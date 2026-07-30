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Es una pesadilla para los tenistas argentinos y se niega a jugar el Masters 1000 de Cincinnati por un particular motivo: “No vale la pena”

El kazajo, actual número 11 del ranking ATP, se ausentará por quinto año consecutivo del torneo estadounidense. La razón familiar detrás de la decisión

Alexander Bublik llegará al US Open sin ritmo de competencia (Crédito: REUTERS/Marko Djurica)
Alexander Bublik llegará al US Open sin ritmo de competencia (Crédito: REUTERS/Marko Djurica)
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Mientras la mayoría de los mejores tenistas del circuito aprovecha la gira norteamericana sobre cemento para sumar ritmo de competencia antes del US Open, Alexander Bublik volvió a tomar una decisión que ya se convirtió en una costumbre. El kazajo, actual número 11 del ranking ATP, confirmó este jueves que no disputará el Masters 1000 de Cincinnati por una razón que, para él, está muy por encima de cualquier objetivo deportivo: el cumpleaños de su hijo.

La ausencia no representa una sorpresa: Bublik no juega el certamen de Ohio desde 2021 y, consultado por el periodista estadounidense especializado en tenis Ben Rothenberg sobre el motivo de sus reiteradas bajas, fue categórico.

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“No creo que el Masters de Cincinnati valga la pena como para perderme momentos tan importantes”, afirmó.

La frase refleja una filosofía que Bublik sostuvo durante buena parte de su carrera. Más allá de su talento y peculiar carácter dentro de la cancha, dejó en claro que no está dispuesto a resignar momentos con Vasily -cumplirá 4 años en dos semanas- y con su esposa Tatiyana por una competencia más del circuito, amén de su trascendencia deportiva.

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La decisión adquiere todavía mayor relevancia porque Bublik, por una decisión propia basada en la organización de su calendario, tampoco disputará la semana que viene el Masters 1000 de Montreal, Canadá, por lo que llegará al US Open sin encuentros oficiales durante la gira norteamericana sobre cemento. Se trata de una apuesta poco habitual para un jugador instalado entre los mejores del mundo, ya que ambos torneos suelen ser la preparación ideal para el último Grand Slam de la temporada.

Bublik dio el motivo detrás de su ausencia en Cincinnati (Fuente: X / @BenRothenberg)
Bublik dio el motivo detrás de su ausencia en Cincinnati (Fuente: X / @BenRothenberg)

Un rival que suele amargar a los argentinos

Bublik se convirtió en uno de los rivales más incómodos para los jugadores nacionales en el circuito. El kazajo domina el historial frente a tenistas de nuestro país, con 12 victorias y apenas cuatro derrotas, y atraviesa una racha de 10 triunfos consecutivos.

Su víctima más recurrente es Tomás Etcheverry, a quien derrotó en tres oportunidades en los últimos meses: la última fue la semana pasada, en Kitzbühel, donde el kazajo finalmente cayó en la final ante el francés Quentin Halys y no pudo repetir el título que había obtenido el año pasado.

Bublik también venció dos veces a Sebastián Báez y suma éxitos sobre Francisco Cerúndolo, Juan Manuel Cerúndolo, Francisco Comesaña, Thiago Tirante y, más recientemente, Facundo Díaz Acosta, a quien también superó la semana pasada en el ATP 250 de Austria.

Su ausencia en Cincinnati le quitará al torneo a uno de los jugadores más impredecibles y espectaculares del circuito. También evitará, al menos por una semana, que los argentinos vuelvan a cruzarse con un rival que en los últimos meses se transformó en una auténtica pesadilla.

Alexander Bublik saluda a Tomás Etcheverry tras derrotarlo en el Australian Open 2026 (Crédito: REUTERS/Tingshu Wang)
Alexander Bublik saluda a Tomás Etcheverry tras derrotarlo en el Australian Open 2026 (Crédito: REUTERS/Tingshu Wang)

Bublik, de 28 años, también es conocido por su estilo poco ortodoxo de vivir el tenis y, fundamentalmente, por su verborragia: en mayo había sido noticia por sus polémicas declaraciones contra los doblistas y jugadores de pádel.

“Si no sabes jugar singles, juegas dobles; si no sabes jugar dobles, juegas pádel”, dijo entonces al diario británico The Guardian.

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