. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Forbes actualizó el ranking de las mayores fortunas del planeta al 1 de agosto de 2026 y ubicó otra vez a Elon Musk en la cima, aunque su patrimonio registró una fuerte caída en julio por la baja de las acciones de SpaceX y Tesla.

Según informó Forbes, las diez personas más ricas del mundo reúnen en conjunto USD 2,6 billones, lo que implicó una baja de USD 368.000 millones frente al mes anterior. El listado volvió a estar dominado por empresarios de Estados Unidos y por figuras ligadas al sector tecnológico.

Este es el ranking de las 10 personas más ricas del mundo según la actualización publicada por Forbes.

10. Warren Buffett, USD 154.000 millones

Warren Buffett ocupó el décimo puesto entre las mayores fortunas globales con un patrimonio estimado en USD 154.000 millones (AP Foto/Nati Harnik, archivo)
Warren Buffett ocupó el décimo puesto entre las mayores fortunas globales con un patrimonio estimado en USD 154.000 millones (AP Foto/Nati Harnik, archivo)

En el décimo puesto se ubicó Warren Buffett, presidente de Berkshire Hathaway, con un patrimonio estimado en USD 154.000 millones. Según detalló Forbes, el inversor se mantuvo dentro del grupo de las mayores fortunas globales.

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9. Bernard Arnault, USD 157.000 millones

Bernard Arnault fue el único no estadounidense dentro del top 10 global de Forbes, mientras Warren Buffett cerró la lista con USD 154.000 millones
Bernard Arnault fue el único no estadounidense dentro del top 10 global de Forbes, mientras Warren Buffett cerró la lista con USD 154.000 millones

El noveno lugar fue para Bernard Arnault, presidente y director ejecutivo de LVMH, con una fortuna de USD 157.000 millones. El empresario francés volvió a ser el único integrante no estadounidense dentro del top 10 mundial.

8. Larry Ellison, USD 168.000 millones

Larry Ellison quedó en el octavo puesto del ranking de fortunas con USD 168.000 millones (REUTERS/Elizabeth Frantz/File Photo)
Larry Ellison quedó en el octavo puesto del ranking de fortunas con USD 168.000 millones (REUTERS/Elizabeth Frantz/File Photo)

El octavo puesto correspondió a Larry Ellison, cofundador de Oracle, con USD 168.000 millones. Su patrimonio cayó USD 24.000 millones en julio después de una baja de 11% en las acciones de la compañía. De acuerdo con Forbes, fue el segundo mayor retroceso mensual del listado, detrás del registrado por Musk.

7. Jensen Huang, USD 174.000 millones

Jensen Huang avanzó al séptimo puesto con USD 174.000 millones y desplazó a Larry Ellison, cuya fortuna cayó USD 24.000 millones en julio (REUTERS/Nathan Howard)
Jensen Huang avanzó al séptimo puesto con USD 174.000 millones y desplazó a Larry Ellison, cuya fortuna cayó USD 24.000 millones en julio (REUTERS/Nathan Howard)

En el séptimo lugar quedó Jensen Huang, presidente ejecutivo de Nvidia, con una fortuna estimada en USD 174.000 millones. El ejecutivo sumó USD 1.000 millones en el mes y avanzó una posición por encima de Ellison.

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6. Mark Zuckerberg, USD 216.000 millones

Mark Zuckerberg se ubicó en la sexta posición del ranking de multimillonarios con una fortuna de USD 216.000 millones (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)
Mark Zuckerberg se ubicó en la sexta posición del ranking de multimillonarios con una fortuna de USD 216.000 millones (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

La sexta posición fue para Mark Zuckerberg, fundador y director ejecutivo de Meta, con un patrimonio de USD 216.000 millones.

5. Michael Dell, USD 229.000 millones

Michael Dell alcanzó el quinto puesto entre las mayores fortunas globales con un patrimonio de USD 229.000 millones (REUTERS/Evan Vucci)
Michael Dell alcanzó el quinto puesto entre las mayores fortunas globales con un patrimonio de USD 229.000 millones (REUTERS/Evan Vucci)

En el quinto puesto figuró Michael Dell, presidente y director ejecutivo de Dell Technologies, con USD 229.000 millones. Su fortuna mostró una contracción de USD 6.000 millones durante julio.

