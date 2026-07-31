Confirman en Panamá caso de meningitis por Haemophilus influenzae en un menor de edad

Un niño de 12 años con meningitis descansa en una cama de hospital, conectado a un monitor médico, mientras un letrero rojo en la puerta indica "NO ENTRE" para su aislamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El estado de salud de un estudiante de 12 años de la Escuela La Primavera, en Santiago de Veraguas, ha generado atención en la comunidad tras confirmarse un caso de meningitis causada por Haemophilus influenzae.

El menor permanece hospitalizado y su evolución clínica es estable, según informaron las autoridades sanitarias.

Una vez conocido el resultado, se indicó que el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) activaron los protocolos de investigación epidemiológica y la respuesta sanitaria.

El director regional de Salud de Veraguas, Xavier A. Torres Domínguez, explicó que los equipos de Epidemiología identificaron y dieron seguimiento a los contactos estrechos del paciente, aplicando medidas preventivas para reducir el riesgo de transmisión dentro de la escuela y la comunidad.

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En respuesta al caso, las autoridades pusieron en marcha acciones de monitoreo, investigación y control para contener cualquier posible brote y proteger la salud pública.

Autoridades de Salud informaron sobre la presencia de la enfermedad en la región de Santiago de Veraguas. (Minsa)

La meningitis por Haemophilus influenzae es una infección bacteriana que puede ser grave y requiere atención médica inmediata.

Se adquiere principalmente a través de gotículas respiratorias o secreciones de la garganta de una persona infectada.

La bacteria se encuentra comúnmente en las vías respiratorias altas de los seres humanos y puede ser transmitida de una persona a otra, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los síntomas incluyen fiebre alta, dolor intenso de cabeza, rigidez de cuello, vómitos, somnolencia o alteración del estado de conciencia.

Frente a cualquier señal de estos síntomas, las autoridades exhortaron a la población a acudir sin demora a los servicios de salud para recibir atención oportuna.

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Se reiteró el llamado a reforzar la vacunación y estar atentos ante la aparición de síntomas relacionados, sobre todo en los niños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vacunación es considerada la principal herramientapreventiva frente a esta enfermedad.

Por ello, el Ministerio de Salud hizo un llamado especial a padres y acudientes para que verifiquen que los esquemas de inmunización de los niños estén completos, conforme al Programa Ampliado de Inmunización.

El Ministerio de Salud manifestó que continuará con la vigilancia epidemiológica del caso y mantendrá las medidas de control y monitoreo.

Las autoridades insistieron en la importancia de mantener la calma, informarse únicamente a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones emitidas por los organismos de salud.

Tras la confirmación del caso de meningitis por Haemophilus influenzae en Veraguas, se han implementado protocolos estrictos de investigación y prevención, mientras el paciente evoluciona favorablemente bajo tratamiento. Se reiteró el llamado a reforzar la vacunación y estar atentos ante la aparición de síntomas relacionados.

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La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó un traslado de partida por $22.9 millones para el Ministerio de Salud. (Minsa)

Traslados de partidas

Por otra parte, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó al Ministerio de Salud un traslado de partida por el monto de $22.9 millones para garantizar los servicios de salud a los pacientes que se atienden en las instalaciones del Minsa a nivel nacional, de acuerdo con la información oficial.

Un equipo ministerial sustentó los traslados de partidas; el primero de ellos, con la finalidad de garantizar los servicios de tratamiento de hemodiálisis de manera ambulatoria para pacientes a nivel nacional por un monto de $10 millones.

El segundo traslado, por un monto de $2.500.000.00, se destinó al Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía, en la provincia de Chiriquí, con el objetivo de modernizar el equipamiento necesario para optimizar la atención de los pacientes en los salones de operaciones, salas de parto, unidades de cuidados intensivos y unidades de emergencia.

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La información agrega que también se realizó un traslado al Hospital del Niño por un monto de $2.500.000.00, con el propósito de cubrir las necesidades más apremiantes de los pacientes y atender compromisos de fiel cumplimiento con los colaboradores.