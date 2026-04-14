La Iglesia homenajeará al papa Francisco, a un año de su muerte: gesto pastoral y fuerte señal política

La convocatoria por el primer aniversario del fallecimiento del papa Francisco

La Iglesia Católica argentina celebrará el próximo 21 de abril, a las 17, en la Basílica de Luján una misa en memoria del papa Francisco, al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento, en un encuentro que combinará una dimensión espiritual de alto impacto simbólico con una marcada densidad política, por la convocatoria transversal a dirigentes de todos los niveles del Estado, el sindicalismo y el ámbito social.

La ceremonia será oficiada por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, el arzobispo Marcelo Colombo, quien encabezará la concelebración junto a todos los obispos del país, reunidos en Asamblea Plenaria. La elección del santuario nacional y la coincidencia con la cumbre episcopal refuerzan el carácter institucional y estratégico del homenaje.

La Basílica de Luján, epicentro de la fe de la Argentina

La escena tendrá una doble lectura. Por un lado, la Iglesia buscará reconstruir, desde el plano litúrgico, el legado pastoral, político y cultural de Jorge Bergoglio, el primer Papa argentino y latinoamericano, cuya figura marcó durante más de una década la agenda global del catolicismo. Por otro, el evento se proyecta como una postal política de alto voltaje: una convocatoria amplia, plural y cuidadosamente diseñada para reunir en un mismo espacio a representantes de los tres poderes del Estado, gobernadores, legisladores, dirigentes sindicales y referentes sociales, en un contexto de reconfiguración del poder político bajo la administración de Javier Milei.

Según pudo saber Infobae de fuentes eclesiásticas, la invitación fue cursada al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y se extendió a la totalidad del Gabinete nacional. También confirmaron su presencia la vicepresidenta Victoria Villarruel, así como dirigentes de distintos espacios políticos y actores relevantes del entramado social. En la misma línea, fueron invitados todos los gobernadores del país, lo que anticipa una concurrencia federal que reforzará el carácter institucional del encuentro.

Además, la misa tendrá un componente interreligioso explícito: participarán autoridades de otros credos que realizarán una invocación conjunta en homenaje al Papa. Estarán representados referentes del mundo evangélico, así como de la comunidad judía y musulmana de la Argentina, en un gesto que busca reflejar el perfil de diálogo interreligioso que caracterizó el pontificado de Francisco y que la Iglesia local busca proyectar en este homenaje.

Javier Milei al despedir al papa Francisco

La ausencia más significativa será la del propio Milei. El Presidente no participará de la ceremonia porque estará de viaje en Israel, donde tiene previsto asistir a los actos por el Día de la Independencia de Israel y avanzar en una agenda bilateral que incluye definiciones de alto impacto geopolítico, como el eventual traslado de la embajada argentina a Jerusalén. La simultaneidad de ambos eventos —la misa en Luján y la presencia presidencial en Israel— introduce un contraste político y simbólico que no pasa inadvertido en la lectura que hacen tanto en la Iglesia como en el sistema político.

En términos estrictamente eclesiales, la misa en Luján se inscribe en el calendario litúrgico y pastoral de la Iglesia argentina como uno de los momentos más relevantes del año. La Basílica de Luján, principal centro de peregrinación del país, ha sido históricamente un espacio donde confluyen fe y política, con celebraciones que, en distintos momentos, funcionaron como instancias de articulación entre la Iglesia y el poder institucional.

La figura de Francisco amplifica esa dimensión. Durante su pontificado, Bergoglio mantuvo una relación compleja y oscilante con la dirigencia argentina, atravesada por tensiones ideológicas, diferencias políticas y, al mismo tiempo, un reconocimiento transversal a su liderazgo global. Su muerte, hace un año, reconfiguró ese vínculo y abrió una etapa de reinterpretación de su legado, tanto dentro como fuera de la Iglesia.

En ese contexto, la misa en Luján funcionará como un punto de convergencia. Para la Iglesia, será una oportunidad de reafirmar la centralidad de Francisco como referencia doctrinal y pastoral, en un momento en que el catolicismo global enfrenta desafíos estructurales, desde la secularización hasta las tensiones internas. Para la política, en cambio, el evento ofrece un escenario de visibilidad y posicionamiento: un espacio donde confluyen oficialismo y oposición, en una suerte de tregua simbólica bajo el paraguas de una figura que, aun después de su muerte, conserva una capacidad singular de interpelación.

