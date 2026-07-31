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El Salvador: Cerca de 1,000 socorristas de Cruz Verde estarán desplegados durante Plan Agosto 2026

El operativo nacional se activará del 1 al 9 de agosto en coincidencia con las Fiestas Agostinas y el aumento de vacacionistas, con personal y recursos enfocados en brindar respuesta prehospitalaria rápida

La Cruz Verde Salvadoreña desplegó cerca de 1.000 socorristas en El Salvador del 1 al 9 de agosto por el Plan Agosto 2026. (Cruz Verde Salvadoreña)
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La Cruz Verde Salvadoreña anunció este jueves un amplio operativo nacional que contará con cerca de 1,000 socorristas, 49 unidades de emergencia y 31 bases operativas desde el 1 hasta el 9 de agosto, como parte del Plan Agosto 2026. El despliegue coincide con el período de las Fiestas Agostinas, durante el cual se incrementa el flujo de vacacionistas en todo el país.

Según informó la Cruz Verde Salvadoreña, el dispositivo cubrirá carreteras principales. La organización trabaja en coordinación con la Alcaldía de San Salvador y Protección Civil, instituciones que también participan en la vigilancia y respuesta ante emergencias durante la temporada festiva.

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La institución detalló que el objetivo del plan es garantizar atención inmediata y reducir riesgos para la población. “Como Cruz Verde Salvadoreña queremos informar a la población y a los medios de prensa que estaremos activos en lo que es el operativo Plan agosto 2026, a partir del primero de agosto hasta el nueve de agosto. Estaremos ubicados en diferentes puntos estratégicos de carreteras principales como la Panamericana, carretera a Comalapa, carretera hacia Surf City y también algunos centros turísticos de nuestro país,” comunicó Luis Laínez, presidente de la institución.

La cobertura del operativo alcanza carreteras principales, centros turísticos y zonas de alta concentración de personas en El Salvador. (Cortesía: Cruz Verde Salvadoreña)
La cobertura del operativo alcanza carreteras principales, centros turísticos y zonas de alta concentración de personas en El Salvador. (Cortesía: Cruz Verde Salvadoreña)

Refuerzo de medidas de seguridad en playas y destinos turísticos

El dispositivo incluye la presencia de personal rescatista y guardavidas en áreas de mayor concentración de personas, como playas, balnearios y destinos turísticos populares. La Cruz Verde Salvadoreña enfatizó la importancia de mantener una actitud responsable durante el período vacacional. “Disfruta estas vacaciones con responsabilidad. Nosotros estaremos preparados para responder cuando más nos necesites,” reiteró la institución al exhortar a la población a seguir las recomendaciones de seguridad.

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Las treinta seccionales de la Cruz Verde Salvadoreña estarán en alerta máxima, con recursos humanos y logísticos distribuidos a lo largo del territorio nacional. De acuerdo con el reporte de la organización, el personal estará equipado para atender emergencias viales, accidentes en carreteras, rescates acuáticos y primeros auxilios en centros de afluencia masiva. El trabajo conjunto con Protección Civil y autoridades locales permitirá una reacción ágil ante posibles incidentes derivados del aumento en la movilidad y las actividades festivas.

La Cruz Verde Salvadoreña coordinó acciones con la Alcaldía de San Salvador y Protección Civil para la vigilancia y la respuesta ante emergencias. (Cortesía: Cruz Verde Salvadoreña)
La Cruz Verde Salvadoreña coordinó acciones con la Alcaldía de San Salvador y Protección Civil para la vigilancia y la respuesta ante emergencias. (Cortesía: Cruz Verde Salvadoreña)

La estrategia incluye la instalación de puestos de auxilio en puntos de alto tráfico y zonas turísticas, donde los socorristas brindarán atención prehospitalaria y orientación a los visitantes. Estos puestos contarán con ambulancias, equipos de rescate y material de primeros auxilios para responder a eventualidades médicas o accidentes.

La Cruz Verde Salvadoreña recordó que la colaboración ciudadana resulta crucial para el éxito del operativo. Recomendó a los conductores y viajeros acatar las indicaciones de los equipos de socorro, respetar los límites de velocidad, evitar el consumo de alcohol cuando se conduce y mantener la vigilancia sobre los menores en balnearios y zonas de recreo.

La institución instó a la población a reportar emergencias a través de los canales oficiales y a no confiarse ante riesgos en carreteras y en zona costera, recordando que el propósito fundamental del Plan Agosto 2026 es proteger la vida y el bienestar de quienes participan en las actividades propias del período vacacional.

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