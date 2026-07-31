Sociedad
Agregar Infobae enGoogle

Se esperan tormentas y fuertes vientos en todo el país para el fin de semana: hay alerta naranja en el AMBA

También hay advertencias por nevadas en la zona de la cordillera. Solo Misiones, Chubut y Tierra del Fuego no se encuentran afectadas por el temporal

Persona con paraguas negro y bolso marrón caminando por una calle adoquinada mojada bajo la lluvia, con taxis, buses, edificios y el Obelisco de Buenos Aires al fondo.
El pronóstico del tiempo anticipa lluvias intensas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

En los últimos días, el estado del tiempo en el país registró varios escenarios, con nevadas intensas en la cordillera y fuertes heladas. Algunas ciudades también sufrieron vientos y tormentas severas, mientras que en provincias como La Rioja padecieron incendios forestales. Para el cierre del mes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que fuertes ráfagas y lluvias intensas afecten a varias provincias.

Según las previsiones del organismo, el viernes 31, último día del mes, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) recibirá el impacto de un sistema de tormentas que, en sus focos más activos, podría llegar a la categoría severa. El SMN ya emitió una alerta naranja para alertar a la población sobre el probable impacto entre la tarde y la noche de ese día.

PUBLICIDAD

El escenario previo al evento contrasta con lo que viene. Este jueves transcurrió con condiciones estables sobre el AMBA, momentos de mayor nubosidad incluidos, sin precipitaciones y con temperaturas frescas: las máximas rondaron los 16 a 17 °C. Esa calma, sin embargo, no se extenderá al día siguiente.

El episodio del viernes estará motorizado por la interacción de dos masas de aire, de acuerdo con la información de Meteored. Desde el norte ingresará aire templado y húmedo en simultáneo con el avance de un frente frío sobre el centro del país. Esa convergencia es el disparador clásico de los sistemas convectivos que afectan a las provincias centrales de Argentina en época invernal, y en este caso el potencial es considerable.

PUBLICIDAD

Las tormentas en el AMBA podrían alcanzar intensidad severa entre la tarde, la noche y la madrugada del sábado
Las tormentas en el AMBA podrían alcanzar intensidad severa entre la tarde, la noche y la madrugada del sábado

Las primeras lluvias y tormentas aisladas podrían hacer su aparición sobre el AMBA durante la mañana del viernes, pero la actividad más intensa se concentrará entre la tarde, la noche y la madrugada del sábado. Para ese período, el pronóstico contempla precipitaciones acumuladas de entre 30 y 60 milímetros sobre el área metropolitana. En sectores puntuales donde las tormentas logren persistir durante más tiempo, los registros podrían superar esos valores.

De acuerdo con los datos del SMN, las probabilidades de lluvia irán en aumento con el correr de las horas. Por la mañana será de entre 10% y 40%, por la tarde aumenta a un máximo de 70% y, por la noche, llega al 100% finalmente. En cuanto a la temperatura, se espera una máxima de 21 °C y mínima de 14 °C.

El temporal en el AMBA puede incluir granizo y ráfagas de más de 70 km/h en los focos más intensos
El temporal en el AMBA puede incluir granizo y ráfagas de más de 70 km/h en los focos más intensos

Más allá de los acumulados de lluvia, el riesgo más inmediato estará dado por los fenómenos asociados. Algunas celdas tendrán el potencial para adquirir características fuertes o severas, con caída de granizo de distintos tamaños y ráfagas que podrían superar los 70 km/h en los focos más intensos.

Sin embargo, no toda la provincia de Buenos Aires transitará el período con la misma intensidad de manera pareja, pero el potencial existe y será conveniente seguir la evolución de los pronósticos y los avisos a corto plazo del SMN. De momento, la alerta naranja es para AMBA, zona norte hasta los límites con Santa Fe y Entre Ríos, y hacia el sur llega hasta la Costa Atlántica. El resto estará con advertencia de color amarillo.

La mejora llegará rápido. Una vez que el frente frío avance hacia el noreste y las tormentas se alejen de la región, las condiciones comenzarán a normalizarse durante la madrugada o la mañana del sábado. Sin embargo, la probabilidad de precipitaciones se mantiene en un 40% y 70%.

La alerta naranja por tormentas abarca el AMBA, el norte de la provincia de Buenos Aires hasta Santa Fe y Entre Ríos, y llega al sur hasta la Costa Atlántica
La alerta naranja por tormentas abarca el AMBA, el norte de la provincia de Buenos Aires hasta Santa Fe y Entre Ríos, y llega al sur hasta la Costa Atlántica

El resto de esa jornada, es decir, la tarde y noche, traerá un tiempo mucho más estable, con nubosidad en disminución y un leve descenso térmico: mínima cercana a los 13 °C y máxima de 19 °C para la Ciudad de Buenos Aires.

El domingo sumará otra variable al panorama. Las temperaturas se ubicarán entre los 10 y 15 °C con nubosidad variable y mayor cobertura hacia el final del día. El cambio de vientos que dejará el pasaje frontal producirá, según Meteored, una muy leve crecida del Río de la Plata durante las primeras horas de esa jornada.

El lunes mantendrá la estabilidad, aunque con abundante nubosidad y una baja chance de precipitaciones aisladas por la mañana. La semana siguiente no traerá un respiro completo. El modelo de referencia ECMWF —utilizado por Meteored como guía de pronóstico extendido— anticipa que la atmósfera no terminará de estabilizarse del todo sobre la región. Podrían haber nuevas lluvias —aunque menos intensas— y un descenso de la temperatura.

