El día que Moría Casán dudó del vínculo entre Luck Ra y Tuli Acosta: “¿Ustedes se conocen desnudos?”

Un video en La Mañana con Moria reavivó los rumores de romance entre Luck Ra y Tuli Acosta tras la separación de Luck Ra y La Joaqui (Video: La Mañana con Moria, Eltrece)

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Un fragmento de video recuperado en el programa La Mañana con Moria (El Trece) reavivó los rumores de romance entre Luck Ra y Tuli Acosta en el momento más sensible del escándalo: apenas horas después de que el cantante cordobés y La Joaqui confirmaran públicamente su separación. La escena, grabada durante una entrevista conjunta con Moria Casán, muestra a los dos artistas riéndose ante una llamativa pregunta de la conductora,

“¿Ustedes se conocen desnudos?”, lanzó la One. Tanto el artista como la cantante respondieron que no, pero el clima del intercambio y el contexto actual le dieron a ese video una dimensión que en su momento no había tenido.

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En esa entrevista, Casán les preguntó cuál había sido el disparador de su amistad y cómo se habían conocido. El cantante empezó a responder entre risas, Acosta lo interrumpió para aclarar que se cruzaban a través de amigos en común, y fue en ese momento cuando la conductora lanzó la pregunta que ahora recorre las redes: “¿Ustedes se conocen desnudos?”.

La respuesta de Acosta fue categórica: “No. No somos de esos amigos que intentaron ser otra cosa y después fueron amigos”. El cuartetero acompañó la negativa. Pese a esa aclaración, el video circuló este miércoles 30 de julio con una lectura diferente a la que tenía en su contexto original.

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Moria Casán les preguntó a Luck Ra y Tuli Acosta si se conocían desnudos, y ambos negaron haber tenido otro vínculo (Instagram)

El episodio se suma a otra entrevista que también volvió a circular en las últimas horas. En 2023, Fernando Dente le había preguntado a Acosta en Noche al Dente (América TV): “Sos re amiga de Luck Ra, ¿no?”. La respuesta de la cantante fue la que más combustible le aportó al escándalo: “Lo amo con mi vida. Cuando vinimos a Buenos Aires nos mudamos juntos acá. Él empezó a tener su boom un tiempo después”, había dicho. Y agregó: “Para mí siempre fue un artista y una persona increíble”. Esas declaraciones, recuperadas ahora en La Mañana con Moria, despertaron la reacción inmediata de Casán: “Lo amo con mi vida, dijo la chiquita. ¡Están todos ensabanados!”, lanzó la conductora al aire.

El nombre de Acosta había entrado al centro de la escena días antes, cuando el periodista Pepe Ochoa disparó en LAM (América TV) una acusación directa: “Ella es la amiga metida, la que llena cabezas. Ahora anda de metida con Luck Ra. Todos en el ambiente la odian y no se animan a decirlo”. Ochoa también deslizó que Acosta le había sido infiel a Lit Killah con Lauty Gram, lo que amplió el marco de la polémica más allá de la pareja protagonista.

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Rumores apuntan a que Tuli Acosta le habría sido infiel a Lit Killah con Lauty Gram

La separación entre Luck Ra y La Joaqui fue confirmada por ambos a través de un comunicado conjunto en el que describieron el final como una decisión tomada “con respeto, entendimiento, cariño y agradecimiento”. Sin embargo, según reveló Ángel de Brito en Bondi Live, la ruptura habría sido una decisión unilateral del cantante. “Sí, él la dejó. Él decidió tomar otro rumbo, se desenamoró y terminó la relación”, afirmó el conductor. Cuando el panel planteó la posibilidad de una tercera persona, De Brito no descartó la hipótesis, aunque aclaró que no era un dato confirmado: “No, otra chica u otras”, dijo. Fue la panelista Romi Scalora quien finalmente nombró a Acosta como la persona que circulaba en los rumores de las redes, y De Brito sumó su propia lectura: “Yo dije media atorranta, con cariño lo dije. Ojalá, me gusta la pareja”.

Ante la ola de versiones, Acosta eligió no responder con una desmentida formal. Publicó un video en sus redes mientras terminaba su entrenamiento, bailando y posando con las manos en jarra, con un texto que generó más preguntas que respuestas: “Ni idea, yo ando en mi mundo”. La ausencia de una negativa explícita fue interpretada por muchos usuarios como una confirmación tácita, aunque ninguna de las partes involucradas hizo declaraciones que corroboraran un romance.

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La cantante se quebró en vivo al recordar su relación con el cuartetero (Video: PLP, Luzu)

La Joaqui, por su parte, habló por primera vez sobre la ruptura en el programa PLP de Luzu TV, con la voz entrecortada y sin esquivar ninguna pregunta. Fue enfática en un punto que repitió varias veces: la separación no tuvo terceros. “No hay un duelo de maldad, ni de infidelidad, ni de destrato, ni de toxicidad, ni de absolutamente nada de eso”, aseguró entre sollozos. También pidió que dejaran de señalar a otras personas: “A mí no me hace bien que estén atacando a otras personas. Tampoco me parece justo que por lo que sucede entre una pareja heterosexual castiguen a una mujer”. La cantante reconoció que viajó hasta Madrid, donde Luck Ra se encontraba en pleno auge profesional, y que fue allí donde la relación llegó a su fin. “Yo quería casarme. Yo estaba muy enamorada, pero no nos dio el timing”, resumió.