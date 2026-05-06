Sociedad

Tragedia en Salta: dos operarios murieron mientras realizaban arreglos en una cloaca

Según se informó, todo habría sido producto de unos gases tóxicos. Otros dos trabajadores también fueron afectados y se encuentran hospitalizados. El padre de una de las víctimas aseguró que lo “obligaron” a entrar

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Familiares de las víctimas denuncian ausencia de equipos de seguridad y posibles órdenes directas para ingresar a la fosa
Familiares de las víctimas denuncian ausencia de equipos de seguridad y posibles órdenes directas para ingresar a la fosa

Dos trabajadores de Aguas del Norte murieron tras intoxicarse con gases en una tubería cloacal en Rivadavia Banda Sur, provincia de Salta, y otros dos fueron trasladados a Orán para recibir atención médica. Por el hecho, se inició una investigación judicial para determinar responsabilidades y si estaban en correcto funcionamiento los protocolos de seguridad.

El trágico episodio se produjo el martes, alrededor de las 19:45, cuando un grupo de operarios de la empresa Aguas del Norte realizaba tareas de mantenimiento en una tubería cloacal. Uno de los trabajadores se descompensó en el interior de una fosa; sus compañeros ingresaron para intentar asistirlo, pero no lo lograron, señalaron medios locales.

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Las víctimas fueron identificadas como Emanuel Aguirre, de 24 años, y Raúl Torres, padre de cuatro hijos, ambos oriundos de La Unión. El primero murió en el lugar; Torres falleció cerca de las 21:30 durante su traslado al Hospital San Ramón de la Nueva Orán.

En cuanto a los otros dos operarios que también resultaron afectados: uno de ellos fue derivado a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del mismo nosocomio, mientras que el segundo permanecía bajo observación en el sector de Guardia.

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La versión del padre de Emanuel, Miguel Aguirre, introdujo un elemento que podría reorientar el curso de la investigación. En declaraciones a El Tribuno, antes de dirigirse a la morgue de Orán para reconocer el cuerpo de su hijo, el hombre sostuvo que el ingreso a la cámara no fue una decisión voluntaria del trabajador.

“A mi hijo lo obligaron a entrar, le dieron la orden. Vamos a saber quién fue. Él es el primero en entrar y se descompensa. Luego ingresa Raúl Torres para rescatarlo y también muere luego. Después entran otros dos que logran salir, pero Raúl y mi hijo murieron por los gases que despiden las cloacas", relató el hombre.

“Es como una bocacalle, de esas que hay en las esquinas. Por ese espacio metieron a mi hijo, que tenía un cuerpo grandote”, dijo en el lugar donde ocurrió el accidente. Luego apuntó directamente contra la empresa: “Mi hijo y sus compañeros siempre trabajaron sin equipos de seguridad. Si estos trabajadores hubieran estado bien equipados, no tendría que haber muerto ninguno”.

El comunicado oficial que compartió Aguas del Norte a través de sus redes sociales
El comunicado oficial que compartió Aguas del Norte a través de sus redes sociales

Su reclamo fue directo: “Yo lo único que pido es justicia, que se sepa la verdad. Quiero saber quién le dio la orden de entrar a esa cámara y quién es el responsable de estas dos muertes. A la empresa solo le interesa facturar, no la vida de sus trabajadores”.

La hipótesis de la inhalación de gases tóxicos acumulados en el interior de la excavación es la que manejan las autoridades como causa principal del incidente, según informó InformateSalta. No obstante, esa versión deberá ser confirmada mediante pericias. Personal policial trabajó en el lugar y se aguardan directivas judiciales para avanzar con la investigación, que busca establecer con precisión las circunstancias del hecho y las eventuales responsabilidades.

Desde Aguas del Norte, emitieron un comunicado en el que expresaron que “lamentan con profundo dolor el fallecimiento de dos trabajadores de la compañía mientras cumplían funciones en Rivadavia Banda Sur” y aseguraron tener “a disposición todos los canales de asistencia y acompañamiento para las familias de las víctimas”.

Además, indicó que trabaja de manera coordinada con la Policía de la Provincia y la Fiscalía, y que las áreas de Higiene y Seguridad de la compañía junto a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) llevan adelante una investigación del incidente.

Miguel Aguirre confirmó, en el marco de sus declaraciones a El Tribuno, que el director de la empresa, Jorge Ignacio Jarsún, viajaba desde Buenos Aires hacia Orán al momento en que se hacían públicas las denuncias. También señaló que representantes del Sindicato Único de Trabajadores de Obras Sanitarias de Salta (SUTOSS) acompañaban a las familias de las víctimas.

Tras el reconocimiento de los cuerpos en la morgue, se realizarán las autopsias para determinar las causas exactas de los fallecimientos. Los restos de Emanuel Aguirre serán trasladados a Rivadavia para el sepelio, mientras que el entierro de Torres estaba previsto para hoy en Coronel Moldes.

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