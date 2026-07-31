Sociedad
Agregar Infobae enGoogle

Un marplatense pelea por su vida en Brasil tras un accidente de moto: el pedido de su familia

Leandro Quiroz, de 34 años radicado en Florianópolis, permanece internado en coma desde el 16 de julio con fractura de cráneo y neumotórax entre otras afecciones. Su hermana lanzó una colecta

El marplatense tenía previsto regresar a Argentina en agosto, antes de que el accidente de moto lo dejara en estado reservado
El marplatense tenía previsto regresar a Argentina en agosto, antes de que el accidente de moto lo dejara en estado reservado
Guardar

Leandro Quiroz, un vecino de Mar del Plata que vivía hace siete años en Florianópolis, Brasil, lleva días internado en un hospital de Santa Catarina tras sufrir un accidente de moto en la madrugada del 16 de julio. Su estado es reservado. La familia, que no puede costear el viaje, lanzó una colecta solidaria para reunir los fondos y estar a su lado.

El siniestro ocurrió alrededor de la una de la mañana, aunque las circunstancias exactas todavía no se conocen con exactitud. Quiroz ingresó al centro médico con un cuadro de extrema gravedad: fractura de cráneo, hemorragias cerebrales, edema cerebral, neumotórax, fractura maxilofacial y frontal, y dos fracturas cervicales. Los médicos aún no pudieron operarlo debido a la inflamación en el cráneo.

PUBLICIDAD

Su hermana, Clara Bastida, fue la primera en viajar a Brasil al enterarse del accidente, pero debió regresar a Argentina por razones de salud. “Hace dos días llegué acá a Argentina y ahora tengo que volver el fin de semana”, relató en declaraciones a Canal 10. Quien permanece junto a Leandro es su madre, aunque Clara advirtió que el estado emocional de ella la limita para acompañarlo como él necesita.

El parte médico fue cambiando con el correr de los días. Al principio, los profesionales del hospital rescataban la juventud y la fortaleza física del paciente como factores a favor. Pero la aparición de infecciones complicó el cuadro, y ahora los médicos evalúan una posible meningitis. “Se tienen que preparar, tienen que... Pero vamos a seguir haciendo todo lo posible”, les transmitieron a los familiares, según relató Clara en la entrevista televisiva.

PUBLICIDAD

La familia lanzó una colecta para reunir fondos y poder viajar a Florianópolis a acompañar al joven internado en coma
La familia lanzó una colecta para reunir fondos y poder viajar a Florianópolis a acompañar al joven internado en coma

Quiroz había emigrado a Florianópolis hace siete años en busca de mejores perspectivas económicas y tenía previsto regresar a Mar del Plata en el transcurso de agosto. La posibilidad de traerlo de vuelta a Argentina existe, pero por ahora queda descartada: su estado es demasiado inestable para un traslado.

“Cuando él se estabilice y salga de peligro es poder traerlo acá, porque él puede llegar a tener problemas de lo que es la memoria y la conducta”, explicó Clara en el mismo canal.

Mientras la familia aguarda novedades desde la distancia, la colecta sigue abierta. Quienes quieran colaborar pueden hacer una transferencia bancaria al alias clarimdq.93, correspondiente a una cuenta del Banco Provincia a nombre de Clara Bastida (CBU: 0140401603618954876090). También está disponible una cuenta de Mercado Pago bajo el alias clarabastida.93.

Dos personas quedaron inconscientes y con múltiples heridas tras un choque en la autopista 9 de Julio Sur

El siniestro protagonizado por dos autos y una moto ocurrió durante la madrugada a la altura de la calle Suárez. La circulación quedó interrumpida por un derrame de combustible (Vide: SAME)

Una colisión múltiple entre dos autos y una moto en la Autopista 9 de Julio Sur dejó dos personas heridas e inconscientes que debieron ser trasladadas a un centro de salud para recibir atención médica.

El hecho se produjo en horas de la madrugada a la altura de la calle Suárez en dirección hacia la Capital Federal. Según supo Infobae del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), el siniestro se registró pasadas la medianoche. Una de las hipótesis que manejan las autoridades es que uno de los vehículos habría estado circulando en sentido contrario al tránsito.

De acuerdo con el SAME, los hombres heridos de 24 y 62 años, presentaban politraumatismos y se encontraban en estado de inconsciencia al momento de ser asistidos. Los pacientes fueron trasladados al hospital Argerich bajo supervisión médica.

Las imágenes del lugar registraron la magnitud del impacto. Uno de los autos de color gris y pequeño porte, quedó con el frente destruido. El capó resultó abollado y levantado, el paragolpes delantero desprendido y los faros quedaron fuera de lugar.

