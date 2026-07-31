Crimen y Justicia
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Un detenido por el robo boquetero de dos cajas fuertes en un local de Bahía Blanca

El hecho ocurrió en la madrugada del lunes pasado y fue registrado por cámaras de seguridad. Los ladrones actuaron en menos de tres minutos

En menos de 3 minutos se llevaros dos cajas fuertes y huyeron por el techo
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La Policía Bonaerense detuvo este jueves a un hombre de 36 años acusado de haber participado en el robo boquetero a un comercio de la cadena Ciudad Mágica en Bahía Blanca, donde se llevaron dos cajas fuertes en un golpe que duró menos de tres minutos.

Fuentes policiales informaron a Infobae que, tras analizar imágenes de cámaras municipales y realizar tareas de campo, lograron identificar el coche en el que escaparon los responsables del hecho.

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Con esa información, el Juzgado de Garantías N°1 ordenó dos allanamientos: uno en una vivienda de la calle Güemes al 2900, que resultó negativo, y otro en Córdoba al 100, donde fue secuestrado un Volkswagen Vento, herramientas de corte, guantes, prendas de vestir presuntamente usadas durante el robo y tres teléfonos celulares.

Un hombre de espaldas, con camiseta gris y pantalón de jean, tiene las manos esposadas. Está de pie frente a un cartel de la Policía de Bahía Blanca
El sospechoso, Rubén Trobbianni, tras su detención

En este último domicilio, además, se dispuso el arresto del sospechoso, identificado como Rubén Damián Trobbianni. El detenido está acusado de robo agravado por escalamiento y en las próximas horas será indagado por la fiscal Marina Lara, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°7.

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El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes pasado, cerca de las cuatro, en un local ubicado en la calle Zelarrayán al 3000 y fue advertido por la empresa de seguridad que detectó la intrusión.

Según la denuncia realizada por el propietario del comercio, los delincuentes hicieron dos boquetes en el techo para ingresar al lugar y se llevaron dos cajas fuertes. Una de ellas apareció abierta y vacía en la casa de un vecino, mientras que la otra no fue hallada al momento de la denuncia.

Seis guantes, tres teléfonos móviles, un documento de identidad, dos amoladoras eléctricas, diez discos de corte, dos pinzas y una tenaza
Guantes y herramientas, entre otras cosas secuestradas en uno de los allanamientos

Ante las autoridades, el comerciante informó que sobre el techo quedó una mochila y en las oficinas un handy, aunque no pudo confirmar si pertenecían al local.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad mostraron a los autores descendiendo al local con una soga y una sábana, y dirigiéndose directamente a la oficina donde estaban las cajas fuertes.

Las imágenes revelaron que actuaban con los rostros cubiertos y guantes, y que parecían conocer la ubicación de los objetos sustraídos. La secuencia duró menos de tres minutos.

Calle con vehículos, incluyendo un coche policial y un auto civil blanco, y un grupo de policías en uniformes y equipos tácticos frente a varias casas
Las autoridades llegaron al domicilio del acusado tras analizar cámaras de seguridad

En diálogo con La Nueva, una de las titulares de Ciudad Mágica, Ayelén Martín, aseguró que no es la primera vez que son víctimas de la inseguridad. “Tuvimos muchos robos, aunque no de estas características. Siempre, ante cada hecho, ponemos más seguridad. Ahora seguramente tendremos que volver a reforzar”, dijo a poco de consumado el delito.

“Se llevaron dos cajas fuertes y las dos tenían dinero. Una era más grande, que es la que tiran a lo del vecino (por la calle El Resero) y que al caer se abre, se rompe y queda vacía, y la otra es la chica, que directamente se la llevaron. Había bastante dinero, no puedo asegurar el monto porque recién abrimos”, agregó.

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