4. Sergey Brin, USD 269.000 millones

Primer plano de Sergey Brin, un hombre de tez clara con barba y cabello oscuro rizado, sonriendo, frente a un fondo azul borroso con luces
Sergey Brin ocupó el cuarto lugar con USD 269.000 millones, mientras Mark Zuckerberg y Michael Dell completaron el sexto y quinto puesto del ranking de millonarios (Reuters)

El cuarto lugar quedó para Sergey Brin, cofundador de Google y accionista de control de Alphabet, con un patrimonio de USD 269.000 millones. Aunque su fortuna sumó USD 1.000 millones, perdió una posición frente al crecimiento de Bezos, según el ranking elaborado por Forbes.

3. Jeff Bezos, USD 278.000 millones

Jeff Bezos fue el mayor ganador mensual del top 10 de Forbes al sumar USD 29.000 millones por la suba de las acciones de Amazon (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)
Jeff Bezos fue el mayor ganador mensual del top 10 de Forbes al sumar USD 29.000 millones por la suba de las acciones de Amazon (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

En el tercer puesto apareció Jeff Bezos, fundador de Amazon, con una fortuna estimada en USD 278.000 millones. Fue el mayor ganador del mes dentro de los diez primeros, con un avance de USD 29.000 millones impulsado por una suba de 14% en las acciones de la compañía.

2. Larry Page, USD 292.000 millones

Larry Page quedó segundo en el ranking de Forbes con USD 292.000 millones y sostuvo su ventaja sobre Jeff Bezos y Sergey Brin. REUTERS/Elijah Nouvelage/File Photo
Larry Page quedó segundo en el ranking de Forbes con USD 292.000 millones y sostuvo su ventaja sobre Jeff Bezos y Sergey Brin. REUTERS/Elijah Nouvelage/File Photo

El segundo lugar fue para Larry Page, cofundador de Google y accionista controlador de Alphabet, con un patrimonio de USD 292.000 millones. Su fortuna creció USD 1.000 millones respecto del mes anterior, lo que le permitió sostenerse por delante de Bezos y Brin, según informó Forbes.

1. Elon Musk, USD 690.000 millones

Elon Musk asegura que Grok hará una historia más precisa de La Odisea.
Elon Musk encabezó el ranking de Forbes con una fortuna de USD 690.000 millones al 1 de agosto de 2026 (Reuters)

El primer puesto volvió a quedar en manos de Elon Musk, empresario nacido en Sudáfrica y principal accionista de SpaceX y Tesla, con una fortuna de USD 690.000 millones al uno de agosto de 2026. Pese a seguir al frente del ranking, sufrió una pérdida mensual récord de USD 363.000 millones.

De acuerdo con un reporte de Forbes, la caída de Musk se explicó por el retroceso de sus dos principales activos. Las acciones de SpaceX bajaron 37% en julio, mientras que los papeles de Tesla cayeron 26% después de que la automotriz informara resultados trimestrales por debajo de lo esperado.

Ese ajuste redujo el valor de su participación en ambas compañías. Forbes detalló que su participación en SpaceX quedó valuada en USD 552.000 millones, mientras que su tenencia en Tesla se ubicó en USD 123.000 millones. Aun con ese retroceso, mantuvo una amplia distancia respecto del resto del listado.

Elon Musk con un logo de SpaceX en su sudadera, un logo de SpaceX, una flecha roja descendente, billetes de cien dólares y monedas sobre fondo azul.
La fortuna de Elon Musk cayó USD 363.000 millones en julio por la baja de las acciones de SpaceX y Tesla (Imagen Ilustrativa Infobae)

La publicación recordó que Musk se había convertido el 12 de junio en la primera persona en superar el umbral del billón de dólares, luego de la salida a bolsa de SpaceX, que cerró su debut con una valuación cercana a USD 2,2 billones. La corrección del mercado en julio devolvió su fortuna por debajo de ese nivel.

Forbes también precisó que estas valuaciones cambian de forma diaria porque dependen de las cotizaciones bursátiles y de estimaciones sobre participaciones accionarias. La actualización tomada para este ranking correspondió al uno de agosto de 2026 a las 0:00, hora del Este.

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