“Los héroes del Garrahan”: el Gobierno difundió un documental que reivindica la gestión libertaria y repasa un año de conflictos gremiales

"Los héroes del Garrahan", el documental del Gobierno

El Gobierno nacional lanzó este jueves “Los héroes del Garrahan”, un documental producido por Casa Rosada que busca reivindicar la gestión del Poder Ejecutivo al frente del principal centro pediátrico del país; para ello, reconstruye los conflictos gremiales y políticos que atravesaron al Hospital Garrahan durante 2025, recogiendo testimonios de responsables y trabajadores del mismo que se opusieron a las acciones gremiales tomadas por ese entonces para pedir incrementos salariales.

El minidocumental de 14 minutos fue coordinado por Presidencia de la Nación y el Ministerio de Salud, cuando ambas áreas comenzaron a evaluar la posibilidad de contar la posición oficial de ese conflicto. El material terminó de realizarse más de medio año después por parte del documentalista de Javier Milei y director de Realización Audiovisual de la Presidencia, Santiago Oría.

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Una de las demostraciones de los residentes del Hospital Garrahan a mediados del año pasado. (Maximiliano Luna)

“Al comienzo del año electoral, la demanda de los gremios era por el salario del personal de salud. Este históricamente reclamó por mejores sueldos y ningún gobierno los benefició. Los gremios en 2025 tomaron esa bandera y poco a poco la hicieron mutar. Así fue que algo que comenzó como un reclamo genuino terminó en denuncias de vaciamiento y una sanción de una ley de emergencia pediátrica, para una emergencia que no existía”, sintetizaron las autoridades del Ministerio de Salud.

El relato estructurado en el documental es contado por diferentes integrantes del staff del Hospital. La producción recurrió a testimonios de integrantes del Consejo de Administración y trabajadores de diferentes áreas que vivieron el conflicto desde adentro pero que no abogaron por los mecanismos de reclamo iniciado por los residentes. Son ellos a los que el Gobierno busca colocar como “Los héroes del Garrahan”.

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Fotografía: Maximiliano Luna

Una de las principales voces del material es el Director Médico del Garrahan, Mariano Pirozzo, quien por decisión del Ministerio de Salud asumió en julio del año pasado en medio de la espiralización del conflicto. En ese entonces, el principal reclamo era encabezado por los médicos residentes, quienes solicitaban un incremento del salario de bolsillo, en ese entonces de $ 797.000.

Según el relato oficial, los gremios tomaron esa bandera y la transformaron: las demandas de mejores sueldos mutaron en denuncias de vaciamiento y, finalmente, en la sanción de una ley de emergencia pediátrica que el Ejecutivo considera injustificada.

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El documental recopila material de archivo de las distintas medidas de fuerza que se acumularon a lo largo del año. La cifra que presenta el Gobierno es la siguiente: hubo más de 40 acciones gremiales, entre paros parciales, paros de 24, 48 y 72 horas, abrazos simbólicos, “ruidazos”, festivales a la puerta del hospital, radios abiertas que bloquearon el ingreso al establecimiento, movilizaciones al Ministerio de Salud, Plaza de Mayo y el Congreso, y asambleas permanentes. Gremios, partidos políticos y medios de comunicación aparecen en el relato oficial como actores que pusieron en riesgo el funcionamiento del hospital.

El episodio que el Gobierno señala como el de mayor gravedad ocurrió el 31 de octubre de 2025: la toma de la oficina de la Dirección Médica del Garrahan. Para hacer énfasis en ese acontecimiento, el documental señala que la ocupación se produjo después de que el Ejecutivo otorgara a todo el personal un aumento salarial del 61%. Para las autoridades de Presidencia consultadas por Infobae, ese dato figura en el documental como evidencia de que el conflicto había dejado de responder a razones económicas para convertirse en una disputa de otra naturaleza.

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Médicos del Hospital Garrahan durante una operación

Frente a ese registro de tensiones, el material hace un contrapunto con la nueva administración y buscó apuntalar su gestión en base a criterios como eficiencia operativa, planificación y racionalización del gasto.

El lanzamiento de este documental no cerró la controversia, sino todo lo contrario. La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) y la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocaron para este mismo jueves a una conferencia de prensa y un acto frente al hospital para rechazar lo que calificaron como una campaña de estigmatización contra el personal.

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“El reclamo de 2025 surgió de las entrañas del hospital. Quienes garantizaron los procedimientos más complejos también hicieron paro. Es que esos procedimientos dependen de un complejo engranaje de oficios y profesiones que salió a la lucha porque no se aguantaba más el desastre salarial”, declaro Alejandro Lipcovich, secretario general de ATE Garrahan.

Los gremios sostienen que persisten problemas estructurales ligados al ajuste presupuestario, la falta de personal y suspensiones que consideran arbitrarias, y denuncian persecución política contra trabajadores que participaron de las medidas del último año. La convocatoria estaba prevista para las 13 horas en la puerta del establecimiento.

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