Honduras: El fichaje de Luis Palma se convierte en el más caro en la historia del Lech Poznań

El Lech Poznań oficializó la compra definitiva de Luis Palma al Celtic por 4 millones de euros y aseguró su contrato hasta 2029. (Cortesía: Lech Poznán)

El Lech Poznań oficializó este miércoles 3 de junio la compra definitiva de LuisPalma al Celtic por 4 millones de euros, una operación que no solo fija el futuro del atacante hondureño en Polonia hasta 2029, sino que además lo convierte en el fichaje más caro en la historia del club polaco.

La decisión llegó antes del plazo límite del 8 de junio que tenía la entidad para ejecutar la opción de compra incluida en la cesión. El club confirmó que abonó esa cifra al equipo escocés y que el extremo de 26 años ya pertenece por completo a la institución.

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El movimiento respondió también al interés del Sevilla de España por incorporar al futbolista hondureño. Ante esa posibilidad, el conjunto polaco activó de inmediato la cláusula para evitar que la negociación cambiara de rumbo a último momento.

La operación deja una respuesta central: Luis Palma deja el Celtic y seguirá en la liga polaca como jugador del Lech Poznań, que pagó cerca de 4 millones de euros para retenerlo de forma permanente y asegurar su continuidad hasta el 30 de junio de 2029.

El Lech Poznań oficializó la compra definitiva de Luis Palma al Celtic por 4 millones de euros y aseguró su contrato hasta 2029. (fotografía de Redes Sociales)

Palma firmó hasta 2029 tras su cesión en Polonia

Durante su préstamo, Palma se consolidó como una de las piezas más productivas del equipo. El texto fuente le atribuye una temporada de 12 goles y 10 asistencias, números con los que terminó de convencer a la directiva de ejecutar la compra.

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En otro balance de su paso por el club, el texto también señala que el hondureño disputó 45 partidos, marcó 11 goles, dio siete asistencias y fue determinante para la obtención del título reciente. Esa producción sostuvo la inversión del club para convertir su cesión en un traspaso definitivo.

El propio Lech Poznań anunció la operación en sus canales oficiales con una comunicación directa: “Hemos activado la cláusula de rescisión de Luis Palma del Celtic FC escocés. Luis se ha convertido en jugador del Kolejorz hasta el 30 de junio de 2029”.

El atacante debía regresar a Escocia al finalizar su préstamo, pero la ejecución de la cláusula cambió ese escenario. El acuerdo lo vincula a largo plazo con la entidad polaca y garantiza su continuidad en el proyecto deportivo del club.

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La transferencia de Luis Palma convirtió al hondureño en el fichaje más caro en la historia del Lech Poznań. (Cortesía: Luis Palma, Redes Sociales)

El traspaso de Palma establece un récord en más de un siglo de historia

La magnitud del fichaje no se limita al monto pagado al Celtic. Con esta compra, Palma pasó a ser el jugador por el que más dinero desembolsó el Lech Poznań en sus más de 100 años de historia.

El texto fuente presenta la apuesta como un esfuerzo económico excepcional de la directiva para retener al hondureño de forma permanente. También indica que desde Escocia existía presión del Celtic, que aseguraba contar con otras propuestas por el futbolista.

A los 26 años, el exjugador del club escocés aseguró estabilidad contractual hasta 2029 y quedó instalado como una referencia del mercado para Honduras. La entidad polaca, por su parte, envió una señal de ambición con una contratación récord en Europa para su propia estructura.

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El Lech Poznań ejecutó la opción de compra antes del 8 de junio para cerrar la salida de Luis Palma del Celtic. (Cortesía: Luis Palma)

Su peso en el campo también explica esa decisión. El texto fuente destaca su influencia por la banda, su capacidad para generar ocasiones y el papel decisivo que asumió durante la campaña del equipo campeón.

Antes de su etapa europea, el hondureño debutó como profesional el 10 de septiembre de 2017 con el C.D.S Vida en la liga nacional de Honduras. En ese primer partido, ante Honduras Progreso, marcó un gol en la victoria 5-3 de su equipo tras recibir la oportunidad del entrenador Héctor Castellón.

En aquel estreno fue titular, convirtió al minuto 39 y salió al 65 en lugar de Maycol Montero. Volvió a marcar el 26 de octubre de 2017 en la victoria 3-0 sobre Platense y disputó cinco partidos en su primer torneo.

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