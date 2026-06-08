Sociedad

Javier Alonso estimó cuánta gente participó del funeral del Indio Solari y lloró al recordar su pasado ricotero

El ministro de Seguridad bonaerense detalló en Infobae al Amanecer el despliegue para garantizar el orden y la convivencia durante la despedida pública al Indio Solari en Avellaneda. El funcionario también remarcó el carácter pacífico del evento y destacó el rol de la comunidad ricotera

Guardar
Google icon
Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, en Infobae en Vivo

En una entrevista exclusiva con Infobae al Amanecer, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, brindó detalles sobre el operativo en Avellaneda, en referencia al velatorio y la masiva despedida a Carlos “Indio” Solari. Alonso remarcó que el evento se desarrolló sin incidentes y subrayó la colaboración entre autoridades y seguidores.

Durante su diálogo con el equipo de Infobae al Amanecer, integrado por Nacho Girón, Jimena Grandinetti y Belén Escobar, el funcionario explicó: “Estamos ya comenzando a desarmar todo el operativo. Desde las cinco y media de la mañana, el Gobierno Municipal está con los camiones hidrantes limpiando toda la ciudad, levantando la basura, todo ese trabajo que corresponde hacer”.

PUBLICIDAD

Alonso detalló que el desmontaje de rejas y fenólicos demandaría algunas horas más, pero aseguró que “para después del mediodía, para eso de las tres, cuatro de la tarde, la ciudad ya va a estar normalizada”.

Ataúd de madera clara sobre un pedestal, frente a una pantalla grande con la palabra "INDIO" en letras blancas. Numerosas personas asisten, con objetos y flores coloridas en el suelo
Miles de fanáticos despidieron al Indio Solari (Jaime Olivos)

La estrategia de seguridad en Avellaneda

El ministro destacó que el operativo comenzó el viernes por la noche y se mantuvo durante más de veinte horas: “Se inició el viernes a las nueve de la noche. Ya estábamos instalados en este lugar planificando cómo iba a ser todo. En 24 horas implementamos todo esto y tuvimos unas veinte horas de una despedida que construyó toda la comunidad de los seguidores del Indio”.

PUBLICIDAD

Además, precisó que el despliegue incluyó a más de veinte mil personas en tareas de organización, con un rol destacado de los bomberos, Defensa Civil, promotores de salud y voluntarios. “Los bomberos tuvieron un rol muy importante junto con Defensa Civil, con los promotores de salud, con los voluntarios. Yo creo que debemos llegar a unas veinte mil personas que participaron de la organización”.

A su vez, subrayó la decisión política: “Nuestro gobernador tomó la decisión de acompañar a la familia. No había chance de que no hiciéramos esto. No podíamos no hacer la despedida del Indio”.

La convivencia ricotera: entre la multitud y el respeto colectivo

El funcionario relató cómo se vivió la despedida bajo lluvia y frío: “Desde las ocho de la noche llovió, hizo frío y hasta las cuatro y media, cinco de la mañana, había gente que entraba, poquita, empezó a ser menos”. En ese sentido, señaló que la familia Solari pidió extender el horario para permitir el ingreso de los últimos seguidores y remarcó: “Los que tomaban las decisiones son la familia. Nosotros estuvimos gestionando este gran operativo que duró tantas horas”.

Alonso reconoció la magnitud del evento: “Vi que en los medios estimaciones hablaban de un millón de personas. La verdad que no lo puedo saber yo. Nosotros calculamos que más o menos ingresaban quince mil personas por hora. Estuvimos veinte horas. Ponele que habrán sido doscientas cincuenta mil, trescientas mil personas”. Y describió la atmósfera: “En estos diecinueve kilómetros de fila había parlantes, la gente cantaba, bailaba, tomaba mate, comía. Había un encuentro y una celebración”.

Y resaltó la importancia de respetar la privacidad de la familia Solari tras la despedida pública: “La familia nos pidió mucho respeto. Le pedimos a los medios de comunicación que sean muy respetuosos. La familia ha sido muy generosa con todos, con los medios, con la comunidad, y nos piden que esta última instancia sea privada”.

Murio Indio Solari
Alonso recordó la primera vez que vio en vivo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota (Photo by LUIS ABDALA / AFP)

La historia personal de Javier Alonso con Los Redondos

Sobre el final de la charla, y visiblemente emocionado, el ministro reveló su vínculo personal con la música del Indio Solari y Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota: “Mi primer recital fue en el teatro Bambalinas a los catorce años”, confesó. Y recordó su adolescencia marcada por la banda: “En el teatro Bambalinas, en San Telmo, sin que mi familia supiera. Con unos amigos fuimos allí y me ha acompañado toda la adolescencia”.

