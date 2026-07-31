Insólita situación con los hinchas de Boca en Chile: la policía no tenía la pipeta y les controlaron el alcohol por el aliento

Los fanáticos Xeneizes tuvieron problemas antes del choque contra O'Higgins por la Sudamericana

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El ingreso al estadio El Teniente de Rancagua para el cierre de la serie de playoffs de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y O’Higgins de Chile tuvo un episodio insólito. Varios hinchas del Xeneize no pudieron entrar al recinto para el partido por una medida inédita: los carabineros hicieron un control de alcoholemia con el aliento de los fanáticos al no tener la pipeta para medirlo.

El periodista Leandro Tato Aguilera, que estaba realizando la cobertura para el canal TyC Sports, estaba al aire en el momento en el que la policía chilena demoró a varios aficionados de Boca luego de oler su aliento. “Cuando llegas al último cacheo, no te hacen el control de alcoholemia porque no tienen el aparato. Los hacen soplar y, si le sienten aliento a alcohol, no pasas. No hay pipeta. Te piden soplar cara a cara. No es joda, no te dejan entrar”, explicó el cronista que cubre el día a día del cuadro de la Ribera.

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“No me dejaron entrar porque me tomé dos cervezas afuera. Nada más. Me tomé las dos cervezas de la previa, como todos, y no me dejaron entrar. Me bloquearon el QR. Intenté pasar, pero no puedo”, comentó uno de los hinchas perjudicados por la llamativa medida de la policía chilena.

“Me olieron para ver si tenía olor a alcohol. Les dije que me tomé dos cervezas afuera por el calor y porque, como en todos los estadios, adentro no se puede tomar. Pierdo mi entrada por dos cervezas. Por ser sincero, me sacaron y no puedo entrar. No dijeron nada, me enteré acá. Es la primera vez que me hacen esto y vivo acá en Chile. Partidos anteriores entré sin problemas”, agregó posteriormente.

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El periodista Tato Aguilera explicó la situación en el lugar: “Lo que hacen es una infracción. Algunos hinchas ni siquiera pasan a mostrar el QR. Directamente, en el sector donde ingresa la gente, dos carabineros te agarran. La explicación oficial es que les toman el acta, les hacen el control y después los sueltan”. Mientras narraba los acontecimientos, el cronista argentino se cruzó con un grupo de hinchas de Boca y les advirtió de la situación.

“Les voy a contar algo. Los van a hacer soplar y si hay uno con aliento a alcohol, no los van a dejar entrar. Tengan en cuenta eso”, soltó el periodista que se percató que todos los aficionados estaban con un chicle.

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Gustavo Grabia, periodista especializado en cuestiones judiciales en el fútbol, estaba presente en el panel y ejemplificó la inédita situación que se estaba viviendo en el ingreso al estadio. “La contravención en Argentina existe si a vos te toman con la pipeta el nivel de alcohol. Si te da más del permitido, te hacen la contravención en el momento. Esto no. En la Argentina este procedimiento es absolutamente ilegal. No conozco cómo es en Chile, es portación de aliento. Si es una contravención, no tiene pena en ningún lugar del mundo. Hay que demostrar que uno está alcoholizado, no porque uno huele”, remarcó.

Boca Juniors se impuso 1-0 en el partido de ida contra O'Higgins (FOTOBAIRES)

La situación se vivió antes del duelo entre Boca y O’Higgins por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana. En el cruce de ida en La Bombonera, Boca se impuso con un gol del uruguayo Miguel Merentiel después de una asistencia de Leandro Paredes, quien descansó el fin de semana por pedido del entrenador. Para clasificarse, O’Higgins necesita ganar por más de dos goles de diferencia. Si el marcador global queda igualado, la serie se definirá por penales. Cabe recordar que el ganador enfrentará a Deportivo Recoleta en la próxima instancia.

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Boca llega tras una goleada en contra: el domingo perdió 3-0 ante Deportivo Riestra como visitante en la primera jornada del Torneo Clausura, en lo que fue la primera derrota del ciclo del técnico Rodolfo Arruabarrena. El equipo chileno también llega tras una derrota: cayó 2-0 ante Concepción en el inicio de la segunda ronda de la liga chilena, con rotaciones.