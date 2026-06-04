Los bloqueos no ceden en Bolivia durante el feriado por Corpus Christi: hay 84 cortes en todo el país

Personas caminan por una vía durante una jornada de bloqueos en La Paz (EFE/Luis Gandarillas)

Bolivia acumula 84 puntos de bloqueo carretero en todo el territorio nacional en la jornada de este jueves, feriado de Corpus Christi, según informaron la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y medios locales.

La cifra, aunque inferior a los 103 registrados a la misma hora de ayer, refleja la persistencia de las protestas que cumplen 35 días y que ya dejaron al menos 10 muertos.

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La mayor concentración de cortes se ubica en el occidente del país. Cochabamba lidera con 25 puntos bloqueados, seguida de La Paz con 20, Potosí con 15, Oruro con 12, Chuquisaca con 9 y Santa Cruz con 3.

Solo tres de los nueve departamentos del país permanecen sin bloqueos activos.

Detrás de las movilizaciones se encuentran sectores afines a la Central Obrera Boliviana (COB) y el movimiento campesino, que mantienen la presión sobre el Gobierno del presidente Rodrigo Paz con una demanda central: su renuncia.

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Una madre y su hijo esperan fuera de la unidad de oncología del Hospital de Clínicas, que sufre escasez de suministros médicos y oxígeno debido a los bloqueos de las protestas antigubernamentales en curso, en La Paz (REUTERS/Sara Aliaga)

Los grupos movilizados incluyen a la Federación de Campesinos de La Paz Tupac Katari y a sectores vinculados al ex presidente Evo Morales, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019.

La violencia escala en algunos tramos. Los denominados Ponchos Rojos y sectores campesinos impiden el paso de ambulancias con pacientes en estado crítico, según datos publicados por la Agencia Boliviana de Información (ABI). Siete de las muertes registradas ocurrieron como consecuencia de los bloqueos de vías y las dificultades para acceder a atención médica.

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Esa situación agrava la escasez de alimentos, combustible y medicamentos que ya afecta a las regiones del occidente boliviano.

En ese marco, Paz y el vicepresidente Edmand Lara mantuvieron este miércoles una reunión en la sede de la Asamblea Legislativa, el encuentro político más relevante entre ambos desde que asumieron el poder tras la segunda vuelta presidencial de octubre pasado.

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La cita se produjo por iniciativa de Lara, quien también preside el Legislativo, y contó con la participación del titular del Senado, Diego Ávila; el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro; y los jefes de bancada de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz (REUTERS/Claudia Morales)

Horas antes del encuentro, Paz había valorado la convocatoria del vicepresidente. “Esa es la forma de actuar, coordinando”, expresó el mandatario en un acto previo. Inicialmente, el Ejecutivo había previsto enviar al ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, pero el propio presidente acudió finalmente a la cita.

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Tras el encuentro, Lara señaló que Paz transmitió su disposición a continuar el diálogo con los sectores movilizados antes de adoptar medidas extraordinarias. “Va a agotar todas las instancias” de negociación “antes de ir a un estado de excepción”, afirmó el vicepresidente.

Lara también indicó que el Gobierno remitió una respuesta formal a las demandas de la Federación de Campesinos de La Paz Tupac Katari.

La relación entre Paz y Lara arrastra tensiones desde los primeros meses de gestión. El vicepresidente se declaró en “oposición constructiva” en diciembre, apenas un mes después de asumir el cargo, al sostener que fue marginado de las decisiones del Ejecutivo. Paz, por su parte, aprobó un decreto que le permite ejercer funciones mediante instrumentos digitales cuando se encuentre fuera del país, sin necesidad de transferir la presidencia a Lara de forma provisional.

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“Estamos firmes, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, en la defensa de la Constitución y la democracia. Vamos a seguir haciendo el puente para que los sectores se sienten a dialogar”, afirmó Lara al término de la reunión.

Las autoridades nacionales buscan habilitar corredores humanitarios para garantizar el abastecimiento de alimentos en las ciudades más afectadas, mientras la presión social sobre el Gobierno no cede.

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