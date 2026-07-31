Se esperan tormentas y fuertes vientos en todo el país para el fin de semana: hay alerta naranja en el AMBA

El pronóstico del tiempo anticipa lluvias intensas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En los últimos días, el estado del tiempo en el país registró varios escenarios, con nevadas intensas en la cordillera y fuertes heladas. Algunas ciudades también sufrieron vientos y tormentas severas, mientras que en provincias como La Rioja padecieron incendios forestales. Para el cierre del mes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que fuertes ráfagas y lluvias intensas afecten a varias provincias.

Según las previsiones del organismo, el viernes 31, último día del mes, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) recibirá el impacto de un sistema de tormentas que, en sus focos más activos, podría llegar a la categoría severa. El SMN ya emitió una alerta naranja para alertar a la población sobre el probable impacto entre la tarde y la noche de ese día.

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El escenario previo al evento contrasta con lo que viene. Este jueves transcurrió con condiciones estables sobre el AMBA, momentos de mayor nubosidad incluidos, sin precipitaciones y con temperaturas frescas: las máximas rondaron los 16 a 17 °C. Esa calma, sin embargo, no se extenderá al día siguiente.

El episodio del viernes estará motorizado por la interacción de dos masas de aire, de acuerdo con la información de Meteored. Desde el norte ingresará aire templado y húmedo en simultáneo con el avance de un frente frío sobre el centro del país. Esa convergencia es el disparador clásico de los sistemas convectivos que afectan a las provincias centrales de Argentina en época invernal, y en este caso el potencial es considerable.

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Las tormentas en el AMBA podrían alcanzar intensidad severa entre la tarde, la noche y la madrugada del sábado

Las primeras lluvias y tormentas aisladas podrían hacer su aparición sobre el AMBA durante la mañana del viernes, pero la actividad más intensa se concentrará entre la tarde, la noche y la madrugada del sábado. Para ese período, el pronóstico contempla precipitaciones acumuladas de entre 30 y 60 milímetros sobre el área metropolitana. En sectores puntuales donde las tormentas logren persistir durante más tiempo, los registros podrían superar esos valores.

De acuerdo con los datos del SMN, las probabilidades de lluvia irán en aumento con el correr de las horas. Por la mañana será de entre 10% y 40%, por la tarde aumenta a un máximo de 70% y, por la noche, llega al 100% finalmente. En cuanto a la temperatura, se espera una máxima de 21 °C y mínima de 14 °C.

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El temporal en el AMBA puede incluir granizo y ráfagas de más de 70 km/h en los focos más intensos

Más allá de los acumulados de lluvia, el riesgo más inmediato estará dado por los fenómenos asociados. Algunas celdas tendrán el potencial para adquirir características fuertes o severas, con caída de granizo de distintos tamaños y ráfagas que podrían superar los 70 km/h en los focos más intensos.

Sin embargo, no toda la provincia de Buenos Aires transitará el período con la misma intensidad de manera pareja, pero el potencial existe y será conveniente seguir la evolución de los pronósticos y los avisos a corto plazo del SMN. De momento, la alerta naranja es para AMBA, zona norte hasta los límites con Santa Fe y Entre Ríos, y hacia el sur llega hasta la Costa Atlántica. El resto estará con advertencia de color amarillo.

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La mejora llegará rápido. Una vez que el frente frío avance hacia el noreste y las tormentas se alejen de la región, las condiciones comenzarán a normalizarse durante la madrugada o la mañana del sábado. Sin embargo, la probabilidad de precipitaciones se mantiene en un 40% y 70%.

La alerta naranja por tormentas abarca el AMBA, el norte de la provincia de Buenos Aires hasta Santa Fe y Entre Ríos, y llega al sur hasta la Costa Atlántica

El resto de esa jornada, es decir, la tarde y noche, traerá un tiempo mucho más estable, con nubosidad en disminución y un leve descenso térmico: mínima cercana a los 13 °C y máxima de 19 °C para la Ciudad de Buenos Aires.

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El domingo sumará otra variable al panorama. Las temperaturas se ubicarán entre los 10 y 15 °C con nubosidad variable y mayor cobertura hacia el final del día. El cambio de vientos que dejará el pasaje frontal producirá, según Meteored, una muy leve crecida del Río de la Plata durante las primeras horas de esa jornada.

El lunes mantendrá la estabilidad, aunque con abundante nubosidad y una baja chance de precipitaciones aisladas por la mañana. La semana siguiente no traerá un respiro completo. El modelo de referencia ECMWF —utilizado por Meteored como guía de pronóstico extendido— anticipa que la atmósfera no terminará de estabilizarse del todo sobre la región. Podrían haber nuevas lluvias —aunque menos intensas— y un descenso de la temperatura.

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Todas las alertas en el país

Casi todo el país se encuentra bajo amenaza de nevadas, tormentas y fuertes vientos, es por eso que desde el SMN decidieron emitir alertas amarillas y naranjas para el viernes: solo Misiones, Chubut y Tierra del Fuego no están bajo amenaza.

Por nevada se encuentra afectada la provincia de Santa Cruz entera, y por la cordillera afecta a Río Negro, Neuquén, Mendoza y San Juan, con variaciones entre amarillo y naranja. En el caso del territorio mendocino y sanjuanino, también hay advertencia por viento.

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El sábado traerá una mejora en el AMBA, aunque se mantendrá la probabilidad de precipitaciones durante la madrugada y la mañana

Por tormenta están afectadas La Pampa, sur de Córdoba, sur de Santa Fe y sur de Entre Ríos (estas dos últimas con alerta naranja y el resto amarillo).

El viento es el que más provincias perjudica. Afecta a San Luis, norte de Córdoba, norte de Santa Fe, norte de Entre Ríos, Corrientes, oeste de Santiago del Estero, Chaco, Formosa, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy y este de Tucumán.

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Para el sábado la situación será más calma. La cordillera de Río Negro, Neuquén y Mendoza tiene alerta por nevadas. Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Santiago del Estero. Todos los casos son de color amarillo.