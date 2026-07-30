Sociedad
Agregar Infobae enGoogle

Llegaron en bote a una isla desierta y la transformaron en su hogar: hoy sus hijos viven de la pesca y los turistas curiosos

Lo que comenzó en 1923 como la aventura de un joven pescador que llegó en bote a un pequeño islote deshabitado en medio del Golfo de California, México, terminó convirtiéndose en una historia de arraigo que ya atraviesa cuatro generaciones. Más de un siglo después, los descendientes de la familia Cuevas continúan viviendo allí

Lo que comenzó como la aventura de un joven pescador que llegó en bote a un pequeño islote deshabitado en medio del Golfo de California, México, terminó convirtiéndose en una historia de arraigo que ya atraviesa cuatro generaciones.
Guardar

En medio de las aguas turquesas del Mar de Cortés, frente a la península de Baja California Sur, en México, se encuentra El Pardito, una diminuta isla rocosa que desafía toda lógica. Sin calles, sin autos y sin las comodidades de una ciudad, este pequeño territorio es el hogar de una sola familia desde hace más de cien años.

La historia de los Cuevas parece salida de una novela de aventuras. Todo comenzó en 1923, cuando el pescador Juan Cuevas Ramírez decidió instalarse junto a su esposa Paula en lugar aislado, sin habitantes y con abundantes recursos pesqueros para construir una nueva vida.

PUBLICIDAD

A pesar de las dificultades - El Pardito tiene apenas una hectárea de superficie y no cuenta con fuentes naturales de agua dulce- Juan y Paula levantaron las primeras viviendas y formaron una familia de nueve hijos. Con el paso de las décadas, varias generaciones de los Cuevas continuaron viviendo allí y los más jóvenes aseguran que también morirán en ese lugar.

FAMILIA CUEVAS - ISLA EL PARDITO
La familia Cuevas vive desde hace más de un siglo en El Pardito, una pequeña isla del Mar de Cortés donde la pesca sigue siendo el principal sustento (crédito Youtube @LeonardoGonzalezPhoto)

A más de un siglo de aquella aventura, los Cuevas siguen siendo los únicos habitantes permanentes de la isla. Su modo de vida sigue ligado al mar y a la conservación de los recursos naturales, y con el tiempo desarrollaron prácticas de pesca sustentable y se convirtieron en guardianes de las aguas que rodean el islote.

PUBLICIDAD

En los últimos años, las nuevas generaciones encontraron una manera de complementar los ingresos provenientes de la pesca: abrir las puertas de El Pardito al turismo. Los visitantes pueden conocer cómo se vive en una de las islas habitadas más pequeñas del mundo, escuchar las historias familiares y experimentar de cerca una forma de vida que, prácticamente, ya está en extinción.

FAMILIA CUEVAS - ISLA EL PARDITO
Así son las construcciones que fueron levantando los Cuevas con los siglos (crédito Youtube @LeonardoGonzalezPhoto)

El aventurero que encontró su lugar en el mundo

Los descendientes recuerdan que el fundador de la comunidad recorrió distintas islas antes de tomar una decisión definitiva. “Anduvo calando donde no hubiera mosquitos”, recordó uno de sus hijos, ya anciano, al explicar cómo su padre exploró distintos rincones del Mar de Cortés hasta encontrar el sitio ideal para asentarse.

FAMILIA CUEVAS - ISLA EL PARDITO
Un hijo de los Cuevas contó por qué sus padres decidieron establecerse en El Pardito: “Anduvo calando donde no hubiera mosquitos”

En un reportaje realizado por el youtuber @MsLizardfly, otro de los descendientes, nieto de aquella pareja pionera, relató las dificultades que enfrentaban para desplazarse por la región. “A remo, puro remo y a la vela”, resumió sobre los viajes que realizaban en una época en la que los motores todavía no habían llegado a estas aguas.

Las embarcaciones eran extremadamente rudimentarias. “Una canoa de tronco de árbol”, detalló otro de los miembros más longevos de la familia, quien escuchó las historias directamente de sus padres. Según su relato, “cuando faltaba el viento las embarcaciones quedaban a la deriva hasta que una nueva ráfaga permitía continuar el viaje”.

Una familia que creció entre el mar y las dificultades

Una de sus hijas del fundador lo recuerda con cariño, aunque reconoce que tenía fama de conquistador. “Yo lo quise mucho, aunque era muy mujeriego, pero mi mamá siempre estuvo al pie de la letra”, contó.