El funcionario reconoció la presión y la carga emocional que implicó el operativo, pero cerró con gratitud y emoción: “Tuve mucha presión por todo lo que pasó”.

Javier Alonso, Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires
Javier Alonso, Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodía: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich.

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasInfobae en VivoInfobae al AmanecerIndio SolariAvellaneda

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alerta amarilla por lluvias en el AMBA: hasta cuándo seguirá el mal tiempo

Durante toda la semana, las temperaturas se mantendrán estables, rondando entre los 9 grados de mínima y los 16 de máxima

Alerta amarilla por lluvias en el AMBA: hasta cuándo seguirá el mal tiempo

Las respuestas inmediatas de la inteligencia artificial ponen en duda la tolerancia a la frustración en la infancia

Una conversación en Good Inside planteó que la ausencia de espera y de fricción en intercambios con asistentes digitales puede debilitar destrezas esenciales para la vida real, desde la paciencia hasta el manejo de emociones

Las respuestas inmediatas de la inteligencia artificial ponen en duda la tolerancia a la frustración en la infancia

Atraparon a un adolescente en Mendoza con medio millón de pesos encima y casi 30 envoltorios de droga

Las autoridades recibieron un llamado que indicaba una actitud sospechosa del chico de 17 años. Lo interceptaron cuando intentaba escapar a pie

Atraparon a un adolescente en Mendoza con medio millón de pesos encima y casi 30 envoltorios de droga

Qué va a pasar con la herencia del Indio Solari

La muerte del máximo ídolo de la música argentina abre una serie de interrogantes. La firma que controla la marca de Los Redonditos y las demandas que tuvo en vida y siguen hasta hoy. Los casos de Maradona y Gustavo Cerati como espejos

Qué va a pasar con la herencia del Indio Solari

Manejaba borracho, chocó a una moto y un joven murió en Entre Ríos: el test arrojó 2 gramos de alcohol en sangre

El siniestro ocurrió en la intersección de San Juan y Carriego de la localidad de Concordia. La víctima fatal viajaba sin casco junto a una joven de 21 años, que resultó herida

Manejaba borracho, chocó a una moto y un joven murió en Entre Ríos: el test arrojó 2 gramos de alcohol en sangre

DEPORTES

Conmoción en la NBA: murió Stacey King, el tricampeón en los Chicago Bulls de Jordan que pasó por el básquet argentino

Conmoción en la NBA: murió Stacey King, el tricampeón en los Chicago Bulls de Jordan que pasó por el básquet argentino

El nuevo parte médico sobre el estado de salud Christian Eriksen tras su descompensación en el partido Dinamarca-Ucrania

Polémica en la selección de Francia a días del debut en el Mundial: el gesto entre Mbappé y Kanté que recorre el mundo

La F1 homenajeó al Indio Solari: la frase ricotera que utilizó sobre el incidente entre Colapinto y Sainz en el GP de Mónaco

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 8 de junio, partidos amistosos, convocados y las perlitas del día

TELESHOW

Finalizó el velorio del Indio Solari: así fue el mensaje oficial tras la histórica despedida popular

Finalizó el velorio del Indio Solari: así fue el mensaje oficial tras la histórica despedida popular

Murió María Rosa Fugazot a los 83 años: actriz insignia y referente de la cultura argentina

El llanto de Lali Espósito en River: la emoción desbordó el estadio con el tema Perdedor

Los jugadores de Gran Hermano se lucieron en una coreografía de Tate McRae: el momento y cuál fue el veredicto de la gente

El homenaje de Milo J al Indio Solari en pleno show en Ciudad de México que se volvió viral

INFOBAE AMÉRICA

Julio Cortázar, escritor argentino: “El único sentimiento que no es verdaderamente nuestro es la esperanza; le pertenece a la vida, es la vida misma defendiéndose”

Julio Cortázar, escritor argentino: “El único sentimiento que no es verdaderamente nuestro es la esperanza; le pertenece a la vida, es la vida misma defendiéndose”

Nikol Pashinyan ganó las elecciones en Armenia y consolidó el acercamiento del país a Occidente

EN VIVO: El ejército de Israel atacó y desmanteló “sistemas de defensa estratégicos” del régimen de Irán

Tras la ofensiva israelí, el régimen de Irán lanzó nuevas oleadas de misiles contra Tel Aviv

El Salvador activa alerta amarilla por una baja presión con lluvias intensas