Todas las alertas en el país

Casi todo el país se encuentra bajo amenaza de nevadas, tormentas y fuertes vientos, es por eso que desde el SMN decidieron emitir alertas amarillas y naranjas para el viernes: solo Misiones, Chubut y Tierra del Fuego no están bajo amenaza.

Por nevada se encuentra afectada la provincia de Santa Cruz entera, y por la cordillera afecta a Río Negro, Neuquén, Mendoza y San Juan, con variaciones entre amarillo y naranja. En el caso del territorio mendocino y sanjuanino, también hay advertencia por viento.

El sábado traerá una mejora en el AMBA, aunque se mantendrá la probabilidad de precipitaciones durante la madrugada y la mañana
El sábado traerá una mejora en el AMBA, aunque se mantendrá la probabilidad de precipitaciones durante la madrugada y la mañana

Por tormenta están afectadas La Pampa, sur de Córdoba, sur de Santa Fe y sur de Entre Ríos (estas dos últimas con alerta naranja y el resto amarillo).

El viento es el que más provincias perjudica. Afecta a San Luis, norte de Córdoba, norte de Santa Fe, norte de Entre Ríos, Corrientes, oeste de Santiago del Estero, Chaco, Formosa, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy y este de Tucumán.

Para el sábado la situación será más calma. La cordillera de Río Negro, Neuquén y Mendoza tiene alerta por nevadas. Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Santiago del Estero. Todos los casos son de color amarillo.

Temas Relacionados

SMNAMBAAlerta naranjaAlerta amarillaNieveTormentasVientosTemporalÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un detenido por el robo boquetero de dos cajas fuertes en un local de Bahía Blanca

El hecho ocurrió en la madrugada del lunes pasado y fue registrado por cámaras de seguridad. Los ladrones actuaron en menos de tres minutos

Un detenido por el robo boquetero de dos cajas fuertes en un local de Bahía Blanca

Alerta por un inédito cóctel de drogas sintéticas detectado en un troquel secuestrado en un pet shop de Buenos Aires

El hallazgo se produjo durante un allanamiento en el barrio porteño de Boedo y motivó una alerta por la peligrosidad de la mezcla

Alerta por un inédito cóctel de drogas sintéticas detectado en un troquel secuestrado en un pet shop de Buenos Aires

Detuvieron en Rosario al empresario Leandro Pérez, ex de Xipolitakis, por maniobras de lavado

“Lelo” fue arrestado producto de una investigación impulsada por la Procelac y la Procunar. Él y otros dos hombres cayeron por múltiples operaciones vinculadas al movimiento de dinero obtenido principalmente del narcotráfico

Detuvieron en Rosario al empresario Leandro Pérez, ex de Xipolitakis, por maniobras de lavado

Un marplatense pelea por su vida en Brasil tras un accidente de moto: el pedido de su familia

Leandro Quiroz, de 34 años radicado en Florianópolis, permanece internado en coma desde el 16 de julio con fractura de cráneo y neumotórax entre otras afecciones. Su hermana lanzó una colecta

Un marplatense pelea por su vida en Brasil tras un accidente de moto: el pedido de su familia

Un fuerte choque entre una camioneta y un colectivo en Palermo dejó cuatro heridos

Tres de los lesionados se encontraban dentro del colectivo de la línea 34. El cuarto se trata del conductor del otro vehículo, quien quedó atrapado

Un fuerte choque entre una camioneta y un colectivo en Palermo dejó cuatro heridos

DEPORTES

Boca Juniors empata contra O’Higgins en Chile en busca de sellar su boleto a octavos de la Copa Sudamericana

Boca Juniors empata contra O’Higgins en Chile en busca de sellar su boleto a octavos de la Copa Sudamericana

Insólita situación con los hinchas de Boca en Chile: la policía no tenía la pipeta y les controlaron el alcohol por el aliento

El fuerte cruce entre el Roña Castro y Maravilla Martínez: “Le pegaría por bocón”

La llegada de LeBron James a los 76ers rompe el récord mundial de ventas: su camiseta superó en 48 horas cualquier debut en la historia del deporte

Es una pesadilla para los tenistas argentinos y se niega a jugar el Masters 1000 de Cincinnati por un particular motivo: “No vale la pena”

TELESHOW

El día que Moría Casán dudó del vínculo entre Luck Ra y Tuli Acosta: “¿Ustedes se conocen desnudos?”

El día que Moría Casán dudó del vínculo entre Luck Ra y Tuli Acosta: “¿Ustedes se conocen desnudos?”

El comunicado de Gran Hermano tras el accidente de Cinzia Francischiello: “Queda fuera de competencia”

Quién es Loli Bahía, la modelo francesa que acompaña a Rosalía en su escala argentina

Las fotos de Luck Ra desde Madrid tras su separación de La Joqui: “Siempre despeinado”

Mia Khalifa reveló el motivo por el que se sumó a la campaña anti-Argentina: “Tenía una camiseta personalizada”

INFOBAE AMÉRICA

Investigado por la muerte de una paciente tras una liposucción huyó de República Dominicana hacia Colombia

Investigado por la muerte de una paciente tras una liposucción huyó de República Dominicana hacia Colombia

Confirman en Panamá caso de meningitis por Haemophilus influenzae en un menor de edad

La sequía avanza y amenaza los cultivos Honduras comienza asistencia para zonas con riesgo alimentario

Dos iniciativas legislativas buscan solucionar problema de los habitantes de calle en Panamá

El Salvador: Cerca de 1,000 socorristas de Cruz Verde estarán desplegados durante Plan Agosto 2026