FAMILIA CUEVAS - ISLA EL PARDITO
Una de las hijas de la pareja que se instaló en El Pardito contó que su padre tuvo otros 7 hijos con una mujer que vivía en una isla cercana

La mujer también destacó el papel fundamental de su madre, quien no sólo sacó adelante a sus propios hijos, sino que también colaboró en la crianza de otros miembros de la familia. “Ella misma le crió a los otros siete hijos que había tenido con otra mujer en la otra isla”, reconoció sin pudor.

La vida en El Pardito exigía una enorme capacidad de adaptación. No había comercios ni abastecimiento regular, por lo que muchas de las necesidades básicas debían resolverse de manera artesanal. Una de las tareas más importantes era la producción de cal a partir de conchas de caracol para levantar las casas.

“Hacíamos la cal de caracol. Poníamos una tanda de leña abajo y otra de cáscara de caracol. Cuando ya estaba blanco le rociábamos agua y amanecía la cal blanca, así como una flor”, recordó otra de las hijas de los fundadores.

FAMILIA CUEVAS - ISLA EL PARDITO
Entre el mar y las rocas, los habitantes de El Pardito mantienen un estilo de vida único que ha pasado de generación en generación (crédito Youtube @LeonardoGonzalezPhoto)

Durante décadas, conseguir agua potable fue uno de los mayores desafíos. “Cuando estábamos muy chicos, nosotros el agua la acarreábamos en San Evaristo”, relató una integrante de la segunda generación de los Cuevas.

La situación cambió recién cuando comenzaron a llegar embarcaciones equipadas con plantas desalinizadoras. “Ahora vienen esos barcos grandes que traen desalador, ahí hacemos el agua ahora”, explicó.

Pero si hubo una actividad que permitió la supervivencia de la comunidad fue la pesca. Los miembros de la familia aprendieron desde niños a capturar especies como cabrilla, jurel, pargo, garropa, cochito y sierra. Durante décadas, la conservación del pescado se realizaba mediante técnicas tradicionales.

FAMILIA CUEVAS - ISLA EL PARDITO
Los pescadores recurren técnicas ancestrales para conservar los piezas extraídas del mar

“Todo el pescado lo salábamos”, recordó otra de las mujeres de la familia. El proceso era laborioso: primero se colocaba el pescado en grandes tinas con sal, luego se dejaba curtir y finalmente se secaba antes de ser enviado a los mercados del continente. “En ese tiempo era puro pescado salado y muy barato”, recordó otra de las descendientes.

La pesca del tiburón y una nueva mirada sobre el mar

La pesca de tiburón ocupa un lugar especial en la historia familiar. Arturo Cuevas, bisnieto de los fundadores y representante de una de las generaciones más jóvenes, explica que sigue siendo una de las actividades más fascinantes.

“Es emocionante sacarlo”, contó sobre el momento en que encuentran al animal prendido del anzuelo. Sin embargo, también reconoce que la experiencia les enseñó la importancia de proteger el ecosistema del que dependen: “Ahora miramos la vida de otra manera”, afirmó.

FAMILIA CUEVAS - ISLA EL PARDITO
Los descendientes de los fundadores de la isla combinan la pesca artesanal con el turismo para preservar su hogar y sus costumbres (crédito Youtube @LeonardoGonzalezPhoto)

“Todos los pescadores queremos sacar más, pero ahora miramos la vida de otra manera. Tratamos de cuidar algunas especies porque vivimos de esto”, señaló.

Sin embargo, aclaró la actividad también conlleva riesgos. Arturo recordó que cuando era chiquito, un tiburón le pegó una mordida a su papá y casi le saca el brazo.

Al mismo tiempo, el creciente interés de turistas y viajeros por conocer una de las comunidades más aisladas del mundo abrió nuevas oportunidades económicas para la isla: paseos en lancha por los arrecifes y servicios de snorkel.

FAMILIA CUEVAS - ISLA EL PARDITO
Las aguas que rodean El Pardito fueron durante décadas la fuente de trabajo y alimento para la única familia que habita la isla. (crédito Youtube @LeonardoGonzalezPhoto)

Y aunque a veces los ingresos escasean, ninguno de los Cuevas parece dispuesto a abandonar El Pardito. La isla representa mucho más que un lugar donde vivir: es la memoria de sus antepasados, el escenario de sus historias familiares y el legado que buscan transmitir a las próximas generaciones.

