Honduras condena ataques contra Kuwait y Bahréin y pide evitar una mayor escalada en Oriente Medio

FOTO DE ARCHIVO: Varios bomberos trabajan en el lugar objeto de un ataque con misisles

El Gobierno de Honduras condenó los ataques atribuidos a la República Islámica de Irán contra el Estado de Kuwait y el Reino de Bahréin. A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, expresó su solidaridad con ambos países, sus condolencias a las familias de las víctimas y su preocupación por las consecuencias humanas y materiales.

La administración hondureña difundió su posición oficial en medio de llamados de distintos gobiernos a la moderación ante el riesgo de una escalada en Oriente Medio.

“La República de Honduras expresa su firme condena a los ataques atribuidos a la República Islámica de Irán contra el Estado de Kuwait y el Reino de Bahréin, que han puesto en riesgo la vida y la seguridad de la población civil de ambos países”, señaló el Gobierno en su posicionamiento oficial.

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Además de condenar los ataques, el Gobierno hondureño reiteró principios de su política exterior vinculados con el respeto a la soberanía de los Estados, la integridad territorial y la solución pacífica de las controversias.

Postura de Honduras

Las autoridades señalaron que la enfrenta el desafío de evitar una nueva escalada de violencia en una región que durante décadas ha sido escenario de conflictos políticos, militares y religiosos con repercusiones globales.

Para Honduras, la preservación de la paz y la estabilidad internacional requiere el fortalecimiento de los mecanismos diplomáticos y del diálogo entre las partes involucradas.

En ese sentido, el comunicado oficial hizo un llamado urgente a la contención e instó a todos los actores a actuar con prudencia para evitar decisiones que puedan incrementar las hostilidades o ampliar el alcance del conflicto.

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El Gobierno de Honduras condenó los ataques atribuidos a Irán en Kuwait y Bahréin

Preocupación por una escalada regional

Los hechos ocurridos en Kuwait y Bahréin generaron preocupación entre gobiernos, organismos multilaterales y analistas internacionales por el delicado equilibrio político existente en Oriente Medio.

La región concentra intereses estratégicos vinculados con el comercio mundial, las rutas energéticas y la seguridad internacional, por lo que cualquier episodio de confrontación suele ser seguido con atención por la comunidad global.

Aunque Honduras se encuentra geográficamente distante del escenario del conflicto, la Cancillería considera que la paz y la seguridad internacionales son responsabilidades compartidas y que hechos de esta naturaleza requieren una respuesta firme en defensa de los principios establecidos por el derecho internacional.

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Carta de las Naciones Unidas

Uno de los puntos del pronunciamiento hondureño fue la reafirmación de su compromiso con los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

El Gobierno recordó que la convivencia pacífica entre las naciones debe sustentarse en el respeto mutuo, la cooperación internacional y la búsqueda de soluciones negociadas ante cualquier controversia.

Honduras advirtió sobre las consecuencias humanas y materiales de los ataques en Kuwait y Bahréin.

También reiteró que el uso de la fuerza y las acciones que ponen en peligro a la población civil deben evitarse mediante el fortalecimiento de los canales diplomáticos y el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por los Estados.

El mensaje de Honduras incluyó una expresión de solidaridad hacia Kuwait y Bahréin, cuyos gobiernos atraviesan momentos de incertidumbre tras los recientes acontecimientos.

Las autoridades hondureñas señalaron que comparten el dolor de las familias afectadas por la violencia y reiteraron su respaldo a las acciones encaminadas a proteger a la población civil y restablecer las condiciones de seguridad.

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El pronunciamiento también reflejó la preocupación por las consecuencias humanitarias que suelen derivarse de los conflictos armados, especialmente cuando impactan zonas urbanas o infraestructura esencial para el funcionamiento de los servicios públicos.