El presidente de la Conferencia Episcopal, Marcelo Colombo, celebrará la misa en Luján (foto Gastón Taylor)

La presencia de Victoria Villarruel adquiere, en ese marco, una relevancia particular. La Vicepresidenta ha construido, desde el inicio de la gestión, un perfil propio en materia institucional y simbólica, con gestos que la diferencian del Presidente en algunos planos. En ese momento, la vicepresidente estará, por el viaje de Javier Milei a Israel, a cargo del Ejecutivo nacional.

La invitación a Adorni y al Gabinete, por su parte, refleja la voluntad de la Iglesia de mantener canales de diálogo abiertos con el Gobierno, aun en un contexto de tensiones y diferencias. El oficialismo, atravesado por una agenda de reformas estructurales y un discurso crítico hacia distintos actores tradicionales, encuentra en este tipo de eventos una instancia de interacción con instituciones que conservan capacidad de influencia social y territorial.

En paralelo, la convocatoria a los gobernadores introduce otro eje de análisis. En un sistema político donde las provincias mantienen un rol decisivo en la gobernabilidad —especialmente en el Congreso—, la presencia de mandatarios provinciales en Luján puede derivar en encuentros informales, intercambios y señales políticas que trascienden el marco estrictamente religioso. La Iglesia, consciente de esa dinámica, suele actuar como espacio de mediación y articulación.

El componente sindical y social completa el cuadro. La participación de dirigentes gremiales y referentes de organizaciones sociales refuerza la idea de una convocatoria amplia, que busca integrar a distintos sectores en torno a una figura común. En un país atravesado por tensiones económicas y sociales, esa convergencia adquiere un valor adicional, tanto en términos simbólicos como políticos.

En ese plano, la presencia sindical adquiere una lectura adicional. Fueron invitados dirigentes gremiales en un encuentro que se realizará nueve días antes de la movilización convocada por la CGT para el 30 de abril en Plaza de Mayo, una marcha de claro signo opositor. En esa jornada, además de las reivindicaciones laborales y políticas, la central obrera anticipó que se realizará también un homenaje al Papa Francisco. Incluso, desde la conducción cegetista hicieron saber su intención de que la Iglesia participe de esa manifestación. Sin embargo, fuentes eclesiásticas aclararon que no habrá una intervención institucional formal, más allá de que eventualmente pueda registrarse la presencia individual de algún sacerdote que brinde un homenaje al pontífice, al cumplirse un año de su fallecimiento.

La ausencia de Milei introduce, sin embargo, un matiz central. Su decisión de priorizar la agenda internacional —con foco en Israel y en la relación con Estados Unidos— se inscribe en una estrategia más amplia de alineamiento geopolítico. Pero, al mismo tiempo, genera un contraste con la centralidad que la figura de Francisco tiene para amplios sectores de la sociedad argentina.

Ese contraste no implica necesariamente una ruptura, pero sí vuelve a poner en escena la relación entre el Gobierno y la Iglesia. Durante la campaña y en los primeros meses de gestión, Milei mantuvo posiciones críticas hacia el Papa, que luego moderó en el ejercicio del poder. La misa en Luján, sin su presencia, reintroduce esa tensión en un escenario cargado de simbolismo.

En términos de narrativa política, la imagen de Luján ofrecerá múltiples capas de lectura. La liturgia convivirá con gestos, presencias y ausencias que serán observadas con atención por el sistema político. Cada actor que asista —o que decida no hacerlo— estará enviando una señal.

Javier Milei, en el último Tedeum por el 25 de Mayo

La Iglesia, por su parte, parece haber diseñado el evento con esa lógica. La convocatoria amplia, la elección del lugar, la centralidad de la figura de Francisco y el momento político configuran un escenario que excede lo estrictamente religioso. Se trata de una intervención en el espacio público, donde la institución busca reafirmar su rol como actor relevante.

La Asamblea Plenaria de los obispos, en cuyo marco se realizará la misa, añade otro elemento de contexto. Se trata del principal ámbito de deliberación de la Iglesia argentina, donde se definen líneas pastorales y posicionamientos institucionales. La coincidencia con el homenaje refuerza el carácter estratégico del encuentro.

No se descarta que, más allá de la ceremonia, surjan mensajes vinculados a la coyuntura nacional. El legado de Francisco —con su énfasis en la justicia social, la inclusión y el diálogo— atraviesa buena parte de las discusiones actuales sobre el rumbo económico y social del país.

La postal final condensará esa complejidad: una basílica colmada, obispos en concelebración, dirigentes políticos de distintos signos compartiendo el mismo espacio, sindicalistas y referentes sociales, representantes de distintos credos en una invocación interreligiosa y la ausencia del Presidente en medio de una gira internacional de alto perfil. Una escena que sintetiza, en clave simbólica, las tensiones y dinámicas de la Argentina actual.