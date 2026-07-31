Un marplatense pelea por su vida en Brasil tras un accidente de moto: el pedido de su familia

El marplatense tenía previsto regresar a Argentina en agosto, antes de que el accidente de moto lo dejara en estado reservado

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Leandro Quiroz, un vecino de Mar del Plata que vivía hace siete años en Florianópolis, Brasil, lleva días internado en un hospital de Santa Catarina tras sufrir un accidente de moto en la madrugada del 16 de julio. Su estado es reservado. La familia, que no puede costear el viaje, lanzó una colecta solidaria para reunir los fondos y estar a su lado.

El siniestro ocurrió alrededor de la una de la mañana, aunque las circunstancias exactas todavía no se conocen con exactitud. Quiroz ingresó al centro médico con un cuadro de extrema gravedad: fractura de cráneo, hemorragias cerebrales, edema cerebral, neumotórax, fractura maxilofacial y frontal, y dos fracturas cervicales. Los médicos aún no pudieron operarlo debido a la inflamación en el cráneo.

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Su hermana, Clara Bastida, fue la primera en viajar a Brasil al enterarse del accidente, pero debió regresar a Argentina por razones de salud. “Hace dos días llegué acá a Argentina y ahora tengo que volver el fin de semana”, relató en declaraciones a Canal 10. Quien permanece junto a Leandro es su madre, aunque Clara advirtió que el estado emocional de ella la limita para acompañarlo como él necesita.

El parte médico fue cambiando con el correr de los días. Al principio, los profesionales del hospital rescataban la juventud y la fortaleza física del paciente como factores a favor. Pero la aparición de infecciones complicó el cuadro, y ahora los médicos evalúan una posible meningitis. “Se tienen que preparar, tienen que... Pero vamos a seguir haciendo todo lo posible”, les transmitieron a los familiares, según relató Clara en la entrevista televisiva.

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La familia lanzó una colecta para reunir fondos y poder viajar a Florianópolis a acompañar al joven internado en coma

Quiroz había emigrado a Florianópolis hace siete años en busca de mejores perspectivas económicas y tenía previsto regresar a Mar del Plata en el transcurso de agosto. La posibilidad de traerlo de vuelta a Argentina existe, pero por ahora queda descartada: su estado es demasiado inestable para un traslado.

“Cuando él se estabilice y salga de peligro es poder traerlo acá, porque él puede llegar a tener problemas de lo que es la memoria y la conducta”, explicó Clara en el mismo canal.

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Mientras la familia aguarda novedades desde la distancia, la colecta sigue abierta. Quienes quieran colaborar pueden hacer una transferencia bancaria al alias clarimdq.93, correspondiente a una cuenta del Banco Provincia a nombre de Clara Bastida (CBU: 0140401603618954876090). También está disponible una cuenta de Mercado Pago bajo el alias clarabastida.93.

Dos personas quedaron inconscientes y con múltiples heridas tras un choque en la autopista 9 de Julio Sur

El siniestro protagonizado por dos autos y una moto ocurrió durante la madrugada a la altura de la calle Suárez. La circulación quedó interrumpida por un derrame de combustible (Vide: SAME)

Una colisión múltiple entre dos autos y una moto en la Autopista 9 de Julio Sur dejó dos personas heridas e inconscientes que debieron ser trasladadas a un centro de salud para recibir atención médica.

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El hecho se produjo en horas de la madrugada a la altura de la calle Suárez en dirección hacia la Capital Federal. Según supo Infobae del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), el siniestro se registró pasadas la medianoche. Una de las hipótesis que manejan las autoridades es que uno de los vehículos habría estado circulando en sentido contrario al tránsito.

De acuerdo con el SAME, los hombres heridos de 24 y 62 años, presentaban politraumatismos y se encontraban en estado de inconsciencia al momento de ser asistidos. Los pacientes fueron trasladados al hospital Argerich bajo supervisión médica.

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Las imágenes del lugar registraron la magnitud del impacto. Uno de los autos de color gris y pequeño porte, quedó con el frente destruido. El capó resultó abollado y levantado, el paragolpes delantero desprendido y los faros quedaron fuera de lugar.

La moto quedó tirada sobre la calzada con la luz de emergencia encendida, rodeada de restos de los vehículos y líquido derramado.

El operativo de emergencia movilizó dos ambulancias y contó con la presencia de los Bomberos Vuelta de Rocha y personal de autopistas. El SAME precisó que el choque generó un derrame de combustible en la calzada, lo que motivó el corte total de la calzada para que los equipos pudieran trabajar en esa zona.

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