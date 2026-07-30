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Las fotos de Luck Ra desde Madrid tras su separación de La Joqui: “Siempre despeinado”

Después de que la cantante hablara del cierre del vínculo, el músico compartió imágenes de su presente en España que reflejan su nueva etapa personal

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Las fotos de Luck Ra desde Madrid tras su separación de La Joqui: “Siempre despeinado” (Instagram, MasterChef Celebrity)
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El álbum de fotos que Luck Ra compartió desde Madrid expuso su presente personal tras la separación de La Joaqui, en un momento marcado por el cierre de una relación que se extendió durante dos años. La publicación, que el cantante presentó en su cuenta de Instagram bajo el título “Un poco de todo, siempre despeinado”.

Las imágenes llegan días después de que confirmaran el fin del vínculo y explicara en público los motivos, en medio de versiones y especulaciones que circularon en redes sociales. La publicación del cuartetero lo tiene en distintos escenarios de la capital española, donde se encuentra enfocado en su carrera musical.

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“Un poco de todo, siempre despeinado”, tituló a su álbum de fotos desde España (Instagram)

En una de las fotos, el músico aparece parado sobre el césped de un estadio, rodeado de tribunas llenas, durante un partido entre FC Barcelona y Real Madrid. En esa foto luce una campera azul con líneas blancas, camiseta deportiva y pantalón negro. aparece con su característico cabello azul y una sonrisa, vistiendo la camiseta de la Selección Argentina. La imagen simula una figurita de colección e incluye su nombre y el logo de Telefe.

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Luck Ra con parches verdes bajo los ojos, camisa abierta y tatuajes visibles

Otra escena lo retrata con su característico cabello azul y una sonrisa, vistiendo la camiseta de la Selección Argentina. La imagen simula una figurita de colección e incluye su nombre y el logo de Telefe.

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El álbum también contiene retratos más personales. En una selfie, sostiene a uno de sus perros, pequeño de color marrón claro y blanco, con una expresión divertida y un ojo cerrado, mientras al fondo se observa una pantalla de televisión encendida.

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Luck Ra durante un partido entre FC Barcelona y Real Madrid

Otra fotografía lo muestra caminando por una calle angosta de fachadas coloridas y balcones con flores, vestido con ropa clara y zapatillas deportivas, en una típica escena urbana europea. En una selfie frente al espejo, el cantante aparece en un baño o vestidor, levantando el pulgar, con parches verdes bajo los ojos, collar y camisa de punto abierta, dejando ver tatuajes en el pecho y la mano. Completa el recorrido una imagen al aire libre, junto a una piscina y vegetación, en la que sostiene a su perro y viste un buzo gris con capucha.

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El cantante compartió fotos después de anunciar su separación

Las imágenes llegan un día después de que La Joaqui habló sobre el tema en redes sociales y en Luzu TV. Allí, la cantante relató que la decisión se tomó por la falta de coincidencia en los tiempos personales y los deseos a futuro. “No hay un duelo de maldad, ni de infidelidad, ni de destrato, ni de toxicidad. Hay un duelo de aceptar que hay un sueño que se me va y que no va a ser”, afirmó la artista.

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Luck Ra, divertido en una selfie junto a su perro

La intérprete descartó la existencia de conflictos con los hijos o problemas de convivencia, y remarcó el respeto mutuo. Relató una escena íntima para ilustrar el nivel de afecto: “Una vez estaba lloviendo, de las primeras veces que dormimos juntos, y él estaba acostado. Entró frío, yo me levanté en medio de la noche y lo tapé. Me encantaba su nariz. Entonces yo decía: si yo todos los días le doy un beso en la nariz y un día tenemos hijos, vamos a tener hijos con su nariz”, lanzó.

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La figurita "mundialera" de Luck Ra

El comunicado conjunto que ambos publicaron en redes sociales calificó la separación como una decisión tomada “con el mismo amor que nos vimos llegar”. Tras el anuncio, la artista viajó a Costa Rica para estar con su madre y festejar el cumpleaños de su hija mayor. Yanina Latorre, dio detalles de la ruptura en sus redes e informó que el tono conciliador del mensaje respondió a una decisión de imagen del cuartetero, para evitar conflictos públicos y ataques en redes.

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Un dibujo que Luck Ra improvisó en un mantel de papel

En su testimonio, La Joaqui insistió en que no existieron terceros ni episodios negativos. “Facu fue por lejos el mejor novio que he tenido y fue la primera vez que yo experimenté un amor de verdad”, expresó la cantante, quien agradeció el apoyo de sus compañeras y admitió que el proceso de duelo la llevó a ausentarse de su trabajo en días previos.

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