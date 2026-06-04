Huida, abandono y decomiso: Policía dominicana incauta 580 mil cigarrillos de contrabando tras persecución

Representantes de la Fiscalía de Santiago y de la Unidad de Investigaciones de Comercio Ilícito de la PGR encabezan la inspección formal de las 56 cajas de cigarrillos ilegales decomisadas (Cortesía Policía de República Dominicana).

En un contundente golpe al comercio ilegal en la región norte del país, agentes de la Policía Nacional dominicana, adscritos al destacamento del sector Barrio Libertad, lograron interceptar y decomisar un cargamento masivo de 580,000 unidades de cigarrillos presuntamente introducidos al territorio nacional de forma ilícita. La operación se materializó luego de una intensa persecución vehicular que finalizó en la autopista Joaquín Balaguer, en el sector Los Tocones de la ciudad de Santiago.

El incidente se desencadenó cuando las patrullas policiales avistaron un minibús sospechoso de color blanco. Al notar la presencia de las autoridades, los ocupantes del vehículo hicieron caso omiso a las órdenes de detenerse, emprendiendo una veloz huida. El seguimiento policial culminó detrás de las inmediaciones del Mercado de la Pulga, lugar donde los sospechosos se vieron obligados a abandonar el minibús para escapar a pie adentrándose en la zona.

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Las autoridades locales confirmaron que los individuos ya se encuentran en un riguroso proceso de identificación para su posterior captura.

Al iniciar las indagaciones sobre la propiedad del vehículo abandonado, los oficiales depuraron la placa en la base de datos del sistema policial. El vehículo figura registrado a nombre de un ciudadano dominicano, cuya posible vinculación o grado de responsabilidad en este entramado de contrabando está siendo minuciosamente investigada por los departamentos correspondientes.

El minibús marca Nissan utilizado por los sospechosos quedó bajo el control del Ministerio Público (Cortesía Policía de República Dominicana).

Durante la revisión exhaustiva del espacio de carga del vehículo, las autoridades hallaron un cargamento perfectamente ordenado. En total, los oficiales incautaron:

56 cajas grandes que albergaban en su interior

50 paquetes sellados; cada paquete contenía 10 cajetillas, y cada cajetilla portaba 20 cigarrillos de la marca Capital

Cuatro medias cajas con 25 paquetes de idéntica distribución.

La sumatoria de todo lo incautado arrojó la cifra final de 580,000 unidades de cigarrillos listos para su distribución informal. Tanto el vehículo como la millonaria mercancía ilegal quedaron bajo el control absoluto del Ministerio Público para los fines legales pertinentes.

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El delito de contrabando y las penas de cárcel en la República Dominicana

Esta acción ilícita se tipifica de manera directa como delito de contrabando y comercio ilícito de productos regulados, una infracción grave al ordenamiento económico, aduanero y de salud pública del Estado dominicano.

El marco legal que rige y castiga severamente este comportamiento es la Ley No. 17-19 sobre la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados (que incluye de forma específica al tabaco y sus derivados), en estricta coordinación con la Ley No. 168-21 de Aduanas de la República Dominicana.

De acuerdo con el Artículo 34 de la Ley 17-19, las personas que resulten penalmente responsables de adquirir, ocultar, transportar o comercializar mercancías introducidas eludiendo el control aduanero enfrentan un estimado de tres a cinco años de prisión ordinaria.

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Cajas de cigarrillos sin marca se apilan detrás de una cinta amarilla con la palabra 'Prohibido' y una señal de advertencia, simbolizando el control estatal sobre el tabaco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de la pena privativa de libertad, los culpables reciben sanciones económicas drásticas, consistentes en multas que van desde 100 hasta 300 salarios mínimos del sector público, o multas equivalentes a cien o trescientas veces el valor aduanero de la mercancía decomisada.

Con este operativo, la Policía Nacional y el Ministerio Público reafirman su firme compromiso de combatir con determinación el comercio ilícito en todas sus modalidades. Las autoridades recordaron que estas acciones no solo golpean las finanzas del Estado por la evasión fiscal, sino que representan un grave riesgo para la seguridad ciudadana y la estabilidad de la economía formal del país.

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