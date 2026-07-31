Crimen y Justicia
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Detuvieron en Rosario al empresario Leandro Pérez, ex de Xipolitakis, por maniobras de lavado

“Lelo” fue arrestado producto de una investigación impulsada por la Procelac y la Procunar. Él y otros dos hombres cayeron por múltiples operaciones vinculadas al movimiento de dinero obtenido principalmente del narcotráfico

Leandro David “Lelo” Pérez ex de Vicky Xipolitaquis
Leandro David “Lelo” Pérez y Vicky Xipolitaquis
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Leandro David “Lelo” Pérez (53), ex pareja de la vedette Victoria Xipolitakis, fue detenido otra vez en Rosario. La Policía Federal lo arrestó en su departamento ubicado en las torres Aqualinas, en barrio Martín, a metros del Monumento Nacional a la Bandera, por estar sindicado por maniobras de presunto lavado de dinero narco. Junto a él cayó un socio suyo y un ex policía de Santa Fe. Todos serán llevados a indagatoria este viernes en los Tribunales Federales, ya que el legajo pertenece al viejo sistema procesal penal.

La investigación fue impulsada por el fiscal de la Procelac de Rosario Juan Argibay Molina y el fiscal de la Procunar Matías Scilabra, quienes advirtieron hace por lo menos 9 años posibles operaciones de lavado de Pérez que buscaron introducir dinero obtenido por el narcotráfico de Los Monos o el asesinado capo narco Luis Medina –quien formalmente nunca llegó a ser acusado como tal–.

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Se presume dentro de la causa que Pérez y otras tres personas, entre las que se encuentran su socio Marcelo M. y el ex policía Maximiliano N. –fue destituido de la fuerza en 2023 por supuesto enriquecimiento ilícito– usaron empresas comerciales y estructuras inmobiliarias para adquirir activos de alto valor, vehículos de lujo y propiedades inmobiliarias –también construcciones de edificios–.

En el legajo también se detectó que el hijo de Leandro Pérez y un subinspector de la Policía de Santa Fe tendrían participación en las operaciones que son objeto de la investigación.

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El ex de Xipolitaquis tenía vínculos con "Monchi Cantero", uno de los principales cabecillas de Los Monos (Foto/Télam)
El ex de Xipolitaquis tenía vínculos con "Monchi Cantero", uno de los principales cabecillas de Los Monos (Foto/Télam)

“Lelo” no es un desconocido para la Justicia. Con una condena previa a tres años de prisión dictada en febrero de 2023 por lavado de activos simple en el fuero provincial, sus antecedentes lo conectan con nombres pesados del hampa rosarina. En investigaciones previas, quedaron documentados sus nexos con el fallecido Luis Medina y con la firma Reina Automotores S.R.L., una concesionaria que sirvió de nexo comercial para la adquisición de vehículos utilizados por los principales cabecillas de Los Monos, entre ellos, Ramón Ezequiel Machuca, alias “Monchi Cantero”, condenado como uno de los líderes de esa organización.

Sin embargo, lejos de replegarse tras su condena provincial, la investigación federal reveló que Pérez continuó estructurando maniobras de blanqueo a mayor escala. Para ello habría utilizado la firma Transporte Overland S.R.L., además de sociedades como Palabra Santa S.R.L. y Araca Corazón S.R.L.

El exnovio de Xipolitakis ya había sido detenido en la torre Aqualina de Rosario el 12 de octubre de 2016 por una causa provincial encabezada por el fiscal Sebastián Narvaja, quien lo ubicó dentro de una estructura dedicada a estafas y maniobras de lavado de activos. En ese legajo también quedaron involucradas personas de renombre en el mundo profesional, quienes luego vieron aliviadas las acusaciones luego de un cambio en la política de persecución penal del Ministerio Público de la Acusación, bajo las órdenes del por entonces nuevo fiscal regional Patricio Serjal, a quien este miércoles, casualmente, se le confirmó una condena a 9 años de prisión por corrupción.

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