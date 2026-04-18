Plaza de Mayo será escenario de un show del cura DJ: cortes de tránsito y operativo especial en el centro

Peixoto es oriundo de Guimarães, Portugal, en el 99 fue ordenado sacerdote y en el 2006 comenzó su carrera musical

El sábado 18 de abril la Plaza de Mayo se convertirá en el epicentro de un evento singular: un espectáculo gratuito de música electrónica en homenaje al Papa Francisco, protagonizado por el sacerdote portugués. Desde las 20:00, con acceso libre y gratuito, se realizará un espectáculo encabezado por el sacerdote portugués Guilherme Peixoto, conocido como el “Cura DJ”.

La propuesta no solo destaca por su contenido artístico y simbólico, sino también por su escala. El show contará con una puesta en escena de gran despliegue, con pantallas LED y un sistema de sonido profesional, diseñado para acompañar una convocatoria masiva en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires.

En paralelo, el evento tendrá un impacto directo en la circulación del microcentro. El Gobierno porteño confirmó un operativo especial de tránsito que implicará cortes y restricciones durante más de 24 horas en las inmediaciones de Plaza de Mayo.

Cortes totales hasta las 23.59 del próximo martes:

Av. Diagonal Norte, Suipacha, Esmeralda, Maipú e/ Av. Corrientes y Av. de Mayo

San Martín, Reconquista y 25 de Mayo e/ Av. Corrientes y Av. Rivadavia

Tacuarí, Piedras, Chacabuco, Perú y Bolívar e/ Av. Belgrano y Av. de Mayo

Av. Diagonal Sur e/ Av. Belgrano y Bolívar

Sarmiento, Tte. Gral. Juan D. Perón y Bmé Mitre e/ Carlos Pellegrini y Av. Leandro Alem

Rivadavia y Av. de Mayo e/ Carlos Pellegrini y Bolívar

H. Yrigoyen, Adolfo Alsina y Moreno e/ Bernardo de Irigoyen y Av. Paseo Colón

Con su música busca fortalecer el vínculo con la creencia sea cual sea el contexto

La presencia de Peixoto genera expectativa tanto por su propuesta musical como por el mensaje que atraviesa sus presentaciones. Oriundo de la ciudad portuguesa de Guimarães, fue ordenado sacerdote en 1999 y desarrolló una carrera dentro de la Iglesia que lo llevó a desempeñarse como capellán militar, con rango de teniente coronel en la diócesis castrense.

Su vínculo con la música electrónica surgió en 2006, cuando buscó nuevas formas de acercar a los jóvenes a la vida parroquial. Lo que comenzó como una herramienta para convocar fieles se transformó con el tiempo en una identidad propia: la del Cura DJ, una figura que mezcla bases electrónicas con música sacra y fragmentos de discursos religiosos.

En sus sets, Peixoto combina beats con momentos de oración y mensajes de fe, una propuesta que rompe con los formatos tradicionales y que le permitió llegar a públicos diversos. La pandemia funcionó como un punto de expansión, cuando comenzó a transmitir sesiones online que rápidamente se viralizaron y ampliaron su alcance.

Durante la pandemia, el sacerdote portugués viralizó sesiones de techno online, alcanzando relevancia internacional (@padre.guilherme)

El reconocimiento internacional llegó en 2023, durante un evento multitudinario en Lisboa, en la previa de una misa encabezada por el Papa Francisco. Allí, el sacerdote se presentó frente a más de un millón de jóvenes, en una imagen que recorrió el mundo y consolidó su perfil como un referente atípico dentro del ámbito religioso.

En diálogo con el podcast Desde la Fe, Peixoto explicó el sentido de su propuesta: “Procuro que los jóvenes, que quienes disfrutan de la música electrónica, no dejen de ser cristianos, estén donde estén. Si están en un festival, si están en un club, también son cristianos”.

“Soy el mismo sacerdote en la parroquia, en el ejército o en un festival”, agregó, al describir una forma de vivir la fe que trasciende los espacios tradicionales.