Tragedia en el Downtown de Miami: Muere ingeniera nicaragüense tras desplome en la construcción de un rascacielos

Complejo inmobiliario en construcción ubicado en North Miami Avenue y la calle 6, en el Downtown de Miami, donde el 1 de junio se registró el fatal desprendimiento que cobró la vida de la profesional nicaragüense (Cortesía Univisión Miami).

El acelerado crecimiento urbanístico que transforma el horizonte del Downtown de Miami se ha visto empañado por una nueva tragedia laboral que costó la vida de una joven profesional centroamericana.

María Fernanda González García, una ingeniera nicaragüense de 25 años y originaria de Tonalá, en el departamento de Chinandega, falleció debido a las graves lesiones sufridas tras un catastrófico desprendimiento estructural en el proyecto de lujo donde prestaba sus servicios.

El mortal accidente ocurrió en un complejo inmobiliario de alta gama en construcción, ubicado en la intersección de North Miami Avenue y la calle 6. Según la información preliminar de las autoridades policiales y los cuerpos de rescate, el siniestro se desencadenó cuando una columna estructural pesada, que estaba siendo instalada en uno de los niveles superiores del rascacielos, colapsó inesperadamente.

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La estructura de gran tonelaje se desplomó hacia las plantas inferiores, impactando y dejando atrapados a los obreros que realizaban labores directamente debajo de la zona de izaje. Los equipos de emergencia acudieron con rapidez al emplazamiento de la obra para ejecutar las maniobras de rescate. Del sitio lograron extraer a dos personas con heridas críticas, quienes fueron trasladadas de urgencia al hospital.

Una ingeniera de 25 años, María Fernanda González García, falleció tras el colapso de una columna estructural en la obra de la Okan Tower, un lujoso rascacielos en el Downtown de Miami.

Desafortunadamente, los esfuerzos médicos resultaron insuficientes para salvar a la joven chinandegana, quien falleció a los pocos minutos de su ingreso debido a los severos traumas causados por el impacto. El segundo obrero afectado sobrevivió al colapso inicial, pero permanece hospitalizado y enfrenta un largo y difícil proceso de recuperación física.

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Una joven profesional víctima del peligro laboral

A diferencia del perfil habitual de las víctimas de accidentes en la construcción —comúnmente asociados a mano de obra no calificada, María Fernanda González García se desempeñaba como ingeniera. Contaba con una sólida experiencia técnica enfocada en la calidad industrial y el desarrollo de proveedores para proyectos de manufactura y construcción.

Su fallecimiento ha causado un profundo impacto tanto en su comunidad de origen en Nicaragua como en el gremio de trabajadores del sur de Florida, reavivando el debate sobre los riesgos laborales.

Las autoridades competentes y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer los fallos técnicos o humanos que provocaron la caída de la estructura. El objetivo es determinar las causas del colapso y deslindar las responsabilidades legales entre las empresas contratistas y subcontratistas involucradas en la obra. Fuentes oficiales han advertido que el peritaje técnico y la recolección de pruebas es un proceso riguroso que podría tardar hasta seis meses en completarse.

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María Fernanda González García, de 25 años. La joven ingeniera, originaria de Tonalá, Chinandega, perdió la vida tras el colapso de una columna estructural en una obra donde laboraba en el centro de Miami (Cortesía Noticiero Acción 10).

Esta tragedia vuelve a poner el foco sobre una problemática estructural en el estado de Florida. Las estadísticas demuestran con frialdad la peligrosidad que corren quienes operan en este rubro. Durante el año 2023, Florida registró un total de 306 muertes laborales, de las cuales 92 ocurrieron en la edificación, consolidándose como la industria más letal de la región.

De estos fallecimientos, 43 fueron causados por caídas en alturas, un riesgo latente impulsado por el actual ‘boom’ inmobiliario que mantiene las grúas operando a marchas forzadas y bajo plazos de entrega muy apretados. Abogados laborales señalan que la enorme presión económica sobre los contratistas para evitar la paralización de las obras los lleva a descuidar las inspecciones de seguridad.

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Los datos de la OSHA indican que la construcción concentra una de cada cinco muertes laborales en los Estados Unidos, siendo las caídas responsables del 36.5% de estos fallecimientos. El peso de esta letalidad recae de forma desproporcionada sobre la comunidad hispana, que constituye la columna vertebral del desarrollo urbano estadounidense. De los 1,229 trabajadores hispanos que perdieron la vida en accidentes laborales en el país, el 68.5% correspondía a hispanos.