El comunicado de Gran Hermano tras el accidente de Cinzia Francischiello: “Queda fuera de competencia”

Así fue el accidente que sufrió la joven en el programa y que generó que sea trasladada a una clínica (Video: X)

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La producción de Gran Hermano: Generación Dorada comunicó de manera oficial que Cinzia Francischiello queda fuera de la competencia. La decisión se tomó luego de que la participante sufriera una caída dentro de la casa y fuera trasladada de urgencia para recibir atención médica.

“En la mañana de hoy, Cinzia sufrió una caída en su habitación. Fue atendida rápidamente y trasladada a una clínica cercana. Tras realizarle los estudios pertinentes, se comprobó que tiene una leve lesión en sus vértebras que requiere de reposo por algunos días”, informó el canal en sus redes oficiales. La producción concluyó: “Por tal motivo, Cinzia no podrá regresar a la casa y queda fuera de competencia”.

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"Cinzia no podrá regresar a la casa y queda fuera de competencia", anunciaron desde un comunicado oficial en Gran Hermano: Generación Dorada

El accidente se produjo cuando la concursante venezolana bailaba junto a Solange Abraham en la habitación de las mujeres. Al retroceder, perdió el equilibrio, intentó sostenerse de las camas y terminó cayendo sentada al piso. El golpe fue tan fuerte que soltó un grito de dolor que alertó a quienes estaban presentes y a la producción, que decidió interrumpir la transmisión en vivo.

La noticia del traslado de Cinzia a una clínica desató una ola de preocupación entre los seguidores del reality. Rápidamente, las redes se llenaron de mensajes de apoyo, preguntas sobre su diagnóstico y expectativas respecto a su posible retorno. Sin embargo, la confirmación oficial de su exclusión disipó cualquier duda sobre su futuro dentro del certamen.

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La joven sufrió un golpe en la espalda mientras bromeaba con Sol y tuvo que ser llevada de urgencia a una clínica (Video: LAM-X)

El accidente de Cinzia ocurrió durante una jornada distendida, pero el desenlace fue determinante para la estructura del programa: la casa pierde a una de sus figuras más populares por causas ajenas al juego.

Cinzia debió abandonar la competencia tras el diagnóstico médico y la decisión formal de la producción. La joven, que protagonizó el accidente mientras compartía un momento de ocio, no podrá regresar a la casa y se despide así de la posibilidad de continuar en Gran Hermano 2026.

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La última en abandonar la casa de Gran Hermano en condiciones excepcionales fue Andrea del Boca, quien se fue del programa al recibir la noticia de que su madre, Ana María Castro, de 95 años, atravesaba un problema de salud que requería su presencia inmediata fuera del juego.

"Se comprobó que tiene una leve lesión en sus vértebras que requiere de reposo por algunos días", detalló el comunicado de la producción

La actriz recibió la información en el confesionario por parte de la producción, que había conversado previamente con su hija, Anna del Boca. El mensaje fue directo: “Hablé con tu hija Anna. Me dijo que tu mamá está teniendo algún problemita de salud. Nada grave, pero es una situación que requiere de tu presencia afuera de la casa”, le comunicó la voz de Gran Hermano.

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En ese instante, Del Boca no dudó en su decisión. Entre lágrimas, explicó las razones de su partida: “Estoy de acuerdo. Siempre dije que estaba acá, pero también con el acuerdo de que ellas me necesitaban... Primero están mi mamá y mi hija”, declaró al aceptar su salida definitiva.

El accidente de Andrea del Boca en Gran Hermano generó una gran conmoción. Tres meses después, volvió al juego

Este episodio marcó el final de la participación de la actriz en el reality y no hubo reemplazo ni posibilidad de reingreso para Del Boca. Antes de retirarse, Del Boca se despidió de sus compañeros con un mensaje conciliador: “Sean un grupo unido, no se peleen, no lloren”.

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Tres meses antes de su vuelta a la competencia, la actriz atravesó un incidente impactante dentro de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada. En abril de este año, sufrió una fuerte caída en la cocina al tropezar con una chancleta mientras se dirigía al microondas.

El accidente fue repentino: Del Boca cayó de frente, sin posibilidad de amortiguar el golpe, lo que le provocó lesiones significativas en la cara y la dentadura. Sus compañeros reaccionaron de inmediato y solicitaron asistencia médica urgente.

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