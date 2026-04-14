Las lluvias regresan al AMBA y se esperan fuertes tormentas en el resto del país

El centro de bajas presiones sobre el norte argentino es el principal motor de la inestabilidad climática y el aumento de la nubosidad (Maximiliano Luna)

Tras unos días con temperaturas altas y una importante carga de humedad, tanto la Ciudad como el Gran Buenos Aires volverán a tener lluvias durante este miércoles. Se espera que la jornada comience durante la noche de este martes y se extienda a lo largo de todo el día de mañana.

Mientras tanto, el avance de un sistema de tormentas intensas sobre el norte y centro de Argentina generó una jornada marcada por la inestabilidad y la preocupación en sectores productivos y urbanos. Desde primeras horas de este martes, extensas áreas comprendidas entre Chaco y el norte de Santa Fe se vieron cubiertas por nubes densas y oscuras, anticipando lluvias de variada intensidad. Esta situación se extendería hasta mañana, cuando afectará al AMBA.

El fenómeno meteorológico se presentó acompañado por alertas amarilla y naranja emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que advirtió sobre la posibilidad de precipitaciones acumuladas superiores a los 60 milímetros en cortos períodos e, incluso, en zonas puntuales, valores por encima de los 150 milímetros.

En lo que es la provincia de Buenos Aires, hay una advertencia amarilla para la parte central, una pequeña zona de la Costa Atlántica, el oeste y el norte. La misma alerta rige en La Pampa, Córdoba, sur de Santa Fe, Santiago del Estero, Jujuy, oeste de Formosa, oeste de Chaco, noreste de Corrientes y Misiones.

Las alertas más graves afectan a Entre Ríos, Santa Fe, este de Chaco, este de Formosa y oeste de Corrientes por tormentas intensas

La peor parte de la tormenta, donde la advertencia pasa a ser de color naranja, es Entre Ríos, Santa Fe, este de Chaco, este de Formosa y oeste de Corrientes. En el sur del país, el oeste de Santa Cruz y Tierra del Fuego están con alerta amarilla por vientos.

Si bien la región del AMBA no se verá afectada por ninguna alerta, las tormentas estarán presentes. Para el miércoles, la probabilidad oscila entre un 40% y 70%. La temperatura máxima será de 22 °C y la mínima de 20 °C.

La misma situación se mantiene persistente durante todo el día, incluso hasta la madrugada del jueves. Luego las chances serán de un máximo del 40%, donde las lluvias no serían de gran intensidad, de acuerdo con el pronóstico del SMN. El termómetro llegará hasta los 23 grados y descenderá hasta los 18.

En cuanto al viernes, para cerrar la semana, las probabilidades de lluvia ya no estarán más en CABA ni en el Conurbano. Sin embargo, el cielo permanecerá nublado. La máxima alcanzará los 25 grados, mientras que la mínima será de 17.

El AMBA no tiene alerta vigente, pero se esperan lluvias con probabilidades de hasta 70%, acompañadas de temperaturas moderadas entre 20 y 22 °C

Cómo afectará la tormenta en el resto del país

La situación resulta especialmente delicada en el litoral y el noreste del país, donde los suelos ya presentan saturación por lluvias anteriores. De acuerdo con la información de Meteored, la combinación de precipitaciones intensas, descargas eléctricas, caída de granizo de distintos tamaños y ráfagas de viento que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora, plantea un escenario adverso para la producción agropecuaria y para la infraestructura urbana.

El fenómeno encuentra su explicación en la formación de un centro de bajas presiones sobre el norte argentino, que comenzó a desplazarse hacia el sudeste en la mañana del martes. Este sistema, considerado el motor principal del mal tiempo, promovió un aumento de la nubosidad sobre el centro del país durante el mediodía, seguido por lluvias débiles en la tarde y la posterior aparición de tormentas más intensas.

El medio especializado remarcó que los principales modelos meteorológicos, como el ECMWF y el GFS, anticipan acumulados de lluvia entre 150 y 250 milímetros en las próximas 72 horas para sectores del centro y norte de Santa Fe, norte de Entre Ríos, sudeste de Santiago del Estero y amplias regiones de Chaco. Incluso se estima que en zonas muy localizadas, los registros podrían superar esos valores.

En la franja comprendida entre el nordeste cordobés y el centro-oeste santafesino, el modelo ECMWF identifica núcleos donde la precipitación podría superar los 300 milímetros hasta el jueves.

En contraste, para el centro del país, los pronósticos ajustaron a la baja la severidad del fenómeno, aunque no descartan episodios de lluvias intensas ni acumulados locales de hasta 40 milímetros en el mismo lapso.