Panamá
Agregar Infobae enGoogle

Dos iniciativas legislativas buscan solucionar problema de los habitantes de calle en Panamá

La reincidencia es uno de los principales obstáculos para la reinserción social de estas personas, indican las autoridades

Un hombre duerme en una banca de parque con una mochila en el suelo, rodeado de césped, palmeras, un cerco y edificios altos al fondo.
Un hombre habitante de calle descansa sobre una banca en un parque de la ciudad de Panamá, con edificios y palmeras de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un registro oficial reciente ha puesto en relieve la urgencia de abordar la situación de jóvenes y adultos en situación de calle en Panamá, ya que la falta de redes familiares y laborales sólidas provoca que muchos regresen a la intemperie tras breves estadías en albergues.

Las autoridades han identificado el desafío de prevenir la reincidencia como uno de los principales obstáculos para la reinserción social.

Los últimos registros que se tienen de la Alcaldía de Panamá contabilizan en 1,590 los habitantes ‘sintecho’ que pernoctan en las calles y sitios públicos del distrito capital.

Para tratar de enfrentar esta situación, en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional se nombró una subcomisión para analizar y unificar dos iniciativas de ley que buscan lograr un plan de resocialización para los habitantes de calles.

PUBLICIDAD

Una crea el plan nacional integral de rehabilitación y resocialización para personas en situación de calle, y la otra iniciativa establece el marco legal para la protección, atención integral y reinserción social de las personas en situación de calle.

Una mujer funcionaria sentada en un escritorio escribe en un documento, frente a ella un hombre sentado, y una fila de personas al fondo.
Una funcionaria registra los datos de una persona en situación de calle mientras otras esperan en fila para recibir atención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La subcomisión tendrá un plazo de 15 días para poder lograr un diálogo amplio con todos los sectores, que permitan robustecer la norma.

Mayer Mizrachi, alcalde del distrito capital, sostiene que para esta labor se requiere de la voluntad de muchas instituciones, como el gobierno local y central para que cada una pueda contribuir en materia de salud y desarrollo social, para lograr una reinserción de estos individuos que merecen una oportunidad.

PUBLICIDAD

La entidad alcaldicia realiza esporádicamente jornadas de captación, donde a estas personas se les entrevista sobre su procedencia y acerca de su familia, a la que se ubica, se les contacta y se les reúne.

En medio de esta situación, el gobierno panameño advirtió que cerca de 250,000 jóvenes no estudian ni trabajan actualmente, cifra que representa el 5% de la población del país.

Este grupo enfrenta riesgos elevados de abandono, exclusión y violencia, quedando expuesto a condiciones de vulnerabilidad extrema.

Foro Económico CAF 2025 - Palabras de Mayer Mizrachi, Alcalde de Panamá
El alcalde del distrito capital, Mayer Mizrachi, manifiesta que para asistir a los habitantes de calle se requiere de la voluntad de muchas instituciones, como el gobierno local y central.

La situación de las personas en situación de calle en Panamá se caracteriza por un aumento de jóvenes y adultos sin acceso a educación ni empleo, lo que debe impulsar al Estado a reforzar programas sociales, crear nuevos centros de atención y destinar recursos para albergues, comedores y subsidios económicos, con el objetivo de reducir la exclusión y facilitar la reincorporación social.

El país, según las autoridades gubernamentales, destina recursos crecientes dentro del presupuesto general para fortalecer la red de servicios sociales.

Los últimos informes indican que para el 2027 se han asignado aproximadamente $3,400 millones a subsidios y programas de apoyo económico, de los cuales unos $1,500 millones se canalizan a través de la Caja de Seguro Social para personas vulnerables.

Adelantan que los programas oficiales priorizan la prevención de la deserción escolar y la promoción de bienestar emocional mediante actividades educativas, recreativas y de acompañamiento.

La atención a la niñez, adolescencia y juventud en riesgo incluye acompañamiento escolar, soporte emocional y actividades extracurriculares.

La Alcaldía capitalina realiza esporádicas jornadas de captación de los habitantes de calle.
La Alcaldía capitalina realiza esporádicas jornadas de captación de los habitantes de calle.

El acceso a espacios de recreación y oportunidades formativas constituye una herramienta central para alejar a los menores de la violencia y protegerlos de los peligros asociados a la vida en la calle.