La moto quedó tirada sobre la calzada con la luz de emergencia encendida, rodeada de restos de los vehículos y líquido derramado.

El operativo de emergencia movilizó dos ambulancias y contó con la presencia de los Bomberos Vuelta de Rocha y personal de autopistas. El SAME precisó que el choque generó un derrame de combustible en la calzada, lo que motivó el corte total de la calzada para que los equipos pudieran trabajar en esa zona.

Temas Relacionados

FlorianópolisMar del PlataChoquesÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un detenido por el robo boquetero de dos cajas fuertes en un local de Bahía Blanca

El hecho ocurrió en la madrugada del lunes pasado y fue registrado por cámaras de seguridad. Los ladrones actuaron en menos de tres minutos

Un detenido por el robo boquetero de dos cajas fuertes en un local de Bahía Blanca

Se esperan tormentas y fuertes vientos en todo el país para el fin de semana: hay alerta naranja en el AMBA

También hay advertencias por nevadas en la zona de la cordillera. Solo Misiones, Chubut y Tierra del Fuego no se encuentran afectadas por el temporal

Se esperan tormentas y fuertes vientos en todo el país para el fin de semana: hay alerta naranja en el AMBA

Alerta por un inédito cóctel de drogas sintéticas detectado en un troquel secuestrado en un pet shop de Buenos Aires

El hallazgo se produjo durante un allanamiento en el barrio porteño de Boedo y motivó una alerta por la peligrosidad de la mezcla

Alerta por un inédito cóctel de drogas sintéticas detectado en un troquel secuestrado en un pet shop de Buenos Aires

Detuvieron en Rosario al empresario Leandro Pérez, ex de Xipolitakis, por maniobras de lavado

“Lelo” fue arrestado producto de una investigación impulsada por la Procelac y la Procunar. Él y otros dos hombres cayeron por múltiples operaciones vinculadas al movimiento de dinero obtenido principalmente del narcotráfico

Detuvieron en Rosario al empresario Leandro Pérez, ex de Xipolitakis, por maniobras de lavado

Un fuerte choque entre una camioneta y un colectivo en Palermo dejó cuatro heridos

Tres de los lesionados se encontraban dentro del colectivo de la línea 34. El cuarto se trata del conductor del otro vehículo, quien quedó atrapado

Un fuerte choque entre una camioneta y un colectivo en Palermo dejó cuatro heridos

DEPORTES

Boca Juniors empata contra O’Higgins en Chile en busca de sellar su boleto a octavos de la Copa Sudamericana

Boca Juniors empata contra O’Higgins en Chile en busca de sellar su boleto a octavos de la Copa Sudamericana

Pocho Lavezzi celebró los 2 años de su hijo con una puesta rural y animales reales: el campeón del mundo que dijo presente

Insólita situación con los hinchas de Boca en Chile: la policía no tenía la pipeta y les controlaron el alcohol por el aliento

El fuerte cruce entre el Roña Castro y Maravilla Martínez: “Le pegaría por bocón”

La llegada de LeBron James a los 76ers rompe el récord mundial de ventas: su camiseta superó en 48 horas cualquier debut en la historia del deporte

TELESHOW

El día que Moría Casán dudó del vínculo entre Luck Ra y Tuli Acosta: “¿Ustedes se conocen desnudos?”

El día que Moría Casán dudó del vínculo entre Luck Ra y Tuli Acosta: “¿Ustedes se conocen desnudos?”

El comunicado de Gran Hermano tras el accidente de Cinzia Francischiello: “Queda fuera de competencia”

Quién es Loli Bahía, la modelo francesa que acompaña a Rosalía en su escala argentina

Las fotos de Luck Ra desde Madrid tras su separación de La Joqui: “Siempre despeinado”

Mia Khalifa reveló el motivo por el que se sumó a la campaña anti-Argentina: “Tenía una camiseta personalizada”

INFOBAE AMÉRICA

Investigado por la muerte de una paciente tras una liposucción huyó de República Dominicana hacia Colombia

Investigado por la muerte de una paciente tras una liposucción huyó de República Dominicana hacia Colombia

Confirman en Panamá caso de meningitis por Haemophilus influenzae en un menor de edad

La sequía avanza y amenaza los cultivos en Honduras

Dos iniciativas legislativas buscan solucionar problema de los habitantes de calle en Panamá

El Salvador: Cerca de 1,000 socorristas de Cruz Verde estarán desplegados durante Plan Agosto 2026