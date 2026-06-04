Honduras

Honduras condena ataques contra Kuwait y Bahréin y pide evitar una mayor escalada en Oriente Medio

El Gobierno expresó su preocupación por el aumento de las tensiones en Oriente Medio tras los recientes ataques atribuidos a Irán contra Kuwait y Bahréin,

Guardar
Google icon
FOTO DE ARCHIVO: Varios bomberos trabajan en el lugar objeto de un ataque con misisles
FOTO DE ARCHIVO: Varios bomberos trabajan en el lugar objeto de un ataque con misisles

El Gobierno de Honduras condenó los ataques atribuidos a la República Islámica de Irán contra el Estado de Kuwait y el Reino de Bahréin. A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, expresó su solidaridad con ambos países, sus condolencias a las familias de las víctimas y su preocupación por las consecuencias humanas y materiales.

La administración hondureña difundió su posición oficial en medio de llamados de distintos gobiernos a la moderación ante el riesgo de una escalada en Oriente Medio.

“La República de Honduras expresa su firme condena a los ataques atribuidos a la República Islámica de Irán contra el Estado de Kuwait y el Reino de Bahréin, que han puesto en riesgo la vida y la seguridad de la población civil de ambos países”, señaló el Gobierno en su posicionamiento oficial.

PUBLICIDAD

Además de condenar los ataques, el Gobierno hondureño reiteró principios de su política exterior vinculados con el respeto a la soberanía de los Estados, la integridad territorial y la solución pacífica de las controversias.

Postura de Honduras

Las autoridades señalaron que la enfrenta el desafío de evitar una nueva escalada de violencia en una región que durante décadas ha sido escenario de conflictos políticos, militares y religiosos con repercusiones globales.

Para Honduras, la preservación de la paz y la estabilidad internacional requiere el fortalecimiento de los mecanismos diplomáticos y del diálogo entre las partes involucradas.

En ese sentido, el comunicado oficial hizo un llamado urgente a la contención e instó a todos los actores a actuar con prudencia para evitar decisiones que puedan incrementar las hostilidades o ampliar el alcance del conflicto.

PUBLICIDAD

El Gobierno de Honduras condenó los ataques atribuidos a Irán en Kuwait y Bahréin
El Gobierno de Honduras condenó los ataques atribuidos a Irán en Kuwait y Bahréin

Preocupación por una escalada regional

Los hechos ocurridos en Kuwait y Bahréin generaron preocupación entre gobiernos, organismos multilaterales y analistas internacionales por el delicado equilibrio político existente en Oriente Medio.

La región concentra intereses estratégicos vinculados con el comercio mundial, las rutas energéticas y la seguridad internacional, por lo que cualquier episodio de confrontación suele ser seguido con atención por la comunidad global.

Aunque Honduras se encuentra geográficamente distante del escenario del conflicto, la Cancillería considera que la paz y la seguridad internacionales son responsabilidades compartidas y que hechos de esta naturaleza requieren una respuesta firme en defensa de los principios establecidos por el derecho internacional.

Carta de las Naciones Unidas

Uno de los puntos del pronunciamiento hondureño fue la reafirmación de su compromiso con los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

El Gobierno recordó que la convivencia pacífica entre las naciones debe sustentarse en el respeto mutuo, la cooperación internacional y la búsqueda de soluciones negociadas ante cualquier controversia.

Honduras advirtió sobre las consecuencias humanas y materiales de los ataques en Kuwait y Bahréin.
Honduras advirtió sobre las consecuencias humanas y materiales de los ataques en Kuwait y Bahréin.

También reiteró que el uso de la fuerza y las acciones que ponen en peligro a la población civil deben evitarse mediante el fortalecimiento de los canales diplomáticos y el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por los Estados.

El mensaje de Honduras incluyó una expresión de solidaridad hacia Kuwait y Bahréin, cuyos gobiernos atraviesan momentos de incertidumbre tras los recientes acontecimientos.

Las autoridades hondureñas señalaron que comparten el dolor de las familias afectadas por la violencia y reiteraron su respaldo a las acciones encaminadas a proteger a la población civil y restablecer las condiciones de seguridad.

