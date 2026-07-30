La llegada de LeBron James a los 76ers rompe el récord mundial de ventas: su camiseta superó en 48 horas cualquier debut en la historia del deporte

LeBron James batió con los Philadelphia 76ers el récord histórico de ventas de Fanatics para un jugador que cambia de equipo en las primeras 48 horas (@BetUS_NBA)

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La llegada de LeBron James a los Philadelphia 76ers produjo un efecto inmediato fuera de la cancha: su nueva camiseta batió el récord histórico de ventas de Fanatics para un jugador que cambia de equipo en cualquier deporte durante las primeras 48 horas.

Ese impulso comercial acompañó su decisión de firmar con una franquicia que busca el título en la temporada 2026-27. Según el canal económico estadounidense Fox Business, la marca superó incluso el impacto que tuvo en 2023 el traspaso de Shohei Ohtani a Los Angeles Dodgers.

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De acuerdo con los registros de la empresa, la mercancía de James también vendió más en sus primeras 24 horas que durante toda la primera semana posterior a su firma con Los Angeles Lakers en 2018.

Desde el viernes, productos vinculados a James ocuparon ocho de los 10 artículos más vendidos en toda la red de sitios de Fanatics, según la publicación. Ese dato midió el alcance del anuncio más allá de la NBA.

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El impacto comercial y social en Filadelfia

La nueva camiseta de LeBron James en Philadelphia 76ers superó el impacto comercial que tuvo en 2023 el pase de Shohei Ohtani a Los Angeles Dodgers (@sixers)

En paralelo, el desembarco del alero reordenó en horas el mapa deportivo de Filadelfia: las entradas para los partidos habrían cuadruplicado su precio y varios comercios locales lanzaron guiños inmediatos, como costillas gratis y cheesesteaks bautizados en su honor, según The Athletic.

En redes sociales, la noticia desató una ola de celebraciones que se extendió más allá del básquetbol, con mensajes de figuras locales y hasta publicaciones vinculadas a servicios funerarios, de acuerdo con el medio.

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Un periodista que cubre la NBA relató a The Athletic que, mientras intentaba confirmar detalles del acuerdo, recibió 138 mensajes de texto y llamadas de amigos y familiares que buscaban entender si la apuesta convertía a los Sixers en aspirantes.

“Nos eligió a nosotros”, afirmó Alvin Williams, exjugador de la liga y una de las voces más reconocidas del básquetbol de la ciudad, citado por esa publicación.

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La conmoción en la ciudad también tuvo una traducción política e institucional. El gobernador de Pennsylvania, Josh Shapiro, declaró el viernes como el Día de LeBron James y la alcaldesa Cherelle Parker publicó en Instagram que la ciudad no le daba solo la bienvenida a un nuevo vecino, sino que lo incorporaba a su “familia One Philly” con los brazos abiertos.

Los productos de LeBron James ocuparon ocho de los 10 artículos más vendidos en la red de Fanatics desde el anuncio de su llegada a la NBA en Filadelfia (@FOS)

El contrato con Philadelphia antes de su temporada 24

James afrontará su temporada 24 en la NBA con su cuarto equipo tras acordar un contrato de dos años por USD 8 millones con los Sixers.

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El medio indicó que el jugador de 41 años aceptó una rebaja salarial para incorporarse a una plantilla armada para competir por el campeonato.

En otra nota, el sitio especializado Spotrac cifró en más de USD 825 millones el valor nominal combinado de los contratos de NBA firmados por James desde 2003.

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Ese total, aclaró el artículo, no equivale necesariamente al dinero efectivamente cobrado, ya que algunos acuerdos incluyeron opciones, cláusulas de salida o no se completaron.

La dimensión de la rebaja quedó reflejada en el detalle del nuevo vínculo: James jugará en Philadelphia 76ers por USD 7.946.884 en dos temporadas, “bajo el mínimo de veterano”, según el artículo.

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La llegada de LeBron James a Filadelfia cuadruplicó el precio de las entradas y activó promociones de comercios locales vinculadas a los Sixers (@sixers)

De acuerdo con la NBA, el contrato tiene un impacto salarial estimado de USD 3.876.529 en la temporada 2026-27 y, si activa la opción de jugador, otros USD 4.070.355 en 2027-28.

El acuerdo, siempre según ese reporte, está completamente garantizado, fija como fecha límite para ejercer la opción el 29 de junio de 2027 e impide un traspaso hasta el 15 de diciembre de 2026.

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El contraste con su etapa anterior también fue parte del foco: su último acuerdo con Los Angeles Lakers había sido por USD 101.355.998 en dos años, con un promedio de USD 50.677.999 por temporada. El artículo precisó que el nuevo salario representa menos del 8% del valor nominal de aquel contrato.

Ese movimiento se produjo después de que Philadelphia sumara también a Jaylen Brown, otro jugador con premio al Jugador Más Valioso de unas Finales, mediante un canje con Boston Celtics.

Con eso, el quinteto titular proyectado quedaría integrado por James, Brown, Joel Embiid, Tyrese Maxey y V.J. Edgecombe.

Qué dijo James sobre su continuidad y su decisión

LeBron James jugará su temporada 24 en la NBA con Philadelphia 76ers tras firmar un contrato de dos años por USD 7.946.884 bajo el mínimo de veterano (AP Foto/Mark J. Terrill)

Antes de anunciar su decisión, James explicó en X que al terminar la última temporada pensó que su carrera había concluido. Esa sensación llegó después de la barrida sufrida ante Oklahoma City Thunder en los playoffs.

El propio jugador escribió: “Pensé que había terminado cuando acabó la temporada. No estaba listo para anunciarlo, y sabía que necesitaba tiempo para decidir de verdad, pero estaba bastante seguro de que había jugado mi último partido. Fui honesto en aquella última conferencia de prensa cuando dije que necesitaba mirarme a mí mismo y decidir si todavía amo este juego”.

En el mismo mensaje añadió: “Todavía amo de verdad este juego, y todavía tengo más para dar”. También sostuvo que aún quiere “sacrificarse” y “trabajar duro” por su equipo, y que cree que los 76ers pueden ser un equipo campeón en la temporada 2026-27.

La franquicia llegó a ese escenario tras haber sido barrida por New York Knicks en las semifinales de la Conferencia Este. Según Fox Business, en Philadelphia apuestan a que las incorporaciones de James y Brown cambien ese resultado.

En ese marco, The Athletic planteó que el desafío para ambas partes se jugará en un margen concreto: dos temporadas para convertir a Filadelfia en su ciudad y empujar a los Sixers a un lugar al que no llegan desde hace más de 40 años.

El artículo añadió que, si gana, James podría convertirse en el primer jugador en conquistar un anillo con cuatro franquicias distintas.