La estrategia nacional que se busca implementar prevé la apertura de centros multiservicio donde los beneficiarios podrán acceder, en un solo lugar, a salud, orientación jurídica, programas sociales, vivienda y oportunidades de reinserción educativa y laboral.

El objetivo, de acuerdo con las autoridades, es reemplazar la atención fragmentada por una puerta única de entrada a derechos y servicios básicos, según versiones oficiales.

Temas Relacionados

IniciativasLegislativasPanamáHabitantesCalleReinserciónSocialObstáculosAlcaldíaJóvenesAdultos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Honduras: Desarticulan presunto narcolaboratorio en Choluteca y capturan a dos supuestos integrantes de “Los Pelones”

La Policía Nacional de Honduras informó sobre el desmantelamiento donde fueron capturadas dos personas señaladas como supuestos integrantes de la estructura criminal conocida como “Los Pelones”

Honduras: Desarticulan presunto narcolaboratorio en Choluteca y capturan a dos supuestos integrantes de “Los Pelones”

Desarticulan banda ligada al narcotráfico y sicariato en Costa Rica: contrataba asesinos para ejecutar homicidios

La organización criminal controlaba la venta de drogas en La Gran Samaria y es investigada por un asesinato, tráfico de estupefacientes y violentos asaltos tipo “tumbonazo”.

Desarticulan banda ligada al narcotráfico y sicariato en Costa Rica: contrataba asesinos para ejecutar homicidios

Cancillería advierte que la trata fuerza a víctimas a cometer estafas financieras en República Dominicana

El canciller Roberto Álvarez alertó que las redes ya incluyen ciberdelincuencia y lavado de activos durante el acto por el Día Mundial contra la Trata 2026

Cancillería advierte que la trata fuerza a víctimas a cometer estafas financieras en República Dominicana

República Dominicana: El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil entregará 267,544 kits de utilería escolar en la región Este

La institución indicó que la cobertura abarcará a estudiantes de 20 distritos en seis provincias, con un despacho que ya inició en La Altagracia y El Seibo y seguirá de forma gradual

República Dominicana: El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil entregará 267,544 kits de utilería escolar en la región Este

Constructoras e inmobiliarias piden aprobar la reforma que abarata la adquisición de viviendas nuevas en Panamá

Capac y ACOBIR afirman que la propuesta favorecerá la colocación de hipotecas, aumentará las transacciones y fortalecerá la generación de empleo.

Constructoras e inmobiliarias piden aprobar la reforma que abarata la adquisición de viviendas nuevas en Panamá

TECNO

Ahora puedes añadir notas a tus canciones favoritas en Spotify

Ahora puedes añadir notas a tus canciones favoritas en Spotify

Usuarios de LinkedIn ahora podrán denunciar contenido inútil generado por IA

Google presenta una IA para que robots humanoides aprendan a dominar todo su cuerpo

Google Fotos da marcha atrás y te permite apagar una función al abrir imágenes

Ciberataques en El Salvador: Sistema de IA evita pérdidas de US $12.5 millones

ENTRETENIMIENTO

Un hospital de Canadá se convierte en escenario de heavy metal para cumplir el deseo de un paciente terminal

Un hospital de Canadá se convierte en escenario de heavy metal para cumplir el deseo de un paciente terminal

Kevin Feige sobre Sadie Sink en Spider-Man: “Su nombre solidificó al personaje”

La estrella de ‘Spider-Man’, Jacob Batalon, se casa con Veronica Leahov tras anunciar su compromiso en 2025

La estrella de ‘Knots Landing’, Donna Mills, debuta en OnlyFans a los 85 años

La directora del documental sobre Jared Leto cuestiona la falta de consecuencias tras las acusaciones de acoso sexual

MUNDO

Estados Unidos sancionó a una red internacional por apoyar a Mahan Air, la aerolínea iraní vinculada a la Guardia Revolucionaria

Estados Unidos sancionó a una red internacional por apoyar a Mahan Air, la aerolínea iraní vinculada a la Guardia Revolucionaria

Japón inaugurará una Oficina de Inteligencia en el marco de la iniciativa de seguridad de Takaichi

Reino Unido: 5 condenados por secuestrar a un joven, torturarlo en un contenedor y exigir un rescate por su “honor”

Fiume, el microestado de 28 kilómetros cuadrados en el Adriático que duró solo 4 años

Trump confirmó un acuerdo para el “desarme total” del grupo terrorista Hamas y de otras milicias en Gaza