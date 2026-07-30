Llegan las tormentas al AMBA: anticipan lluvias, ráfagas y un marcado descenso de la temperatura

El SMN señaló que el mes de julio culminará con tormentas fuertes para toda el AMBA (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó condiciones de inestabilidad y variaciones significativas de temperatura para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante los próximos días. De acuerdo con el parte oficial, el jueves se presenta con cielo parcialmente nublado, temperaturas máximas de 18 °C y mínimas de 11 °C, sin probabilidad de precipitaciones.

Para el viernes, el SMN anticipa un aumento en la nubosidad y la aparición de tormentas fuertes, especialmente durante la tarde y la noche. Las probabilidades de precipitaciones alcanzan entre 40 % y 100 % en el segmento nocturno, con vientos predominantes del sector noreste y ráfagas que pueden oscilar entre 42 y 50 km/h.

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El sábado se prevé la persistencia de chaparrones durante la madrugada y la mañana, con temperaturas que oscilarán entre 15 °C y 19 °C. El domingo marcará un quiebre en el patrón meteorológico, ya que el SMN estima un descenso abrupto de la temperatura mínima, que podría ubicarse en 8 °C, y la máxima apenas alcanzaría 16 °C. Para esa jornada, el cielo permanecerá parcialmente nublado y no se esperan lluvias.

Durante el inicio de la próxima semana, el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional señala condiciones de estabilidad, con temperaturas mínimas bajas para la época, fluctuando entre 8 °C y 12 °C y máximas que no superarán los 18 °C. Los vientos se mantendrán moderados y rotarán del sector sur al este, sin ráfagas destacadas.

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La Ciudad Autónoma de Buenos Aires presenta un pronóstico del tiempo con temperaturas máximas de 20°C y probabilidades de precipitaciones el viernes y sábado.

Desde Meteored puntualizaron: “El frente frío avanzará sobre la región central durante el viernes y dará lugar a lluvias y tormentas de variada intensidad en el AMBA. Este proceso, muy frecuente en nuestra región, corresponde al desarrollo de un centro de bajas presiones en superficie y favorecerá un marcado aumento de la inestabilidad, con tormentas que podrían ser localmente fuertes"

Según el reporte actualizado del SMN, la tendencia indica que el invierno porteño mantendrá temperaturas frescas y escasa probabilidad de precipitaciones tras el fin de semana. El SMN recomienda seguir las actualizaciones oficiales ante posibles cambios en la evolución de los sistemas meteorológicos.

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En la provincia de Buenos Aires se registran lluvias aisladas en el suroeste. La misma zona estará ventosa durante la tarde y noche, en tanto la nubosidad será variada en el resto del territorio bonaerense durante esta jornada. Para mañana, la inestabilidad será el factor común en toda la provincia, con tormentas fuertes en casi todas las localidades. De hecho, el SMN advirtió que regirá una alerta amarilla por tormentas.

Sin embargo, mañana mejorarán las condiciones climáticas, con nubosidad variada en la provincia, aunque las precipitaciones persistirán en el sur el domingo por la tarde.

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Las alertas en el resto del país

Las alertas en el sur argentino por lluvias, nevadas y vientos

Por otro lado, el organismo climatológico señaló que la costa de Santa Cruz, gran parte de Chubut, oeste y este de Río Negro y el sur de Neuquén están bajo alerta amarilla por lluvias, mientras que al suroeste de esta última provincia asciende a naranja. Por lo cual, las recomendaciones son:

Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

Salí solo si es necesario.

Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.

Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.

Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.

Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Por nevadas, el oeste de Neuquén, centro y oeste de Río Negro y gran parte de Chubut y Santa Cruz cuentan con alerta amarilla. Por lo cual, las acciones a seguir son:

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Evitá salir.

Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Llevá siempre una pala.

Revisá el estado de los techos, canaletas y desagües para asegurarte de que estén en buen estado y puedan soportar la acumulación de nieve.

Ventilá para evitar acumulación de monóxido de carbono.

Asegurate de tener suficientes alimentos no perecederos y agua potable para al menos tres días. Incluí alimentos fáciles de preparar en caso de que haya cortes de energía.

Prepará un kit de emergencia que incluya linternas, pilas adicionales, velas, fósforos, mantas térmicas, un botiquín de primeros auxilios y cualquier medicamento necesario.

El oeste argentino también está bajo alerta amarilla por fuertes vientos, específicamente en casi toda la extensión de Neuquén y el suroeste de Mendoza. Por lo cual, se pide:

Evitá salir.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tené precaución al conducir.

Un mapa del Servicio Meteorológico Nacional muestra las zonas de la Patagonia argentina con alerta por temperaturas extremas de frío el 29 de julio de 2026.

En tanto, por temperaturas frías extremas, el sur de Chubut y de Santa Cruz y toda Tierra del Fuego está en alerta amarilla. Mientras que al este de Santa Cruz asciende a naranja y, al oeste, a roja. Ante este panorama de temperaturas glaciales que azotan al sur argentino, las recomendaciones del SMN son:

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Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana.

Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).

Mantené la casa calefaccionada de forma segura.

Evitá los cambios bruscos de temperatura.

Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.

Si estás afectado por el frío, no te automediques, y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.

Si tenés medicación recetada mantené el plan de acción actualizado.

No fumes en ambientes cerrados.

Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.