El pronunciamiento también reflejó la preocupación por las consecuencias humanitarias que suelen derivarse de los conflictos armados, especialmente cuando impactan zonas urbanas o infraestructura esencial para el funcionamiento de los servicios públicos.

Temas Relacionados

HondurasKuwaitBahréinOrienteMedioIránONU

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Distribuyen $1.7 millones en créditos para veteranos y excombatientes en El Salvador

Los recursos del fondo rotativo se destinarán a impulsar negocios, mejorar viviendas, adquirir herramientas de trabajo y cubrir necesidades del hogar, con montos individuales entre $500 y $6,600.

Distribuyen $1.7 millones en créditos para veteranos y excombatientes en El Salvador

La Guatemala Week 2026 sostiene en Washington con una agenda para atraer inversión y comercio con Estados Unidos

La serie de reuniones de alto nivel se realiza del 2 al 4 de junio en la capital estadounidense y convoca a autoridades y empresas para ampliar oportunidades económicas bilaterales

La Guatemala Week 2026 sostiene en Washington con una agenda para atraer inversión y comercio con Estados Unidos

La exclusión de Nicaragua del Escudo de las Américas profundiza su aislamiento regional

El renovado plan impulsado por Estados Unidos para coordinar acciones contra el narcotráfico, el crimen organizado y la migración irregular dejó a Managua fuera, mientras el resto de socios centroamericanos refuerza vínculos con Washington

La exclusión de Nicaragua del Escudo de las Américas profundiza su aislamiento regional

Honduras amplía investigación por millonario robo al Banco Central y acusa a 10 personas por presuntas negligencias

Capturados 8 empleados y exempleados señados por investigación relacionada a la malversación de fondos públicos

Honduras amplía investigación por millonario robo al Banco Central y acusa a 10 personas por presuntas negligencias

Torneo “Roberto Durán: El legado” busca posicionar nuevamente a Panamá como punto central del boxeo latinoamericano

Los grandes eventos y las producciones audiovisuales en el país generaron en 2025 inversiones por más de $12.5 millones

Torneo “Roberto Durán: El legado” busca posicionar nuevamente a Panamá como punto central del boxeo latinoamericano

TECNO

HONOR 600 aterriza en México y Perú: inteligencia artificial gratis para edición de imagen a video

HONOR 600 aterriza en México y Perú: inteligencia artificial gratis para edición de imagen a video

Windows 11 gratis: quiénes podrán instalarlo sin pagar una nueva licencia y desde cuándo

Si quieres vigilar a tu novia o amigo, cuidado: apps para espiar celulares terminaron afectando a otros

Qué computadoras Mac dejarán de actualizarse tras los anuncios de Apple

Por qué Steve Jobs prefirió pagar 100 millones de dólares y evitar ir a juicio por culpa del iPod

ENTRETENIMIENTO

Camila Cabello terminó su relación con Henry Chalhoub, el heredero multimillonario con quien estuvo más de un año

Camila Cabello terminó su relación con Henry Chalhoub, el heredero multimillonario con quien estuvo más de un año

Marjane Satrapi: de escapar de Irán a hacer historia en la literatura, el cine y el activismo

Sharon Stone recuerda la reacción de su esposo cuando decidió hacerse una mastectomía: “Él pensaba que era ridículo”

Sam Worthington encabeza “Te encontraré”, el nuevo thriller de Netflix donde un padre se fuga para buscar a su hijo

“Fue como atrapar un rayo en una botella”: Jennifer Aniston y Lisa Kudrow recordaron la química que reinó en Friends

MUNDO

Italia descubrió el búnker más sofisticado de la mafia calabresa ‘Ndrangheta: “Digno de un set de filmación”

Italia descubrió el búnker más sofisticado de la mafia calabresa ‘Ndrangheta: “Digno de un set de filmación”

Investigan una red transnacional de gestación subrogada orquestada desde China que esclaviza a las gestantes

Rusia lanzó casi 300 drones contra Ucrania mientras presiona a Europa por el levantamiento de sanciones energéticas

La nube negra que Putin no pudo ocultar: las imágenes del ataque ucraniano que arruinaron el “Davos ruso”

Irán difundió una nueva carta atribuida a Mojtaba Khamenei con referencias a la guerra, Estados Unidos e Israel