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El fuerte cruce entre el Roña Castro y Maravilla Martínez: “Le pegaría por bocón”

Los ex boxeadores se tiraron con munición gruesa

Jorge 'Roña' Castro arremete contra 'Maravilla' Martínez en vivo

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Sergio “Maravilla” Martínez y Jorge “Roña” Castro, dos argentinos excampeones mundiales de boxeo, protagonizaron un cruce público encendido esta semana después de que Castro cuestionara las declaraciones políticas de su colega y lo retara a pelear. Martínez recogió el guante y le respndió con munición gruesa. El quilmeño contestó en el streaming Animalz, donde también defendió su derecho a opinar sobre la realidad del país pese a vivir en el exterior.

El cruce comenzó cuando Castro, a través del ciclo Ktarsis Reloaded, cuestionó a Martínez por hablar mal de Argentina pese a haber construido su carrera aquí antes de emigrar en plena crisis del 2001. “Se hizo la plata acá, se hizo el deportista acá. Salió de una villa de Quilmes, estaba viviendo en un garage. No podés hablar así“, disparó el ex campeón, quien además lo retó a pelear: “Lo cagaría a trompadas, le pegaría en la boca por bocón”.

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“Sos argentino, no sos español, loco, hiciste la carrera en Argentina y te fuiste a España. Está bien, España te mató el hambre, pero sos argentino, poné el pecho por la Argentina, no pongas el pecho por España”, le espetó el Roña. “No podés hablar de tu país. Sabés que la gente se está cagando de hambre y él, claro, como hizo unos mangos, ah, no, pues coño, se hace el gallego, boludo, ¿entendés?“, remarcó el Roña.

Sergio 'Maravilla' Martínez responde a Jorge 'Roña' Castro

La respuesta de Martínez en redes sociales fue escueta: la frase “No vuelven más” acompañada de un emoji, lo que generó una catarata de críticas y réplicas. Fue en Animalz donde el boxeador desarrolló su postura con más detalle. “Es vergonzoso escuchar eso, te digo. Es vergonzoso escuchar eso”, afirmó, en alusión al argumento de que la solidaridad o la ayuda social serían patrimonio exclusivo de ciertos sectores. “Se apropian del cine, del teatro, de la caridad. ‘La caridad es nuestra’”, señaló.

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Para graficar su visión, Martínez recurrió a una cita que atribuyó al escritor y filósofo francés Albert Camus: “Es más fácil engañar a una persona que hacerle entender que fue engañada”. Con esa frase describió lo que, a su juicio, les ocurre a quienes votan a dirigentes que, según él, los perjudican desde hace generaciones. “Están votando a gente que te está haciendo cagar en un balde durante años, a tus abuelos, a tus viejos, a vos, a tus hijos, y a los hijos de tus hijos los van a hacer seguir cagando en un balde”, afirmó.

El excampeón reconoció que el tema lo exaspera y que le cuesta mantener la calma. “Me hace putear, me hace calentar. A veces se me sale la cadena y lo reconozco”, admitió, aunque aclaró que intentará moderar su tono. Uno de sus compañeros en el streaming le señaló, entre risas, que no había durado ni tres segundos antes de volver a encenderse. Martínez también rechazó el argumento de quienes invalidan su opinión por residir fuera del país: “Te dicen: ‘No, porque vos no sos pueblo, porque vos ahora estás en Dominicana o venís de Madrid‘”.

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