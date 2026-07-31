Investigado por la muerte de una paciente tras una liposucción huyó de República Dominicana hacia Colombia

Enmanuel H. salió de República Dominicana rumbo a Colombia menos de 24 horas después de la muerte de Rebecca Brizard. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Enmanuel H. abandonó República Dominicana rumbo a Colombia en un vuelo comercial horas después de la muerte de Rebecca Brizard, ciudadana haitiana de 28 años, quien falleció tras someterse a un procedimiento estético. La Policía Nacional y el Ministerio Público confirmaron este jueves la salida del sujeto el 25 de julio de 2026, menos de veinticuatro horas después del deceso, y mantienen activas las coordinaciones para localizarlo y ponerlo a disposición de la justicia.

La investigación se inició luego del fallecimiento de Rebecca ocurrido el 24 de julio durante una liposucción. Según detalló el coronel Diego Pesqueira, director de Comunicaciones Estratégicas de la Policía, las autoridades establecieron que Enmanuel H. abordó un vuelo comercial desde el Aeropuerto Internacional de Punta Cana con destino a Colombia, saliendo del país a las 12:36 (hora local) del día siguiente al procedimiento.

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El vocero policial explicó que los agentes de la Dirección Central de Investigación Criminal (DICRIM), en coordinación con el Ministerio Público, lograron identificar a Enmanuel H. como la persona que habría realizado la intervención quirúrgica a Brizard.

El rápido abandono del país por parte del investigado, sin que se completaran veinticuatro horas desde el fallecimiento de la paciente, motivó la emisión de alertas migratorias y la intensificación de las acciones de búsqueda, tanto a nivel nacional como internacional.

La DICRIM y el Ministerio Público emitieron alertas migratorias y activaron diligencias nacionales e internacionales para localizar al sospechoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigación tras la muerte de una joven haitiana durante un procedimiento estético

Las autoridades dominicanas informaron que la investigación busca determinar la responsabilidad penal y verificar si contaba con las credenciales, licencias y habilitaciones legales requeridas para ejercer la medicina y realizar procedimientos estéticos en el país. Diversos medios locales incluso afirman que la verdadera profesión de Enmanuel H. es de barbero.

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“Ya nuestras autoridades estarán oportunamente cumpliendo los trámites correspondientes para ubicar, apresar y repatriar a la República Dominicana a Enmanuel H ”, declaró Pesqueira durante una rueda de prensa. El oficial precisó que la prioridad es esclarecer los hechos y garantizar que el responsable comparezca ante la justicia dominicana.

El caso ha generado preocupación en la sociedad dominicana y ha sido seguido por familiares, que han destacado la problemática de las intervenciones estéticas realizadas sin la debida regulación y supervisión. Las autoridades también investigan si la clínica o centro donde se llevó a cabo el procedimiento cumplía con los permisos legales y los controles sanitarios exigidos, así como la posible existencia de omisiones en los protocolos de seguridad y atención médica.

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Rebecca Brizard murió tras un procedimiento estético realizado el 24 de julio en República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la información oficial, la víctima, Rebecca Brizard, tenía 28 años y era de nacionalidad haitiana. Tras someterse al procedimiento estético, falleció el 24 de julio, lo que dio inicio a una serie de diligencias policiales y judiciales para esclarecer las circunstancias del caso. El nombre de Enmanuel H. fue confirmado tras las verificaciones realizadas por la Policía Nacional en conjunto con las autoridades del Ministerio de Salud Pública.

De acuerdo con Noticias SIN, el acta de defunción señala que la mujer falleció por complicaciones derivadas de un edema pulmonar e insuficiencia respiratoria, pocas horas después de la intervención estética.

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