Temas Relacionados

Mar Cortésisla El Parditofamilia cuevasislas del pacíficoúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno disolvió el Coro Nacional de Niños tras casi 60 años de actividad y creó un programa para reemplazarlo

El coro estaba activo de 1967. La estructura quedó eliminada mediante un decreto, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial

El Gobierno disolvió el Coro Nacional de Niños tras casi 60 años de actividad y creó un programa para reemplazarlo

Imputaron a un argentino en Paraguay por coacción grave a menor de edad y poseción de drogas

El sospechoso permanece bajo prisión preventiva luego de que la policía incautara drogas y equipos electrónicos en una vivienda alquilada en San Bernardino. La investigación continúa mientras se analizan las pruebas

Imputaron a un argentino en Paraguay por coacción grave a menor de edad y poseción de drogas

Más que salario: qué valoran los jóvenes al momento de elegir un trabajo

Una investigación realizada por Fundación EMPUJAR junto al Instituto Universitario CIAS analizó cómo eligen un trabajo los jóvenes de barrios populares que buscan su primera experiencia laboral formal. Los resultados ponen en cuestión una de las ideas más extendidas sobre el empleo juvenil: el sueldo no es el único factor que inclina la decisión

Más que salario: qué valoran los jóvenes al momento de elegir un trabajo

Nació en Brasil, creció en Argentina y se entrenó como “idol” en Corea: el alivio de volver a casa y el sueño de triunfar en el K-pop

Jin Min Lee viajó a Corea del Sur a los 18 años para conocer la tierra de sus ancestros. Estudió, trabajó y se entrenó para convertirse en una celebridad de la industria musical del país asiático, pero la experiencia no resultó como imaginaba. Tras un paréntesis en Brasil, regresó a Buenos Aires y descubrió que aquello que había vivido como una derrota podía cobrar otra forma: “Salí ganando”, expresó

Nació en Brasil, creció en Argentina y se entrenó como “idol” en Corea: el alivio de volver a casa y el sueño de triunfar en el K-pop

A 200 años del combate naval de Quilmes: dos buques contra toda una escuadra y la lucha que fortaleció la figura del Almirante Brown

El recuerdo de un salvaje y desigual enfrentamiento contra el Imperio del Brasil que tuvo como escenario al frente costero de la actual ciudad bonaerense. Una lucha en la que quedó demostrada la valentía, la tenacidad y el heroísmo del Gran Almirante Guillermo Brown, de sus capitanes Tomás Espora y Leonardo Rosales y de aquellos oficiales y marineros que supieron estar a la altura de las circunstancias

A 200 años del combate naval de Quilmes: dos buques contra toda una escuadra y la lucha que fortaleció la figura del Almirante Brown

DEPORTES

Sancionaron con derecho de admisión a los barras de San Lorenzo y Huracán que se pelearon en el Mundial: nombres y antecedentes

Sancionaron con derecho de admisión a los barras de San Lorenzo y Huracán que se pelearon en el Mundial: nombres y antecedentes

El homenaje de Nico Paz a Messi tras el Mundial 2026: posó con una camiseta especial y causó furor en los hinchas

Volvió a jugar al tenis tras un terrible accidente, llegó a la Selección y hoy forma talentos en Italia: la historia de Carla Lucero

Pisotón, reclamo y una aclaración: el cruce entre Nacho Fernández con Montiel y Otamendi en la derrota de River ante Gimnasia

11 frases de Coudet tras la derrota de River ante Gimnasia: de la urgencia por ganar al mercado de pases abierto

TELESHOW

El desopilante momento que vivió Darío Barassi cuando intentó buscar un regalo del público: “Me metiste el dedo”

El desopilante momento que vivió Darío Barassi cuando intentó buscar un regalo del público: “Me metiste el dedo”

Una gala con complot, sanciones y votos anulados en Gran Hermano: así quedó la placa de nominados

Mario Pergolini se sumó a las teorias conspirativas tras la final de Argentina-España: “¿No te pareció raro a vos?”

Celeste Cid sorprendió con un cambio de look que recordó a su icónico personaje en Resistiré: “Me pusieron coqueta”

Juana Repetto mostró su táctica para entretener a su hijo mientras ella se baña: “Panam al desnudo”

INFOBAE AMÉRICA

Ecuador y Paraguay firmaron un pacto de extradición para luchar contra el crimen organizado

Ecuador y Paraguay firmaron un pacto de extradición para luchar contra el crimen organizado

El régimen cubano flexibilizó el sector privado y las importaciones en medio de una lucha contra la crisis humanitaria

El presidente surcoreano llegó a Chile para reunirse con Kast: buscará ampliar la cooperación bilateral en seguridad y comercio

Jordania interceptó misiles procedentes de Irán tras una nueva escalada en Medio Oriente

El régimen de Irán afirmó que los países que colaboren con EEUU “recibirán una dura respuesta” y ratificó el cierre de Ormuz