Javier Alonso estimó cuánta gente participó del funeral del Indio Solari y lloró al recordar su pasado ricotero

Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, en Infobae en Vivo

En una entrevista exclusiva con Infobae al Amanecer, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, brindó detalles sobre el operativo en Avellaneda, en referencia al velatorio y la masiva despedida a Carlos “Indio” Solari. Alonso remarcó que el evento se desarrolló sin incidentes y subrayó la colaboración entre autoridades y seguidores.

Durante su diálogo con el equipo de Infobae al Amanecer, integrado por Nacho Girón, Jimena Grandinetti y Belén Escobar, el funcionario explicó: “Estamos ya comenzando a desarmar todo el operativo. Desde las cinco y media de la mañana, el Gobierno Municipal está con los camiones hidrantes limpiando toda la ciudad, levantando la basura, todo ese trabajo que corresponde hacer”.

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Alonso detalló que el desmontaje de rejas y fenólicos demandaría algunas horas más, pero aseguró que “para después del mediodía, para eso de las tres, cuatro de la tarde, la ciudad ya va a estar normalizada”.

Miles de fanáticos despidieron al Indio Solari (Jaime Olivos)

La estrategia de seguridad en Avellaneda

El ministro destacó que el operativo comenzó el viernes por la noche y se mantuvo durante más de veinte horas: “Se inició el viernes a las nueve de la noche. Ya estábamos instalados en este lugar planificando cómo iba a ser todo. En 24 horas implementamos todo esto y tuvimos unas veinte horas de una despedida que construyó toda la comunidad de los seguidores del Indio”.

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Además, precisó que el despliegue incluyó a más de veinte mil personas en tareas de organización, con un rol destacado de los bomberos, Defensa Civil, promotores de salud y voluntarios. “Los bomberos tuvieron un rol muy importante junto con Defensa Civil, con los promotores de salud, con los voluntarios. Yo creo que debemos llegar a unas veinte mil personas que participaron de la organización”.

A su vez, subrayó la decisión política: “Nuestro gobernador tomó la decisión de acompañar a la familia. No había chance de que no hiciéramos esto. No podíamos no hacer la despedida del Indio”.

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La convivencia ricotera: entre la multitud y el respeto colectivo

El funcionario relató cómo se vivió la despedida bajo lluvia y frío: “Desde las ocho de la noche llovió, hizo frío y hasta las cuatro y media, cinco de la mañana, había gente que entraba, poquita, empezó a ser menos”. En ese sentido, señaló que la familia Solari pidió extender el horario para permitir el ingreso de los últimos seguidores y remarcó: “Los que tomaban las decisiones son la familia. Nosotros estuvimos gestionando este gran operativo que duró tantas horas”.

Alonso reconoció la magnitud del evento: “Vi que en los medios estimaciones hablaban de un millón de personas. La verdad que no lo puedo saber yo. Nosotros calculamos que más o menos ingresaban quince mil personas por hora. Estuvimos veinte horas. Ponele que habrán sido doscientas cincuenta mil, trescientas mil personas”. Y describió la atmósfera: “En estos diecinueve kilómetros de fila había parlantes, la gente cantaba, bailaba, tomaba mate, comía. Había un encuentro y una celebración”.

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Y resaltó la importancia de respetar la privacidad de la familia Solari tras la despedida pública: “La familia nos pidió mucho respeto. Le pedimos a los medios de comunicación que sean muy respetuosos. La familia ha sido muy generosa con todos, con los medios, con la comunidad, y nos piden que esta última instancia sea privada”.

Alonso recordó la primera vez que vio en vivo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota (Photo by LUIS ABDALA / AFP)

La historia personal de Javier Alonso con Los Redondos

Sobre el final de la charla, y visiblemente emocionado, el ministro reveló su vínculo personal con la música del Indio Solari y Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota: “Mi primer recital fue en el teatro Bambalinas a los catorce años”, confesó. Y recordó su adolescencia marcada por la banda: “En el teatro Bambalinas, en San Telmo, sin que mi familia supiera. Con unos amigos fuimos allí y me ha acompañado toda la adolescencia”.

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El funcionario reconoció la presión y la carga emocional que implicó el operativo, pero cerró con gratitud y emoción: “Tuve mucha presión por todo lo que pasó”.

Javier Alonso, Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires

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