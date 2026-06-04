Sociedad

Fijaron una multa millonaria y reforestación obligatoria por la tala de arrayanes en Villa La Angostura

El municipio impuso una sanción de $66.950.000 y exige un plan ambiental para restaurar la zona afectada, tras constatar la intervención ilegal en un área de alto valor ecológico y cultural

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El Tribunal Municipal de Faltas dictó sanciones y exigió un Plan de Recomposición Ambiental (Fuente: LM Neuquén)
El Tribunal Municipal de Faltas dictó sanciones y exigió un Plan de Recomposición Ambiental (Fuente: LM Neuquén)

El municipio de Villa La Angostura dispuso una serie de medidas para revertir los daños causados por la tala ilegal de 15 arrayanes en un predio situado sobre la costa del lago Correntoso. Tras una inspección realizada el 23 de abril de 2026, personal municipal detectó la apertura no autorizada de un camino interno y la extracción de ejemplares nativos, lo que motivó la intervención de las áreas de Ambiente y Planeamiento urbano. La acción fue considerada una infracción grave, dado el valor ambiental, paisajístico y cultural de las especies afectadas.

La sanción impuesta comprende una multa de $66.950.000, una de las más altas aplicadas en la localidad por delitos ambientales, y la obligación de ejecutar una reforestación compensatoria con 57 plantas nativas. De ese total, al menos 20 deberán ser arrayanes de tamaño mediano, mientras que el resto incluirá otras especies autóctonas que contribuyan a restaurar la biodiversidad del área. El municipio destacó que el plan de recomposición deberá ser presentado por técnicos matriculados, siguiendo criterios científicos y considerando las condiciones del terreno alterado.

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El proceso de recuperación ambiental incluye la restitución del terreno modificado, el resguardo de los ejemplares que no fueron extraídos y el seguimiento técnico durante un período prolongado para garantizar la supervivencia de las especies implantadas. La administración local estipuló que el seguimiento se mantendrá durante varios años, e involucra controles periódicos, tareas de mantenimiento y reportes técnicos sobre la evolución de la cobertura vegetal. El expediente permanecerá abierto hasta que los equipos municipales verifiquen la efectiva recuperación del ecosistema impactado.

La intervención irregular fue detectada en un lote frente al camping mapuche, donde los inspectores constataron la corta de arrayanes protegidos, la extracción de cuatro coihues jóvenes y movimientos de suelo ejecutados sin permiso ni expediente de obra activo. Según el informe técnico, la apertura del camino interno generó taludes y la exposición de raíces en ejemplares nativos que quedaron en pie, comprometiendo su estabilidad y salud. La Dirección de Ambiente advirtió que estos hechos vulneran normativas locales y provinciales que resguardan la flora nativa y los ambientes ribereños, considerados de alto valor ecológico.

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El municipio de Villa La Angostura ordenó reforestar tras la tala ilegal de 15 arrayanes (Fuente: LM Neuquén)
El municipio de Villa La Angostura ordenó reforestar tras la tala ilegal de 15 arrayanes (Fuente: LM Neuquén)

El Tribunal Municipal de Faltas dictó una resolución que obliga a los responsables a presentar y ejecutar un Plan de Recomposición Ambiental bajo supervisión oficial. El documento deberá detallar las acciones de restauración, el tipo y cantidad de especies a plantar, las técnicas de protección para los ejemplares remanentes y el cronograma de mantenimiento. El municipio intervendrá en todas las etapas, desde la aprobación del plan hasta la verificación del cumplimiento de las obligaciones impuestas.

La administración local subrayó que la sanción económica y la exigencia de recomposición buscan sentar un precedente firme ante la creciente presión sobre los ambientes naturales. La protección de los bosques de arrayanes y otras especies autóctonas se considera prioritaria, ya que conforman el patrimonio natural y turístico de Villa La Angostura. Voceros municipales señalaron que las infracciones ambientales serán objeto de sanciones ejemplares, con el objetivo de desalentar futuras intervenciones irregulares y promover el respeto por las normativas vigentes.

El seguimiento técnico abarcará, entre otras tareas, la evaluación de la supervivencia de los árboles plantados, la recuperación de la vegetación y la evolución general del área intervenida. Los informes elaborados por la Dirección de Ambiente determinarán la continuidad o cierre del expediente, según el grado de cumplimiento de las medidas correctivas.

La administración recordó que toda obra o intervención en áreas protegidas debe contar con autorización previa y ajustarse a los procedimientos establecidos para evitar daños irreversibles. Los arrayanes (Luma apiculata) se consideran una especie emblemática de la Patagonia y están protegidos por normativas locales y provinciales. Su presencia es limitada en la región y cumplen un rol importante en la estabilidad del suelo y en la biodiversidad de los bosques andino-patagónicos. Además, forman parte de la identidad paisajística y cultural de la zona.

En los últimos años, la Municipalidad de Villa La Angostura promovió campañas de concientización ambiental y actividades educativas para la comunidad, con el objetivo de prevenir hechos similares y fortalecer la preservación de los ambientes naturales. La administración mantiene abierta la posibilidad de recibir denuncias ciudadanas para contribuir al control y resguardo de los espacios protegidos.

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