Crimen y Justicia
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Alerta por un inédito cóctel de drogas sintéticas detectado en un troquel secuestrado en un pet shop de Buenos Aires

El hallazgo se produjo durante un allanamiento en el barrio porteño de Boedo y motivó una alerta por la peligrosidad de la mezcla

Alerta por un nuevo cóctel de drogas sintéticas
Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron 15 troqueles con esa peligrosa mezcla química
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Un troquel de papel de dos centímetros con dibujos de colores puso en alerta a los especialistas en toxicología. Los análisis revelaron que contenía una inédita combinación de nueve sustancias psicoactivas, entre ellas metanfetamina, MDMA, ketamina y un alucinógeno sintético no comercializado legalmente, una mezcla que incrementa el riesgo de intoxicaciones graves.

Todo comenzó con una investigación de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos vinculados con Estupefacientes (UFEIDE), a cargo de la fiscal Cecilia Amil Martin, en la que se detectó que un hombre utilizaba un pet shop ubicado en el barrio porteño de Boedo como fachada para la venta de estupefacientes. Según la pesquisa, el sospechoso comercializaba las drogas tanto dentro del local como mediante la modalidad conocida como “pasamanos”, entregándolas a conductores que se detenían frente al comercio.

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Durante los allanamientos realizados en el negocio y en la vivienda del sospechoso, los investigadores secuestraron 15 troqueles con esa peligrosa mezcla química, además de 57,9 gramos de ketamina, pastillas de MDA y de las conocidas como “micropunto”, troqueles de LSD y 3.600 dólares en efectivo. Tras los hallazgos, la fiscal ordenó la inmediata detención del hombre que quedó imputado por el delito de comercialización de estupefacientes agravada.

El análisis del Laboratorio de Toxicología y Química Forense del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) detectó que los papeles troquelados contenían brolanfetamina, dimetoxianfetamina, metanfetamina, metilendioxianfetamina (MDA) y metilendioximetanfetamina (MDMA), todas sustancias sintéticas con efecto estimulante. También se identificó 25-E-NBOH, un alucinógeno sintético que no se comercializa en el mercado legal; ketamina; aminopirina, un analgésico y antiinflamatorio sintético cuyo uso se encuentra prohibido en la Argentina; y cafeína.

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Alerta por un nuevo cóctel de drogas sintéticas
Parte de lo incautado

A partir de ese hallazgo, el CIJ emitió una alerta -a cargo de Bárbara Moramarco, secretaria de Investigaciones y Relaciones con las Fuerzas de Seguridad del Ministerio Público Fiscal porteño- por la gran diversidad de sustancias presentes en una misma muestra y por la combinación de acciones toxicológicas diferentes, una situación que aumenta considerablemente el riesgo para quienes las consuman y dificulta el tratamiento frente a una intoxicación.

Especialistas del CIJ advirtieron que la combinación de estas sustancias incrementa la imprevisibilidad de los efectos clínicos, dificulta la estimación de la dosis efectivamente consumida y aumenta el riesgo de toxicidad aguda, pudiendo manifestar eventos cardiovasculares, alteraciones de los estados de conciencia, hipertermia, convulsiones y otras complicaciones potencialmente graves.

Asimismo, remarcaron que la coexistencia de estimulantes, psicodélicos y sustancias disociativas en un mismo soporte (blotter) dificulta además la interpretación clínica de las intoxicaciones y complejiza las estrategias de respuesta sanitaria.

El laboratorio de Toxicología y Química Forense del CIJ cuenta con una amplia trayectoria en la emisión de alertas tempranas y mantiene un firme compromiso con los organismos y sistemas regulatorios responsables de la actualización de las listas de sustancias sujetas a fiscalización en nuestro país, así como con la protección de la población potencialmente expuesta al consumo de estas sustancias.

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